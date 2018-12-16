Choáng với màn 'cởi sạch sành sanh' ăn mừng Việt Nam vô địch AFF Cup của Ngân 98

Chân dài sinh năm 1998 khiến cư dân mạng "bỏng mắt" khi ăn mừng chiến thắng của đội tuyển nước nhà bằng cách táo bạo này.
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Tối qua (15/12), hàng triệu cổ động viên bóng đá cả nước đã hò reo vui mừng khi Việt Nam đánh bại Malaysia trên sân vận động Mỹ Đình để giành cúp vô địch AFF Cup sau 10 năm. Trên khắp các con phố từ thành thị đến nông thôn, người người, nhà nhà cùng xuống đường ăn mừng chiến tích của thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo.
Để thể hiện tình yêu bóng đá cuồng nhiệt, các cổ động viên có rất nhiều pha ăn mừng táo bạo, độc đáo. Trong đó, đáng chú ý nhất là màn cởi áo khoe thân hình nóng bỏng của người đẹp Võ Thị Ngọc Ngân (thường được gọi là Ngân 98) - bạn gái tin đồn của nhạc sĩ Lương Bằng Quang.
Ngay sau chiến thắng của Việt Nam trước Malaysia, chân dài này vui đến mức tung ngay hình ảnh lột trần cơ thể gây sốt mạng xã hội. Kèm theo đó, Ngân 98 còn không ngần ngại bày tỏ tình yêu nồng cháy với các tuyển thủ quốc gia: “Em yêu tất cả các anh”.
Tuy nhiên, màn ăn mừng bốc lửa của chân dài này nhận về nhiều phản ứng trái chiều của cư dân mạng. Không ít ý kiến cho rằng, cô nàng đang khoe thân quá đà để cố tình câu view.