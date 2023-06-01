Giang Hồng Ngọc lần đầu chia sẻ hình ảnh sinh con ở Mỹ cách đây 5 năm, không có chồng bên cạnh nhưng 'ấm lòng' vì một điều?

Hậu trường 01/06/2023 20:19

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Giang Hồng Ngọc lần đầu chia sẻ về những hình ảnh lúc sinh con tại Mỹ cách đây 5 năm. Nhớ lại khoảng thời gian sinh con, cô vẫn cảm thấy buồn tủi vì đây là lần đầu tiên sinh nở, lại phải ở xa chồng, xa nhà.

Giang Hồng Ngọc được nhiều khán giả biết đến khi tham gia chương trình X-Factor. Cô được đánh giá là nữ ca sĩ có giọng ca nội lực và đầy màu sắc. Sau khi bước ra khỏi chương trình, Giang Hồng Ngọc tiếp tục gặt hái thành công nhất định. Bên cạnh đó, cô từng là bóng hồng được đại gia Hà Dũng nâng đỡ từ những ngày đầu đi hát.

Giang Hồng Ngọc lần đầu chia sẻ hình ảnh sinh con ở Mỹ cách đây 5 năm, không có chồng bên cạnh nhưng 'ấm lòng' vì một điều? - Ảnh 1
Giang Hồng Ngọc được nhiều khán giả biết đến khi tham gia chương trình X-Factor

 

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Giang Hồng Ngọc đã đăng tải bài viết kèm loạt hình ảnh vô cùng xúc động về cậu con trai của mình. Đây cũng là lần đầu tiên cô chia sẻ về những hình ảnh lúc sinh con tại Mỹ cách đây 5 năm.

Giang Hồng Ngọc lần đầu chia sẻ hình ảnh sinh con ở Mỹ cách đây 5 năm, không có chồng bên cạnh nhưng 'ấm lòng' vì một điều? - Ảnh 2
Giang Hồng Ngọc lần đầu chia sẻ hình ảnh sinh con ở Mỹ cách đây 5 năm, không có chồng bên cạnh nhưng 'ấm lòng' vì một điều? - Ảnh 3
 Đây cũng là lần đầu tiên Giang Hồng Ngọc chia sẻ về những hình ảnh lúc sinh con tại Mỹ cách đây 5 năm

 

Đính kèm loạt ảnh của quý tử, Giang Hồng Ngọc nhắn nhủ xúc động: "Nay Cà Rốt của mẹ chuẩn bị bước vào cột mốc 5 tuổi. Gần 5 năm ở cạnh con, chứng kiến con lớn lên từng ngày và trở thành một cậu bé thông minh, lanh lợi, giàu tình cảm, Mẹ cảm thấy hạnh phúc biết bao. Mẹ thật sự biết ơn cuộc đời đã mang con đến với gia đình này.

Đây cũng là lần đầu tiên mẹ muốn chia sẻ những hình ảnh lúc sinh con ở Mỹ. Lúc đó, mẹ buồn tủi lắm vì nhớ bố con, nhớ nhà. Chỉ có mẹ và bà ngoại ở nơi đất khách quê người. Giờ đây, tất cả đã qua, nhìn con vui khỏe là bao mỏi mệt trong mẹ đều tan biến hết".

Giang Hồng Ngọc lần đầu chia sẻ hình ảnh sinh con ở Mỹ cách đây 5 năm, không có chồng bên cạnh nhưng 'ấm lòng' vì một điều? - Ảnh 4
Giang Hồng Ngọc nhớ lại khoảng thời gian sinh con, cô vẫn cảm thấy buồn tủi vì đây là lần đầu tiên sinh nở, lại phải ở xa chồng, xa nhà

 

Nói về con trai Cà Rốt, Giang Hồng Ngọc tiết lộ tuy chỉ mới 5 tuổi nhưng cậu bé rất kỹ tính, từ việc ăn uống đến sắp xếp đồ chơi. Tuy vậy, Giang Hồng Ngọc cũng khẳng định cô không đặt nặng kỳ vọng cho con: “Cha mẹ nào cũng sẽ kỳ vọng con mình sau này thành công, nhưng thật lòng tôi chỉ mong con mạnh khỏe, đức độ, biết quan tâm và lắng nghe xung quanh mình rồi từ đó làm người tốt và có ích. Như vậy thì thành công chắc chắn sẽ đến với bé”.

Giang Hồng Ngọc lần đầu chia sẻ hình ảnh sinh con ở Mỹ cách đây 5 năm, không có chồng bên cạnh nhưng 'ấm lòng' vì một điều? - Ảnh 5
Giang Hồng Ngọc tiết lộ tuy chỉ mới 5 tuổi nhưng Cà Rốt rất kỹ tính, từ việc ăn uống đến sắp xếp đồ chơi

 

Được biết, năm 2018, Giang Hồng Ngọc sang Mỹ sinh con. Thời điểm đó, nữ ca sĩ khá kín tiếng trong việc chia sẻ chuyện có con đầu lòng. 1 năm sau đó, cô cùng bạn trai tổ chức đám cưới. Sau khi lập gia đình, Giang Hồng Ngọc thỉnh thoảng dự sự kiện, chạy show phòng trà nhưng so với trước thì không quá thường xuyên.

Giang Hồng Ngọc lần đầu chia sẻ hình ảnh sinh con ở Mỹ cách đây 5 năm, không có chồng bên cạnh nhưng 'ấm lòng' vì một điều? - Ảnh 6
Gia đình nhỏ của Giang Hồng Ngọc

 

Thời gian qua, Giang Hồng Ngọc khá im ắng trên truyền thông. Sau khi kết hôn và sinh con, cô chỉ thỉnh thoảng xuất hiện khi ra mắt sản phẩm âm nhạc. Điều này khiến nhiều người tò mò, đồn đoán về sự “thoắt ẩn thoắt hiện” của nữ ca sĩ.

Nữ ca sĩ tiết lộ thời gian qua, cô vẫn đều đặn đi hát phòng trà, sự kiện, chương trình… Tuy nhiên, với “tính cách hướng nội”, nữ ca sĩ hiếm khi chia sẻ trên mạng xã hội hay gây chú ý bằng những thị phi, ồn ào.

Giang Hồng Ngọc lần đầu chia sẻ hình ảnh sinh con ở Mỹ cách đây 5 năm, không có chồng bên cạnh nhưng 'ấm lòng' vì một điều? - Ảnh 7
Nữ ca sĩ tiết lộ thời gian qua, cô vẫn đều đặn đi hát nhưng không muốn chia sẻ nhiều trên mạng xã hội hay gây chú ý bằng những thị phi, ồn ào

 

Sắp tới đây, “giọng ca hướng nội” sẽ có sự “lột xác” mạnh mẽ cả về hình ảnh lẫn âm nhạc. Cô cũng cho biết chuẩn bị ra mắt loạt sản phẩm, bước ra khỏi những giới hạn của bản thân.

Giang Hồng Ngọc lần đầu hé lộ cuộc sống với cậu con trai 4 tuổi, tiết lộ sự thay đổi từ khi lập gia đình

Giang Hồng Ngọc lần đầu hé lộ cuộc sống với cậu con trai 4 tuổi, tiết lộ sự thay đổi từ khi lập gia đình

Cuộc sống của Giang Hồng Ngọc từ sau khi sinh con vẫn luôn gây sự chú ý của người hâm mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   Giang Hồng Ngọc ca sĩ Giang Hồng Ngọc vbiz

TIN MỚI NHẤT

4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

Tâm sự Eva 32 phút trước
Đang ngồi trong lớp, bé gái đột nhiên ngã gục xuống ghế rồi tử vong

Đang ngồi trong lớp, bé gái đột nhiên ngã gục xuống ghế rồi tử vong

Video 47 phút trước
Quyết định âm thầm của người vợ khi biết chồng rút hết tiền tiết kiệm mua xe tặng nhân tình

Quyết định âm thầm của người vợ khi biết chồng rút hết tiền tiết kiệm mua xe tặng nhân tình

Ngoại tình 1 giờ 2 phút trước
Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Tờ giấy đặc biệt người vợ gửi cho nhân tình của chồng khi cô ta mang thai đến đòi tiền

Tờ giấy đặc biệt người vợ gửi cho nhân tình của chồng khi cô ta mang thai đến đòi tiền

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch trở đi, 3 con giáp ĐƯỢC NƯỚC ĐẨY THUYỀN, cầu gì được nấy, hỷ sự ngập tràn, giàu sang trong tầm tay

Giữa tháng 8 âm lịch trở đi, 3 con giáp ĐƯỢC NƯỚC ĐẨY THUYỀN, cầu gì được nấy, hỷ sự ngập tràn, giàu sang trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau số tiền 10 triệu người chồng đều đặn đưa cho vợ sau mỗi lần bên nhau

Sự thật đằng sau số tiền 10 triệu người chồng đều đặn đưa cho vợ sau mỗi lần bên nhau

Tâm sự gia đình 1 giờ 32 phút trước
Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Tin tức giải trí 1 giờ 37 phút trước
Một chiếc trực thăng chở ca sĩ nổi tiếng, cả 5 người đều được xác nhận thiệt mạng

Một chiếc trực thăng chở ca sĩ nổi tiếng, cả 5 người đều được xác nhận thiệt mạng

Video 1 giờ 47 phút trước
Tờ kết quả xét nghiệm máu cho con và câu nói nghẹn ngào của người chồng tại bệnh viện

Tờ kết quả xét nghiệm máu cho con và câu nói nghẹn ngào của người chồng tại bệnh viện

Tâm sự 2 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi