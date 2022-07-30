Giữa lùm xùm bị dọa kiện, Phương Thanh cho biết có người đã cố tình report trang fanpage của cô và cầu cứu cộng đồng mạng giữa đêm khuya.

Cách đây không lâu, Phương Thanh bất ngờ khiến dư luận không khỏi xôn xao khi bị người bạn thân là Dũng Đinh đăng bài viết tuyên bố sẽ kiện nữ ca sĩ vì tội vu khống anh nhận tiền từ ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và hàng loạt ngôn từ khiêu khích với Phương Thanh.

Dũng Đinh lên tục đăng tải bài viết khiêu khích Phương Thanh - Ảnh: Chụp màn hình FBNV

Tối 29/7, ca sĩ Phương Thanh khiến khán giả không khỏi hoang mang khi bất ngờ đăng tải bài viết thông báo trang Fanpage Bùi Thị Phương Thanh đã bị report. Cụ thể, nữ ca sĩ cho hay: "Thông báo Facebook, Fanpage của em bị report nhiều quá nên bị dưa vào diện vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, cả nhà cứu em".

Phương Thanh đăng đàn cầu cứu cộng đồng mạng - Ảnh: Chụp màn hình FBNV

Trước tình huống trên, dù chưa rõ ai đang cố tình report trang Fanpage của chị Chanh nhưng cộng đồng mạng vẫn cho rằng cô đang bị ai đó chơi xấu

Cộng đồng mạng bình luận hỏi han nữ ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

Phương Thanh sinh năm 1973. Cô nổi tiếng từ giữa thập niên 1990 qua chương trình Làn Sóng Xanh. Nữ ca sĩ còn làm giám khảo nhiều cuộc thi, game show, lấn sân điện ảnh ở các phim Đẻ mướn, Khi đàn ông có bầu, Nụ hôn thần chết, Hot boy nổi loạn...

Biến căng: 'Bạn thân' tiết lộ sẽ khởi kiện Phương Thanh tội vu khống vì lý do có liên quan đến Đàm Vĩnh Hưng? Cách đây không lâu, Phương Thanh gây bão dư luận khi bất ngờ đăng đàn chửi bới người bạn thân cũ là Dũng Đinh. Mới đây nhất, người bạn này đã có động thái đáp trả cực căng và tiết lộ sẽ kiện nữ ca sĩ vì tội vu khống.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giua-lum-xum-bi-dong-nghiep-doa-kien-ca-si-phuong-thanh-bat-ngo-cau-cuu-cong-dong-mang-vao-dem-khuya-487184.html