Nhờ điều đặc biệt này, H'Hen Niê đã 'đột phá' hơn 90 thí sinh khác, giúp Việt Nam tạo kỳ tích chưa từng có

Hậu trường 17/12/2018 14:15

Với trang phục phá cách và khác biệt, H'Hen Niê đã tạo ấn tượng mạnh với khán giả và ban giám khảo tại chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018.

Sáng nay (17/12), chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 chính thức diễn ra tại Thái Lan. Đại diện Việt Nam - H'Hen Niê đã tham gia tranh tài cùng hơn 90 người đẹp đến từ nhiều nước trên thế giới. Với nhan sắc nổi bật và thể hiện xuất sắc các phần thi do ban tổ chức đưa ra, chân dài Tây Nguyên đã được gọi tên vào Top 5 Miss Universe 2018. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam có đại diện lọt vào sâu tại đấu trường nhan sắc vô cùng uy tín này.

Nhờ điều đặc biệt này, H'Hen Niê đã 'đột phá' hơn 90 thí sinh khác, giúp Việt Nam tạo kỳ tích chưa từng có - Ảnh 1
H'Hen Niê lọt Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018. Kết quả này giúp cô vượt qua thành tích của đàn chị Thùy Lâm 10 năm trước - Ảnh: Internet

Với những gì mà H’Hen Niê đã thể hiện, cô hoàn toàn xứng đáng đạt vị trí cao. Chưa kể ở phần trình diễn tại chung kết, chỉ với hành động đặc biệt này H’Hen Niê đã cho thấy sự khác biệt, đầy phá cách của mình.

Nhờ điều đặc biệt này, H'Hen Niê đã 'đột phá' hơn 90 thí sinh khác, giúp Việt Nam tạo kỳ tích chưa từng có - Ảnh 2
H'Hen Niê tỏa sáng và tạo ấn tượng tốt trong mắt công chúng với sự phá cách của mình qua cách lựa chọn trang phục - Ảnh: Internet
Nhờ điều đặc biệt này, H'Hen Niê đã 'đột phá' hơn 90 thí sinh khác, giúp Việt Nam tạo kỳ tích chưa từng có - Ảnh 3
Đứng bên loạt chân dài diện váy áo lộng lẫy, H'Hen Niê vẫn nổi bật nhờ set đồ đầy cá tính - Ảnh: Internet 
Nhờ điều đặc biệt này, H'Hen Niê đã 'đột phá' hơn 90 thí sinh khác, giúp Việt Nam tạo kỳ tích chưa từng có - Ảnh 4
Sự khác biệt tạo nên đẳng cấp của đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc quốc tế - Ảnh: Internet

Tranh tài với hơn 90 thí sinh là đại diện xuất sắc của nhiều quốc gia trên thế giới, H'Hen Niê tạo được dấu ấn riêng nhờ phong cách ăn mặc không lẫn vào đâu được. Giữa dàn thí sinh mặc đầm dạ hội lấp lánh, đại diện Việt Nam tạo khác biệt bằng set đồ đầy cá tính, quần ống loe kết hợp với áo crop top đơn giản. 

Dù dừng chân ở top 5 nhưng đại diện của Việt Nam đã tạo được ấn tượng khó phai trong mắt khán giả. 

H'Hen Niê trượt Top 3, Philippines đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018

H'Hen Niê trượt Top 3, Philippines đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018

Dù có màn ứng xử khá xuất sắc nhưng H'Hen Niê đã không được gọi tên vào Top 3 tại đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018. Người đoạt ngôi vị là mỹ nhân đến từ Philippines.

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