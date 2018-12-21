Gia cảnh Văn Toàn ra sao mà từng bị đồn phải xin tiền Công Phượng gửi về quê?

Hậu trường 21/12/2018 17:18

Dù từng bị đồn xin Công Phượng tiền để gửi về quê nhưng ít ai biết gia cảnh cầu thủ Văn Toàn lại vô cùng bề thế.

Văn ToànCông Phượng có mối quan hệ thân thiết như ruột thịt. "Cặp bài trùng" này không chỉ luôn sát cánh trên sân cỏ mà còn thường xuyên "hẹn hò" ngoài đời. Mối quan hệ đặc biệt của hai chân sút thân thiết đến nỗi nhiều người còn ghép ảnh chung của họ và chế nên nhiều câu chuyện hài hước. Ngoài ra, không ít tin đồn cho rằng Văn Toàn từng vài lần mượn tiền của Công Phượng để gửi về quê giúp đỡ người thân.

Gia cảnh Văn Toàn ra sao mà từng bị đồn phải xin tiền Công Phượng gửi về quê? - Ảnh 1
Văn Toàn và Công Phượng có mối quan hệ rất tốt từ trên sân cỏ cho đến ngoài đời - Ảnh: Internet

Qua những câu chuyện được chia sẻ, nhiều người nghĩ cầu thủ mang áo số 8 sinh ra trong gia đình khó khăn. Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Gia đình anh ở quê rất bề thế và rộng rãi với đầy đủ nội thất đắt tiền.

Theo bố của Văn Toàn, căn nhà khang trang vừa được sửa lại cách đây hai tháng. Cậu con trai sinh năm 1996 được bố mẹ thiết kế hẳn 1 căn phòng đặc biệt để treo các huy chương, bằng khen từ nhỏ đến lớn. Tuy Văn Toàn ít khi về nhà nhưng không gian riêng này vẫn được gia đình dọn dẹp ngăn nắp mỗi ngày.

Gia cảnh Văn Toàn ra sao mà từng bị đồn phải xin tiền Công Phượng gửi về quê? - Ảnh 2
Văn Toàn được xem là một nhân tố bí ẩn mà HLV Park Hang Seo rất để tâm - Ảnh: Internet
Gia cảnh Văn Toàn ra sao mà từng bị đồn phải xin tiền Công Phượng gửi về quê? - Ảnh 3
Gia cảnh bề thế của gia đình Văn Toàn ở quê  - Ảnh: Internet
Gia cảnh Văn Toàn ra sao mà từng bị đồn phải xin tiền Công Phượng gửi về quê? - Ảnh 4
Phỏng ngủ của Văn Toàn khá rộng rãi và đầy đủ nội thất - Ảnh: Internet
Gia cảnh Văn Toàn ra sao mà từng bị đồn phải xin tiền Công Phượng gửi về quê? - Ảnh 5
Gia cảnh Văn Toàn ra sao mà từng bị đồn phải xin tiền Công Phượng gửi về quê? - Ảnh 6
Gia cảnh Văn Toàn ra sao mà từng bị đồn phải xin tiền Công Phượng gửi về quê? - Ảnh 7
Trong nhà treo rất nhiều bằng khen, huy chương của Văn Toàn - Ảnh: Internet
Gia cảnh Văn Toàn ra sao mà từng bị đồn phải xin tiền Công Phượng gửi về quê? - Ảnh 8
Gia cảnh Văn Toàn ra sao mà từng bị đồn phải xin tiền Công Phượng gửi về quê? - Ảnh 9
Gia đình rất trân trọng những thành tích của Văn Toàn từ bé đến lớn - Ảnh: Internet
Gia cảnh Văn Toàn ra sao mà từng bị đồn phải xin tiền Công Phượng gửi về quê? - Ảnh 10
Gia cảnh Văn Toàn ra sao mà từng bị đồn phải xin tiền Công Phượng gửi về quê? - Ảnh 11
Gia cảnh Văn Toàn ra sao mà từng bị đồn phải xin tiền Công Phượng gửi về quê? - Ảnh 12
Anh em họ hàng và làng xóm thường xuyên đến nhà Văn Toàn cổ vũ trong những trận đấu có anh tham dự - Ảnh: Internet

Không quá nổi bật như Đặng Văn Lâm hay Quang Hải nhưng Văn Toàn cũng được xem là một nhân tố sáng giá trong màu áo đội tuyển quốc gia. Ở mùa giải AFF Cup 2018, anh được thầy HLV Park Hang Seo tin tưởng cho đá chính nhưng lại bị chấn thương trên sân tập với đội tuyển Campuchia.

Sự vắng mặt của chàng trai nhanh nhẹn với mái tóc nhuộm bạch kim ở hai trận chung kết mùa giải này khiến không ít khán giả tiếc nuối. Tuy nhiên, người hâm mộ nhận định Văn Toàn vẫn là một con số bí ẩn mà HLV Park Hang Seo chờ tung ra ở những giải đấu tiếp theo. 

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Từ khóa:   Văn Toàn Công Phượng gia thế Văn Toàn

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