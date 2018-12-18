Lộ diện người đẹp 'quyền lực' duy nhất được dự tiệc mừng Việt Nam vô địch cùng các cầu thủ

Đã vài ngày trôi qua sau khi đội tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia để bước lên ngôi vô địch AFF Cup 2018 nhưng người hâm mộ cả nước vẫn chưa thể quên được thời khắc lịch sử ấy. Trên khắp các các trang mạng xã hội, tin tức liên quan đến thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng. Đặc biệt, tất cả mọi thứ liên quan đến những “người hùng sân cỏ” đều nhận được sự chú ý của cư dân mạng.

Mới đây, Trang Trần vừa khiến nhiều cổ động viên ghen tỵ khi chia sẻ loạt ảnh tham gia tiệc ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam cùng sự có mặt nhiều cầu thủ như: Quang Hải, Đức Chinh, Tiến Dũng, Văn Hậu…