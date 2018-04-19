Giảm 9kg sau 2 tuần sinh con, Tú Vi bật mí bí kíp khiến nhiều chị em bất ngờ

Tú Vi khiến không ít chị em bất ngờ khi chia sẻ cô đã giảm được 9kg và dần lấy lại vóc dáng chuẩn chỉ mới 2 tuần sau sinh.
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Những ngày vừa qua, Tú Vi được nhiều người hâm mộ cùng bạn bè, đồng nghiệp gửi lời chúc mừng khi vừa hạ sinh con gái đầu lòng. Được biết, vợ chồng Tú Vi – Văn Anh đã chào đón thiên thần nhỏ vào ngày 2/4. Em bé nặng 2,7kg, tên gọi ở nhà là Cún.
Sau khi sinh em bé, Tú Vi cũng thường xuyên chia sẻ tình trạng sức khỏe của mình với người hâm mộ. Mới đây, nữ diễn viên Cổng mặt trời làm nhiều chị em bất ngờ khi cho biết, cô đã giảm được 9kg sau hai tuần sinh con.
Tú Vi khoe: “Đã giảm được 9kg, còn 5kg nữa là về lại ban đầu
P/S: Tự cơ thể mình giảm thôi, chứ mình chưa làm gì hihi”.
Dòng trạng thái ngắn của bà mẹ trẻ nhận được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Bên cạnh những lời chúc mừng, nhiều chị em tỏ ra bất ngờ vì cho rằng giảm cân như vậy là hơi nhanh và góp ý Tú Vi nên chú ý sức khỏe. Tuy nhiên, bà xã Văn Anh cho biết, cô không hề làm gì cả mà đây chính là cơ thể tự giảm trong quá trình cho con bú.