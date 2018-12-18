Lộ diện người đẹp 'quyền lực' duy nhất được dự tiệc mừng Việt Nam vô địch cùng các cầu thủ

Hậu trường 18/12/2018 11:29

Có mối quan hệ thân thiết với các cầu thủ, Trang Trần là sao Việt duy nhất xuất hiện trong buổi tiệc thân mật mừng Việt Nam vô địch AFF Cup.

Đã vài ngày trôi qua sau khi đội tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia để bước lên ngôi vô địch AFF Cup 2018 nhưng người hâm mộ cả nước vẫn chưa thể quên được thời khắc lịch sử ấy. Trên khắp các các trang mạng xã hội, tin tức liên quan đến thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng. Đặc biệt, tất cả mọi thứ liên quan đến những “người hùng sân cỏ” đều nhận được sự chú ý của cư dân mạng. 

Mới đây, Trang Trần vừa khiến nhiều cổ động viên ghen tỵ khi chia sẻ loạt ảnh tham gia tiệc ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam cùng sự có mặt nhiều cầu thủ như: Quang Hải, Đức Chinh, Tiến Dũng, Văn Hậu…

Trang Trần viết trên Facebook cá nhân: "Việt Nam vô địch, yêu các em, không say vì giữ sức khỏe cho trận mới".

Lộ diện người đẹp 'quyền lực' duy nhất được dự tiệc mừng Việt Nam vô địch cùng các cầu thủ - Ảnh 1
Bùi Tiến Dũng, Quang Hải, Đức Chinh, Văn Hậu đi ăn mừng Việt Nam vô địch cùng Trang Trần - Ảnh: FBNV
Lộ diện người đẹp 'quyền lực' duy nhất được dự tiệc mừng Việt Nam vô địch cùng các cầu thủ - Ảnh 2
Các cầu thủ tạo dáng bên người thân và bạn bè - Ảnh: FBNV
Lộ diện người đẹp 'quyền lực' duy nhất được dự tiệc mừng Việt Nam vô địch cùng các cầu thủ - Ảnh 3
Những giây phút siêu dễ thương của những chiến binh trên sân cỏ được nữ siêu mẫu chia sẻ lại - Ảnh: FBNV
Lộ diện người đẹp 'quyền lực' duy nhất được dự tiệc mừng Việt Nam vô địch cùng các cầu thủ - Ảnh 4
Quản lý của các cầu thủ vui vẻ khi có mặt tại tiệc ăn mừng - Ảnh: FBNV
Lộ diện người đẹp 'quyền lực' duy nhất được dự tiệc mừng Việt Nam vô địch cùng các cầu thủ - Ảnh 5
Có vẻ Trang Trần là nghệ sĩ duy nhất của làng giải trí Việt xuất hiện trong buổi tiệc thân mật này - Ảnh: FBNV
Lộ diện người đẹp 'quyền lực' duy nhất được dự tiệc mừng Việt Nam vô địch cùng các cầu thủ - Ảnh 6
Cô gái giấu mặt bị nghi là người yêu của cầu thủ mang áo số 13 - Ảnh: FBNV
Lộ diện người đẹp 'quyền lực' duy nhất được dự tiệc mừng Việt Nam vô địch cùng các cầu thủ - Ảnh 7
Đoàn Văn Hậu chụp ảnh cùng bạn gái tại bữa tiệc - Ảnh: FBNV

Trước đó, Trang Trần không ít lần khoe ảnh đi chơi cùng nhiều chân sút của đội tuyển quốc gia. Cách đây không lâu, cựu siêu mẫu cũng không ngại lên tiếng bảo vệ Hà Đức Chinh khi anh bị "ném đá" vì bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ghi bàn ở trận chung kết lượt đi với Malaysia.

Quản lý EXID bất ngờ đăng ảnh 'đi bão' chúc mừng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018

Quản lý EXID bất ngờ đăng ảnh 'đi bão' chúc mừng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018

Cư dân mạng vô cùng thích thú khi quản lý của nhóm nhạc nữ EXID bất ngờ đăng ảnh “đi bão” sau trận chung kết AFF Cup 2018 lên trang cá nhân.

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Từ khóa:   Trang Trần Nguyễn Quang Hải Đoàn Văn Hậu Hà Đức Chinh Việt Nam vô địch AFF Cup

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