Giấc mơ hãi hùng của NSND Hồng Vân: Bị Lê Công Tuấn Anh về nắm tay kéo đi

"Trong nhóm chơi ngày ấy, Lê Công Tuấn Anh, Lê Tuấn Anh và Lý Hùng là những người bạn chơi rất thân với nhau. Chính ra, tôi và Lê Tuấn Anh chồng tôi không làm việc cùng nhau nhiều. Tôi làm việc nhiều hơn với Lê Công Tuấn Anh.

Mới đây, êkip sản xuất chương trình Ký ức vui vẻ đã tung ra đoạn clip giới thiệu về tập phát sóng vào tối 8/3. Theo đó, nội dung của tập này khá thú vị với sự góp mặt của những nghệ sĩ nổi tiếng. Tuy nhiên, đáng chú ý nhất là câu chuyện của NSND Hồng Vân về giấc mơ kỳ lạ gặp lại Lê Công Tuấn Anh - nam tài tử xấu số đã qua đời năm 1996.

Vân ơi! Nhà Tuấn để nhiều sách lắm. Tuấn không muốn mất những sách đó nên nếu có chuyện gì xảy ra, Vân không được cho ai bỏ sách đó của Tuấn đi.

Trước khi Lê Công Tuấn Anh mất khoảng một tuần, tôi hát bài Người tình mùa đông ở Vũng Tàu. Lúc đó, Lê Công Tuấn Anh đóng vai người yêu tôi. Tôi nhớ mãi khoảnh khắc ấy, Lê Công Tuấn Anh ngồi tâm sự với tôi và nói:

Lúc đó, tôi gầy lắm, cao 1m57 mà nặng có 53kg. Tôi đóng vai người cá và Lê Công Tuấn Anh phải bồng tôi chạy từ bãi ra bờ biển rồi lại chạy vào, chạy lên chạy xuống, nên mệt, phải thở hổn hển. Tôi thấy vậy mới bảo:

Tuấn dở, Tuấn hay nhậu nhẹt. Tôi ghét cái tật đó của Tuấn lắm. Tuấn nhậu rồi Tuấn mệt. Tuấn thở như vậy là sức yếu lắm rồi. Không được nhậu nữa!

Một tuần sau, Lê Công Tuấn Anh mất. Khi Lê Công Tuấn Anh mất, tôi vào chùa Xá Lợi thăm. Khi đó Lê Công Tuấn Anh nằm trong quan tài, nên tôi không biết ăn mặc thế nào cả. Hơn nữa, mọi người đến đông một cách khủng khiếp, không thể nào chen vào được, tôi phải đi về luôn, nghĩ là tối sẽ quay lại", NSND Hồng Vân nhớ lại chuyện xảy ra trong đám tang của người bạn thân thiết.

NSND Hồng Vân toát mồ hôi khi kể lại giấc mơ gặp bạn cũ Lê Công Tuấn Anh - Ảnh: Internet

Cái chết của cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh từng là một cú sốc rất lớn với toàn làng giải trí Việt - Ảnh: Internet

Khi Lê Công Tuấn Anh mất, vì người quá đông nên NSND Hồng Vân ra vào nhiều lần vẫn không thể nhìn mặt bạn lần cuối. Đêm hôm đó, chị nằm mơ thấy nam tài tử mặc áo màu vàng hiện về dắt mình đi. Quá sợ hãi, NSND Hồng Vân năn nỉ Lê Công Tuấn Anh rằng con mình còn nhỏ nên không thể đi cùng.

"Đêm hôm đó, em mơ một giấc mơ là Lê Công mặc một chiếc áo mầu vàng. Em đang ngồi ở cái chân cầu thì Lê Công đến và nắm tay em, nói: Vân, Vân đi với Tuấn!

Tôi đi theo, được một lúc thì Lê Công Tuấn Anh quay lại, mặt xanh lè. Tôi sợ quá mới nói: Con tôi Xí Ngầu còn nhỏ lắm Tuấn, tôi không đi được đâu Tuấn ơi!.

Lúc đó, Lê Công Tuấn Anh buông tay tôi ra, mặt trở về bình thường rồi bỏ đi.

Ngày hôm sau, tôi gặp Phước Sang, Lê Tuấn Anh, mới hỏi xem lúc nằm trong quan tài, Lê Công Tuấn Anh mặc áo gì.

Mọi người nói cậu ấy mặc một chiếc áo sơ mi vàng. Đúng cái sơ mi vàng trong giấc mơ. Tôi sợ khủng khiếp.

4 năm sau, cứ gần ngày giỗ của Lê Công Tuấn Anh là cậu ấy lại báo cho tôi, để tôi biết là tới ngày giỗ cậu ấy", NSND Hồng Vân rùng mình nhớ lại.

Hình ảnh trong đám tang cố nghệ sĩ Lê Công Tuấn Anh được phát trong chương trình - Ảnh: Internet

Lê Công Tuấn Anh (sinh tháng 2 tháng 2 năm 1967 - mất ngày 17 tháng 10 năm 1996) là một nam diễn viên xuất sắc và nổi tiếng nhất của làng điện ảnh Việt vào khoảng thập niên 90. Quang Đông ki sốt trong bộ phim "Vị đắng tình yêu" là vai diễn nổi tiếng nhất của anh, kế đến là vai Quang trong "Người đẹp Tây Đô" đóng cùng diễn viên Việt Trinh.

Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang lên cao thì anh đột ngột ra đi vào năm 1996 khiến ai cũng bàng hoàng. Đây là một cú sốc lớn với khán giả và làng giải trí khi đó. Đã nhiều năm trôi qua nhưng mỗi khi nhắc về người bạn nơi suối vàng, rất nhiều nghệ sĩ cùng thời vẫn không kìm được xúc động.