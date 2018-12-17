Nhờ điều đặc biệt này, H'Hen Niê đã 'đột phá' hơn 90 thí sinh khác, giúp Việt Nam tạo kỳ tích chưa từng có

Với trang phục phá cách và khác biệt, H'Hen Niê đã tạo ấn tượng mạnh với khán giả và ban giám khảo tại chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018.
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Sáng nay (17/12), chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 chính thức diễn ra tại Thái Lan. Đại diện Việt Nam - H'Hen Niê đã tham gia tranh tài cùng hơn 90 người đẹp đến từ nhiều nước trên thế giới. Với nhan sắc nổi bật và thể hiện xuất sắc các phần thi do ban tổ chức đưa ra, chân dài Tây Nguyên đã được gọi tên vào Top 5 Miss Universe 2018. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam có đại diện lọt vào sâu tại đấu trường nhan sắc vô cùng uy tín này.
Với những gì mà H’Hen Niê đã thể hiện, cô hoàn toàn xứng đáng đạt vị trí cao. Chưa kể ở phần trình diễn tại chung kết, chỉ với hành động đặc biệt này H’Hen Niê đã cho thấy sự khác biệt, đầy phá cách của mình.
Tranh tài với hơn 90 thí sinh là đại diện xuất sắc của nhiều quốc gia trên thế giới, H'Hen Niê tạo được dấu ấn riêng nhờ phong cách ăn mặc không lẫn vào đâu được. Giữa dàn thí sinh mặc đầm dạ hội lấp lánh, đại diện Việt Nam tạo khác biệt bằng set đồ đầy cá tính, quần ống loe kết hợp với áo crop top đơn giản.
Dù dừng chân ở top 5 nhưng đại diện của Việt Nam đã tạo được ấn tượng khó phai trong mắt khán giả.