Giấu kín là thế nhưng cuối cùng con trai Hà Tăng cũng lộ mặt, dân tình 'phát sốt' vì quá đáng yêu

Hậu trường 06/05/2019 14:33

Mới đây, người hâm mộ đã bắt gặp con trai Tăng Thanh Hà – bé Richard cùng bố Louis Nguyễn xuất hiện tại một trung tâm thương mại ở Sài Gòn.

Từ sau khi chào đời, Richard Nguyễn - con trai đầu lòng của Hà Tăng và Louis Nguyễn luôn là tâm điểm chú ý của công chúng. Tuy nhiên, nữ diễn viên chọn cách giữ kín mọi hình ảnh và thông tin về quý tử, chưa bao giờ để lộ cận mặt cậu bé.

Giấu kín là thế nhưng cuối cùng con trai Hà Tăng cũng lộ mặt, dân tình 'phát sốt' vì quá đáng yêu - Ảnh 1
Tăng Thanh Hà thường tránh khoe ảnh chụp cận mặt của con - Ảnh: Internet

Thỉnh thoảng, những bức ảnh về Richard được Tăng Thanh Hà đăng tải trên trang cá nhân chỉ chụp nửa mặt, sau lưng hoặc chân tay của cậu bé. Chính vì vậy, người hâm mộ càng thêm tò mò về nhan sắc của Richard.

Giấu kín là thế nhưng cuối cùng con trai Hà Tăng cũng lộ mặt, dân tình 'phát sốt' vì quá đáng yêu - Ảnh 2Giấu kín là thế nhưng cuối cùng con trai Hà Tăng cũng lộ mặt, dân tình 'phát sốt' vì quá đáng yêu - Ảnh 3Giấu kín là thế nhưng cuối cùng con trai Hà Tăng cũng lộ mặt, dân tình 'phát sốt' vì quá đáng yêu - Ảnh 4

Giấu kín là thế nhưng cuối cùng con trai Hà Tăng cũng lộ mặt, dân tình 'phát sốt' vì quá đáng yêu - Ảnh 5
Những bức ảnh được nữ diễn viên đăng tải đều chụp từ phía sau hoặc góc nghiêng - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh của con trai Hà Tăng thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Theo đó, Richard được bố Louis Nguyễn dẫn đi chơi tại một trung tâm thương mại ở Sài Gòn.

Giấu kín là thế nhưng cuối cùng con trai Hà Tăng cũng lộ mặt, dân tình 'phát sốt' vì quá đáng yêu - Ảnh 6
Hình ảnh của Richard được chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Qua hình ảnh được đăng tải, hai bố con đều diện trang phục khá thoải mái. Richard được bố bế trên tay và để lộ một phần gương mặt. Đây được xem là lần đầu tiên con trai Hà Tăng lộ diện.

Dưới bài đăng, cư dân mạng đồng loạt để lại nhiều bình luận khen ngợi nhan sắc của cậu bé. Hầu hết đều cho rằng Richard thừa hưởng những nét đẹp từ cả bố lẫn mẹ, cậu bé trông vô cùng kháu khỉnh và đáng yêu.

Giấu kín là thế nhưng cuối cùng con trai Hà Tăng cũng lộ mặt, dân tình 'phát sốt' vì quá đáng yêu - Ảnh 7Giấu kín là thế nhưng cuối cùng con trai Hà Tăng cũng lộ mặt, dân tình 'phát sốt' vì quá đáng yêu - Ảnh 8Giấu kín là thế nhưng cuối cùng con trai Hà Tăng cũng lộ mặt, dân tình 'phát sốt' vì quá đáng yêu - Ảnh 9

Giấu kín là thế nhưng cuối cùng con trai Hà Tăng cũng lộ mặt, dân tình 'phát sốt' vì quá đáng yêu - Ảnh 10

Có thể thấy, dù đã rời xa hào quang showbiz nhưng những thông tin xung quanh cuộc sống của Tăng Thanh Hà vẫn luôn là đề tài thu hút sự quan tâm của công chúng.

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Đoạn hội thoại giữa Tăng Thanh Hà và cậu con trai Richard (4 tuổi) đang khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú vì quá đáng yêu.

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