Gia cảnh Văn Toàn ra sao mà từng bị đồn phải xin tiền Công Phượng gửi về quê?

Dù từng bị đồn xin Công Phượng tiền để gửi về quê nhưng ít ai biết gia cảnh cầu thủ Văn Toàn lại vô cùng bề thế.
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Văn Toàn và Công Phượng có mối quan hệ thân thiết như ruột thịt. "Cặp bài trùng" này không chỉ luôn sát cánh trên sân cỏ mà còn thường xuyên "hẹn hò" ngoài đời. Mối quan hệ đặc biệt của hai chân sút thân thiết đến nỗi nhiều người còn ghép ảnh chung của họ và chế nên nhiều câu chuyện hài hước. Ngoài ra, không ít tin đồn cho rằng Văn Toàn từng vài lần mượn tiền của Công Phượng để gửi về quê giúp đỡ người thân.
Qua những câu chuyện được chia sẻ, nhiều người nghĩ cầu thủ mang áo số 8 sinh ra trong gia đình khó khăn. Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Gia đình anh ở quê rất bề thế và rộng rãi với đầy đủ nội thất đắt tiền.
Theo bố của Văn Toàn, căn nhà khang trang vừa được sửa lại cách đây hai tháng. Cậu con trai sinh năm 1996 được bố mẹ thiết kế hẳn 1 căn phòng đặc biệt để treo các huy chương, bằng khen từ nhỏ đến lớn. Tuy Văn Toàn ít khi về nhà nhưng không gian riêng này vẫn được gia đình dọn dẹp ngăn nắp mỗi ngày.
Không quá nổi bật như Đặng Văn Lâm hay Quang Hải nhưng Văn Toàn cũng được xem là một nhân tố sáng giá trong màu áo đội tuyển quốc gia. Ở mùa giải AFF Cup 2018, anh được thầy HLV Park Hang Seo tin tưởng cho đá chính nhưng lại bị chấn thương trên sân tập với đội tuyển Campuchia.
Sự vắng mặt của chàng trai nhanh nhẹn với mái tóc nhuộm bạch kim ở hai trận chung kết mùa giải này khiến không ít khán giả tiếc nuối. Tuy nhiên, người hâm mộ nhận định Văn Toàn vẫn là một con số bí ẩn mà HLV Park Hang Seo chờ tung ra ở những giải đấu tiếp theo.