Choáng với màn 'cởi sạch sành sanh' ăn mừng Việt Nam vô địch AFF Cup của Ngân 98

Tối qua (15/12), hàng triệu cổ động viên bóng đá cả nước đã hò reo vui mừng khi Việt Nam đánh bại Malaysia trên sân vận động Mỹ Đình để giành cúp vô địch AFF Cup sau 10 năm. Trên khắp các con phố từ thành thị đến nông thôn, người người, nhà nhà cùng xuống đường ăn mừng chiến tích của thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo.

Các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam trở thành những người hùng khi đánh bại Malaysia để giành cúp vô địch AFF Cup 2018 - Ảnh: Internet

Hàng triệu người hâm mộ xuống đường hò reo vui như trẩy hội - Ảnh: Internet

Để thể hiện tình yêu bóng đá cuồng nhiệt, các cổ động viên có rất nhiều pha ăn mừng táo bạo, độc đáo. Trong đó, đáng chú ý nhất là màn cởi áo khoe thân hình nóng bỏng của người đẹp Võ Thị Ngọc Ngân (thường được gọi là Ngân 98) - bạn gái tin đồn của nhạc sĩ Lương Bằng Quang.