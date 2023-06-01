Giang Hồng Ngọc lần đầu chia sẻ hình ảnh sinh con ở Mỹ cách đây 5 năm, không có chồng bên cạnh nhưng 'ấm lòng' vì một điều?

Giang Hồng Ngọc được nhiều khán giả biết đến khi tham gia chương trình X-Factor. Cô được đánh giá là nữ ca sĩ có giọng ca nội lực và đầy màu sắc. Sau khi bước ra khỏi chương trình, Giang Hồng Ngọc tiếp tục gặt hái thành công nhất định. Bên cạnh đó, cô từng là bóng hồng được đại gia Hà Dũng nâng đỡ từ những ngày đầu đi hát.

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Giang Hồng Ngọc đã đăng tải bài viết kèm loạt hình ảnh vô cùng xúc động về cậu con trai của mình. Đây cũng là lần đầu tiên cô chia sẻ về những hình ảnh lúc sinh con tại Mỹ cách đây 5 năm.

Đính kèm loạt ảnh của quý tử, Giang Hồng Ngọc nhắn nhủ xúc động: "Nay Cà Rốt của mẹ chuẩn bị bước vào cột mốc 5 tuổi. Gần 5 năm ở cạnh con, chứng kiến con lớn lên từng ngày và trở thành một cậu bé thông minh, lanh lợi, giàu tình cảm, Mẹ cảm thấy hạnh phúc biết bao. Mẹ thật sự biết ơn cuộc đời đã mang con đến với gia đình này.

Đây cũng là lần đầu tiên mẹ muốn chia sẻ những hình ảnh lúc sinh con ở Mỹ. Lúc đó, mẹ buồn tủi lắm vì nhớ bố con, nhớ nhà. Chỉ có mẹ và bà ngoại ở nơi đất khách quê người. Giờ đây, tất cả đã qua, nhìn con vui khỏe là bao mỏi mệt trong mẹ đều tan biến hết".

Giang Hồng Ngọc nhớ lại khoảng thời gian sinh con, cô vẫn cảm thấy buồn tủi vì đây là lần đầu tiên sinh nở, lại phải ở xa chồng, xa nhà

Nói về con trai Cà Rốt, Giang Hồng Ngọc tiết lộ tuy chỉ mới 5 tuổi nhưng cậu bé rất kỹ tính, từ việc ăn uống đến sắp xếp đồ chơi. Tuy vậy, Giang Hồng Ngọc cũng khẳng định cô không đặt nặng kỳ vọng cho con: “Cha mẹ nào cũng sẽ kỳ vọng con mình sau này thành công, nhưng thật lòng tôi chỉ mong con mạnh khỏe, đức độ, biết quan tâm và lắng nghe xung quanh mình rồi từ đó làm người tốt và có ích. Như vậy thì thành công chắc chắn sẽ đến với bé”.

Giang Hồng Ngọc tiết lộ tuy chỉ mới 5 tuổi nhưng Cà Rốt rất kỹ tính, từ việc ăn uống đến sắp xếp đồ chơi

Được biết, năm 2018, Giang Hồng Ngọc sang Mỹ sinh con. Thời điểm đó, nữ ca sĩ khá kín tiếng trong việc chia sẻ chuyện có con đầu lòng. 1 năm sau đó, cô cùng bạn trai tổ chức đám cưới. Sau khi lập gia đình, Giang Hồng Ngọc thỉnh thoảng dự sự kiện, chạy show phòng trà nhưng so với trước thì không quá thường xuyên.

Gia đình nhỏ của Giang Hồng Ngọc

Thời gian qua, Giang Hồng Ngọc khá im ắng trên truyền thông. Sau khi kết hôn và sinh con, cô chỉ thỉnh thoảng xuất hiện khi ra mắt sản phẩm âm nhạc. Điều này khiến nhiều người tò mò, đồn đoán về sự “thoắt ẩn thoắt hiện” của nữ ca sĩ.

Nữ ca sĩ tiết lộ thời gian qua, cô vẫn đều đặn đi hát phòng trà, sự kiện, chương trình… Tuy nhiên, với “tính cách hướng nội”, nữ ca sĩ hiếm khi chia sẻ trên mạng xã hội hay gây chú ý bằng những thị phi, ồn ào.



Nữ ca sĩ tiết lộ thời gian qua, cô vẫn đều đặn đi hát nhưng không muốn chia sẻ nhiều trên mạng xã hội hay gây chú ý bằng những thị phi, ồn ào

Sắp tới đây, “giọng ca hướng nội” sẽ có sự “lột xác” mạnh mẽ cả về hình ảnh lẫn âm nhạc. Cô cũng cho biết chuẩn bị ra mắt loạt sản phẩm, bước ra khỏi những giới hạn của bản thân.