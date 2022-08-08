Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam yêu cầu nhạc sĩ Hồ Hoài Anh trình diện vào ngày 15/8

Ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết hai nghệ sĩ vướng cáo buộc cưỡng bức tại Tây Ban Nha đã về Việt Nam an toàn vào chiều ngày 7/8.

Liên quan đến vụ việc nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã về nước vào chiều 7/8, chia sẻ với báo Thanh niên, ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, cho biết ông chưa liên lạc với nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, mà chỉ mới biết nhạc sĩ này về nước qua thông tin của báo chí.

Ông Tuấn cho biết: "Căn cứ theo thông tin đấy, chúng tôi đã yêu cầu bộ phận tổ chức, báo với khoa nơi anh Hồ Hoài Anh sinh hoạt để liên lạc và yêu cầu bạn đó ngày 15/8 phải trình diện ở trường".

Trước hết, nhà trường cần phải làm việc với Hồ Hoài Anh, sau đó mới chính thức đưa ra hình thức xử lý.

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã về nước vào chiều 7/8 - Ảnh: Internet

Trước đó, theo chia sẻ thông tin từ Vietnmanet, Ban giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nơi nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đang là giảng viên đã có cuộc họp khẩn sau khi tiếp nhận nội dung phản ánh thông tin từ truyền thông; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng chỉ đạo nhà trường báo cáo về vụ việc liên quan đến nhạc sĩ Hồ Hoài Anh.

Theo ông Lê Anh Tuấn trước hết nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã vi phạm quy định tự động ra nước ngoài nhưng không xin phép hay thông báo tới nhà trường. Khi về nước, nhạc sĩ này phải làm bản tường trình, báo cáo về việc ra nước ngoài mà không xin phép với nhà trường.

Trong cuộc họp diễn ra vào tối 1/7, Ban giám đốc nhà trường đã thống nhất đề xuất Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tạm đình chỉ công tác của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đợi kết luận điều tra chính thức. Ban giám đốc yêu cầu nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sau khi về nước phải trình diện và làm biên bản giải trình về việc đi nước ngoài không xin phép.

Hồng Đăng - Hồ Hoài Anh sẽ phải ở lại Tây Ban Nha trong ít nhất nửa năm tới? Mạng xã hội đang xôn xao với thông tin Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng có thể sẽ phải ở lại Tây Ban Nha trong ít nhất nửa năm tới vì vụ lùm xùm tại đây.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giam-doc-hoc-vien-am-nhac-quoc-gia-viet-nam-yeu-cau-nhac-si-ho-hoai-anh-trinh-dien-vao-ngay-15-8-489534.html