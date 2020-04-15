Ở nhà tránh dịch, Hà Hồ 'tan chảy' vì được con trai bày tỏ tình yêu thương mỗi sáng

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà thích thú khoe khoảnh khắc đời thường bên con trai mỗi sáng. Hai mẹ con thể hiện tình cảm yêu thương dành cho nhau khiến fan 'tan chảy'.

Sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí Việt, ca sĩ Hồ Ngọc Hà tạo được chỗ đứng khó ai có thể thay thế. Xinh đẹp, đa tài và thành công trên nhiều lĩnh vực, cô nhận được nhiều sự quan tâm, yêu mến của công chúng. Ngoài các hoạt động nghệ thuật, cuộc sống đời thường của "nữ hoàng giải trí" cũng rất được quan tâm. Thời gian gần đây, cô thường xuyên cập nhật về cuộc sống trong những ngày ở nhà tránh dịch.

Khoảnh khắc bình yên của Hồ Ngọc Hà bên con trai cưng - Ảnh: FB

Mới đây, Hà Hồ vừa đăng tải lên Instagram cá nhân khoảnh khắc "ngọt lịm" bên con trai vào mỗi buổi sáng. Trong clip, hai mẹ con thoải mái thể hiện tình cảm cho nhau. Dù thường ngày có vẻ ít nói, nhưng khi bên cạnh mẹ, bé Subeo cũng biết cách thể hiện tình cảm bằng những nụ hôn ngọt ngào dành cho mẹ. Đáp lại quý tử, bà mẹ đơn thân cũng liên tục hôn lên má con để bày tỏ sự yêu thương. Hành động tình cảm của Hồ Ngọc Hà và con trai khiến mọi người “tan chảy”.

Mỗi sáng, nữ ca sĩ đều được con trai thể hiện tình cảm như thế này - Ảnh: Cắt từ clip

Hà Hồ cũng thể hiện tình yêu với con qua những nụ hôn - Ảnh: Cắt từ clip

Subeo là con trai chung giữa Hồ Ngọc Hà và “đại gia phố núi” Cường Đô la. Hiện tại, chàng doanh nhân họ Nguyễn đã tìm được hạnh phúc bên người đẹp Đàm Thu Trang. Về phía giọng ca “Cả một trời thương nhớ”, cô cũng tìm được tình yêu mới bên diễn viên Kim Lý. Hà Hồ thường đi du lịch cùng bạn trai và đưa Subeo theo cùng.

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