Giảm 9kg sau 2 tuần sinh con, Tú Vi bật mí bí kíp khiến nhiều chị em bất ngờ

Hậu trường 19/04/2018 16:46

Tú Vi khiến không ít chị em bất ngờ khi chia sẻ cô đã giảm được 9kg và dần lấy lại vóc dáng chuẩn chỉ mới 2 tuần sau sinh.

Những ngày vừa qua, Tú Vi được nhiều người hâm mộ cùng bạn bè, đồng nghiệp gửi lời chúc mừng khi vừa hạ sinh con gái đầu lòng. Được biết, vợ chồng Tú Vi – Văn Anh đã chào đón thiên thần nhỏ vào ngày 2/4. Em bé nặng 2,7kg, tên gọi ở nhà là Cún.

Giảm 9kg sau 2 tuần sinh con, Tú Vi bật mí bí kíp khiến nhiều chị em bất ngờ - Ảnh 1
Văn Anh lần đầu khoe hình ảnh con gái trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Sau khi sinh em bé, Tú Vi cũng thường xuyên chia sẻ tình trạng sức khỏe của mình với người hâm mộ. Mới đây, nữ diễn viên Cổng mặt trời làm nhiều chị em bất ngờ khi cho biết, cô đã giảm được 9kg sau hai tuần sinh con.

Giảm 9kg sau 2 tuần sinh con, Tú Vi bật mí bí kíp khiến nhiều chị em bất ngờ - Ảnh 2
Tú Vi chia sẻ cô giảm được 9kg nhờ cho con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ sau 2 tuần sinh con - Ảnh: FBNV

Tú Vi khoe: “Đã giảm được 9kg, còn 5kg nữa là về lại ban đầu

P/S: Tự cơ thể mình giảm thôi, chứ mình chưa làm gì hihi”.

Giảm 9kg sau 2 tuần sinh con, Tú Vi bật mí bí kíp khiến nhiều chị em bất ngờ - Ảnh 3
Dễ dàng nhận ra gương mặt của nữ diễn viên khá thon gọn dù mới sinh em bé - Ảnh: FBNV

Dòng trạng thái ngắn của bà mẹ trẻ nhận được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Bên cạnh những lời chúc mừng, nhiều chị em tỏ ra bất ngờ vì cho rằng giảm cân như vậy là hơi nhanh và góp ý Tú Vi nên chú ý sức khỏe. Tuy nhiên, bà xã Văn Anh cho biết, cô không hề làm gì cả mà đây chính là cơ thể tự giảm trong quá trình cho con bú.

Giảm 9kg sau 2 tuần sinh con, Tú Vi bật mí bí kíp khiến nhiều chị em bất ngờ - Ảnh 4
Trước vô số những thắc mắc của các mẹ bỉm sữa...
Giảm 9kg sau 2 tuần sinh con, Tú Vi bật mí bí kíp khiến nhiều chị em bất ngờ - Ảnh 5
...Tú Vi cho biết đây chỉ là kết quả của quá trình nuôi con bằng sữa mẹ - Ảnh: FBNV
Cận ngày sinh, Tú Vi 'móc hết ruột gan' gửi lời nhắn đến ông xã Văn Anh

Cận ngày sinh, Tú Vi 'móc hết ruột gan' gửi lời nhắn đến ông xã Văn Anh

Dòng trạng thái mới đây của Tú Vi gửi đến ông xã Văn Anh cũng là nỗi lòng của nhiều mẹ bầu.

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