Giảm 9kg sau 2 tuần sinh con, Tú Vi bật mí bí kíp khiến nhiều chị em bất ngờ

Những ngày vừa qua, Tú Vi được nhiều người hâm mộ cùng bạn bè, đồng nghiệp gửi lời chúc mừng khi vừa hạ sinh con gái đầu lòng. Được biết, vợ chồng Tú Vi – Văn Anh đã chào đón thiên thần nhỏ vào ngày 2/4. Em bé nặng 2,7kg, tên gọi ở nhà là Cún.

Văn Anh lần đầu khoe hình ảnh con gái trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Sau khi sinh em bé, Tú Vi cũng thường xuyên chia sẻ tình trạng sức khỏe của mình với người hâm mộ. Mới đây, nữ diễn viên Cổng mặt trời làm nhiều chị em bất ngờ khi cho biết, cô đã giảm được 9kg sau hai tuần sinh con.