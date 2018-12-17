Nhờ điều đặc biệt này, H'Hen Niê đã 'đột phá' hơn 90 thí sinh khác, giúp Việt Nam tạo kỳ tích chưa từng có

Sáng nay (17/12), chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 chính thức diễn ra tại Thái Lan. Đại diện Việt Nam - H'Hen Niê đã tham gia tranh tài cùng hơn 90 người đẹp đến từ nhiều nước trên thế giới. Với nhan sắc nổi bật và thể hiện xuất sắc các phần thi do ban tổ chức đưa ra, chân dài Tây Nguyên đã được gọi tên vào Top 5 Miss Universe 2018. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam có đại diện lọt vào sâu tại đấu trường nhan sắc vô cùng uy tín này.

H'Hen Niê lọt Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018. Kết quả này giúp cô vượt qua thành tích của đàn chị Thùy Lâm 10 năm trước - Ảnh: Internet

Với những gì mà H’Hen Niê đã thể hiện, cô hoàn toàn xứng đáng đạt vị trí cao. Chưa kể ở phần trình diễn tại chung kết, chỉ với hành động đặc biệt này H’Hen Niê đã cho thấy sự khác biệt, đầy phá cách của mình.