Giữa lùm xùm bị dọa kiện, Phương Thanh cho biết có người đã cố tình report trang fanpage của cô và cầu cứu cộng đồng mạng giữa đêm khuya.
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Cách đây không lâu, Phương Thanh bất ngờ khiến dư luận không khỏi xôn xao khi bị người bạn thân là Dũng Đinh đăng bài viết tuyên bố sẽ kiện nữ ca sĩ vì tội vu khống anh nhận tiền từ ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và hàng loạt ngôn từ khiêu khích với Phương Thanh.
Tối 29/7, ca sĩ Phương Thanh khiến khán giả không khỏi hoang mang khi bất ngờ đăng tải bài viết thông báo trang Fanpage Bùi Thị Phương Thanh đã bị report. Cụ thể, nữ ca sĩ cho hay: "Thông báo Facebook, Fanpage của em bị report nhiều quá nên bị dưa vào diện vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, cả nhà cứu em".
Trước tình huống trên, dù chưa rõ ai đang cố tình report trang Fanpage của chị Chanh nhưng cộng đồng mạng vẫn cho rằng cô đang bị ai đó chơi xấu
Phương Thanh sinh năm 1973. Cô nổi tiếng từ giữa thập niên 1990 qua chương trình Làn Sóng Xanh. Nữ ca sĩ còn làm giám khảo nhiều cuộc thi, game show, lấn sân điện ảnh ở các phim Đẻ mướn, Khi đàn ông có bầu, Nụ hôn thần chết, Hot boy nổi loạn...