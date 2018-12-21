Gia cảnh Văn Toàn ra sao mà từng bị đồn phải xin tiền Công Phượng gửi về quê?

Văn Toàn và Công Phượng có mối quan hệ thân thiết như ruột thịt. "Cặp bài trùng" này không chỉ luôn sát cánh trên sân cỏ mà còn thường xuyên "hẹn hò" ngoài đời. Mối quan hệ đặc biệt của hai chân sút thân thiết đến nỗi nhiều người còn ghép ảnh chung của họ và chế nên nhiều câu chuyện hài hước. Ngoài ra, không ít tin đồn cho rằng Văn Toàn từng vài lần mượn tiền của Công Phượng để gửi về quê giúp đỡ người thân.

Văn Toàn và Công Phượng có mối quan hệ rất tốt từ trên sân cỏ cho đến ngoài đời - Ảnh: Internet

Qua những câu chuyện được chia sẻ, nhiều người nghĩ cầu thủ mang áo số 8 sinh ra trong gia đình khó khăn. Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Gia đình anh ở quê rất bề thế và rộng rãi với đầy đủ nội thất đắt tiền.