Choáng với màn 'cởi sạch sành sanh' ăn mừng Việt Nam vô địch AFF Cup của Ngân 98

Hậu trường 16/12/2018 15:49

Chân dài sinh năm 1998 khiến cư dân mạng "bỏng mắt" khi ăn mừng chiến thắng của đội tuyển nước nhà bằng cách táo bạo này.

Tối qua (15/12), hàng triệu cổ động viên bóng đá cả nước đã hò reo vui mừng khi Việt Nam đánh bại Malaysia trên sân vận động Mỹ Đình để giành cúp vô địch AFF Cup sau 10 năm. Trên khắp các con phố từ thành thị đến nông thôn, người người, nhà nhà cùng xuống đường ăn mừng chiến tích của thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo.

Choáng với màn 'cởi sạch sành sanh' ăn mừng Việt Nam vô địch AFF Cup của Ngân 98 - Ảnh 1
Các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam trở thành những người hùng khi đánh bại Malaysia để giành cúp vô địch AFF Cup 2018 - Ảnh: Internet
Choáng với màn 'cởi sạch sành sanh' ăn mừng Việt Nam vô địch AFF Cup của Ngân 98 - Ảnh 2
Hàng triệu người hâm mộ xuống đường hò reo vui như trẩy hội - Ảnh: Internet

Để thể hiện tình yêu bóng đá cuồng nhiệt, các cổ động viên có rất nhiều pha ăn mừng táo bạo, độc đáo. Trong đó, đáng chú ý nhất là màn cởi áo khoe thân hình nóng bỏng của người đẹp Võ Thị Ngọc Ngân (thường được gọi là Ngân 98) - bạn gái tin đồn của nhạc sĩ Lương Bằng Quang.

Ngay sau chiến thắng của Việt Nam trước Malaysia, chân dài này vui đến mức tung ngay hình ảnh lột trần cơ thể gây sốt mạng xã hội. Kèm theo đó, Ngân 98 còn không ngần ngại bày tỏ tình yêu nồng cháy với các tuyển thủ quốc gia: “Em yêu tất cả các anh”.

Choáng với màn 'cởi sạch sành sanh' ăn mừng Việt Nam vô địch AFF Cup của Ngân 98 - Ảnh 3
Màn bán nude ăn mừng đội tuyển Việt Nam đoạt chức vô địch AFF Cup sau 10 của Ngân 98 khiến dân mạng 'bỏng mắt' vì quá táo bạo - Ảnh: FBNV
Choáng với màn 'cởi sạch sành sanh' ăn mừng Việt Nam vô địch AFF Cup của Ngân 98 - Ảnh 4
Ngoài ra, trước giờ bóng lăn, chân dài này cũng diện trang phục áo hai dây khoe ngực đẫy đà...
Choáng với màn 'cởi sạch sành sanh' ăn mừng Việt Nam vô địch AFF Cup của Ngân 98 - Ảnh 5
...và đeo băng rôn, phất cờ cổ vũ tinh thần các cầu thủ - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, màn ăn mừng bốc lửa của chân dài này nhận về nhiều phản ứng trái chiều của cư dân mạng. Không ít ý kiến cho rằng, cô nàng đang khoe thân quá đà để cố tình câu view.

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