Việt Nam vô địch AFF Cup vẫn bị cho là dưới cơ Thái Lan, Vượng Râu gây 'bão' mạng khi lên tiếng 'phản pháo'

Dù vậy, trên mạng xã hội vẫn có một vài nhận định, Việt Nam vô địch một phần là vì không đụng độ Thái Lan ở trận chung kết. Bên cạnh đó, một số ý kiến khác lại cho rằng, chúng ta chưa thể biết được Việt Nam đang ngang bằng hay tốt hơn Thái Lan vì hai đội vẫn chưa chạm trán nhau ở các giải đấu năm nay.

2018 có thể nói là một năm vô cùng thành công của bóng đá Việt Nam. Á quân giải U23 Châu Á, giành vị trí thứ 4 tại Asiad và quán quân AFF Cup là minh chứng cụ thể nhất cho những tiến bộ vượt bậc của đội tuyển.

"Người hiểu bóng đá đừng so kè Ta với Thái Lan hay Ma Lai với Ta. Ở ao làng đừng tính toán làm chi, họ hơn kệ họ, họ thua cũng kệ họ.

Trước những ý kiến trái chiều của dân mạng, mới đây, diễn viên hài Vượng Râu gây chú ý khi nói lên quan điểm của mình về vấn đề này.

Hãy nhìn xa là U23 Châu Á hay Asiad Cup sắp tới và xa nữa là vòng loại World Cup. Cái đích đó mới là cái Ta cần. Chứ huy chương Sea Games hay AFF Liên đoàn bóng đá Thế giới là Fifa đã công nhận đâu!? Tại sao chúng ta cứ phải lăn tăn, tự ti hèn nhát với những suy nghĩ ta dưới Thái Lan hay ta ngang Ma Lai.

Vượng Râu thẳng thắn 'phản pháo' những nhận định so sánh Việt Nam với Malaysia và Thái Lan - Ảnh: FBNV

Sao các bạn không nghĩ là Thái hay Ma Lai họ có giỏi có vô địch AFF hay Sea Games họ vẫn chưa có tên và được vị nể ở đấu trường Châu Á như Việt Nam. Bởi những giải chính thống là những giải bóng thể hiện đẳng cấp và vị thế của đội bóng.

Giờ tôi chỉ ước Việt Nam vào tứ kết Asiad thì đúng là gấp vạn lần vô địch AFF còn nếu vào bán kết Asiad thì cả Châu Á và nhiều nước sẽ đái ra quần vì Việt Nam. Tin tôi đi! Và hãy lạc quan với đội Việt Nam.

Hiện tại, HLV Park Hang Seo và các cầu thủ trong đội tuyển Việt Nam đang được người hâm mộ đặt trọn niềm tin - Ảnh: Internet

Ghét nhất ai yêu bóng yêu thể thao mà có suy nghĩ tự ti không có sự lạc quan. Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta tự tin, tôi nói rõ là tự tin chứ không phải tự cao. Tự tin về đội tuyển, về cái tầm và sự vươn xa của đội tuyển Việt Nam.

Với dàn cầu thủ này đã đến lúc người hâm mộ cần bỏ cái gông ở cổ là phải vô địch AFF Cup hay Sea Games. Hãy để họ được buông xích vươn xa ra những giải lớn như U23 Châu Á hay Asiad hay vòng loại World Cup.

Hãy đặt niềm tin và lặng lẽ phía sau là cổ động viên chân thành chung thủy, đừng trở mặt đừng phong trào. Tôi tin đội tuyển Việt Nam sẽ vươn xa hơn nữa”.

Nam nghệ sĩ nhận được sự đồng tình của đông đảo cổ động viên bóng đá khi kêu gọi mọi người hãy đặt niềm tin vào các chân sút “vàng” của chúng ta. Tất cả đều hy vọng họ sẽ tạo ra thêm nhiều kỳ tích nữa cho bóng đá nước nhà.