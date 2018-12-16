Danh hài Chiến Thắng gây ‘bão’ MXH khi xuất khẩu thành thơ trước chiến thắng lịch sử của Việt Nam

Hậu trường 16/12/2018 10:47

Hòa chung vào không khí ăn mừng đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup, danh hài Chiến Thắng khiến cư dân mạng “phát sốt” khi viết tặng bài thơ ý nghĩa.

Sau chiến thắng thuyết phục trước Malaysia ở trận chung kết lượt về tối qua (15/12), đội tuyển Việt Nam đã bước lên ngôi vô địch AFF Cup sau 10 năm chờ đợi. Ngay khi tiếng còi kết thúc trận đấu vừa vang lên, hàng triệu người hâm mộ bóng đá khắp mọi miền đất nước đã tràn xuống đường ăn mừng.

Danh hài Chiến Thắng gây ‘bão’ MXH khi xuất khẩu thành thơ trước chiến thắng lịch sử của Việt Nam - Ảnh 1
Trên khắp cả nước, cờ đỏ sao vàng tung bay ngợp trời - Ảnh: Internet

Danh hài Chiến Thắng gây ‘bão’ MXH khi xuất khẩu thành thơ trước chiến thắng lịch sử của Việt Nam - Ảnh 2

Ca sĩ Đăng Khôi xuống đường hòa vào dòng người ăn mừng chiến thắng - Ảnh: InternetDanh hài Chiến Thắng gây ‘bão’ MXH khi xuất khẩu thành thơ trước chiến thắng lịch sử của Việt Nam - Ảnh 3

Hoàng Bách vui như Tết trước chiến thắng của Việt Nam sau 10 năm chờ đợi mỏi mòn - Ảnh: FBNV

Danh hài Chiến Thắng gây ‘bão’ MXH khi xuất khẩu thành thơ trước chiến thắng lịch sử của Việt Nam - Ảnh 4
Tùng Dương gọi các cầu thủ trẻ là những người hùng - Ảnh: FBNV

Là một người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt, nghệ sĩ Chiến Thắng đã viết bài thơ dành tặng các cầu thủ Việt Nam vì tinh thần thi đấu hết mình đem vinh quang về cho đất nước. Dùng những câu từ bình dị ca ngợi kỳ tích của bóng đá nước nhà, bài thơ của nam danh hài đã nhận được “cơn mưa” lời khen từ cư dân mạng.

Danh hài Chiến Thắng gây ‘bão’ MXH khi xuất khẩu thành thơ trước chiến thắng lịch sử của Việt Nam - Ảnh 5
Danh hài Chiến Thắng làm thơ ý nghĩa mừng kỳ tích của thầy trò HLV Park Hang Seo - Ảnh: FBNV
Danh hài Chiến Thắng gây ‘bão’ MXH khi xuất khẩu thành thơ trước chiến thắng lịch sử của Việt Nam - Ảnh 6
Sau khi đánh bại Malaysia, đội tuyển Việt Nam nâng cup vô địch trước người hâm mộ trên sân Mỹ Đình - Ảnh: Internet

Nguyên Văn bài thơ danh hài Chiến Thắng viết tặng đội tuyển Việt Nam khi đánh bại Malaysia:

“Đêm nay bão về khắp miền

Bão trong cảm xúc phát điên vì mừng

Kéo theo lớp lớp trùng trùng

Vàng sao cờ đỏ tưng bừng kèn loa

Tuyệt vời quá Việt Nam ta

Mười năm chờ đợi thế là đã xong

Chiếc cúp vô địch hằng mong

Chiếc cúp của mỗi tấm lòng chúng ta

Hát vang mãi một bài ca

Việt Nam vô địch bay xa ngàn trùng

Xin cảm ơn những người hùng

Đã đem trái ngọt đến từng trái tim

MaLai giờ đã nằm im

Chắc đang “tránh bão“ chết chìm vì đau

Đá bẩn không thể thắng đâu

Trọng tài thiên vị còn lâu mới tài

Cả trận chỉ có mấy bài

Chuyền xa, đánh nguội, ngã hoài, thế thôi

Thương lắm cầu thủ của tôi

Hở ra dính thẻ bầm môi, tím sườn

Lão trọng tài này rất lươn

Tỏ ra ưu ái cho phường đá thô

Cảm ơn thầy Park Hang Seo

Đưa các cầu thủ đến bờ vinh quang

Lịch sử giờ đã sang trang

Việt Nam đang đứng trên hàng quán quân

Cảm ơn muôn triệu lòng dân

Đem lửa nhiệt huyết tới chân đội mình

Đá bằng tất cả nhiệt tình

Đẹp như thể đã lập trình từ lâu

Hôm nay bão suốt canh thâu

Mong sẽ bão nữa còn lâu mới dừng

Say trong khí thế tưng bừng

Hân hoan, hãnh diện, vui mừng hát ca

Tự hào ôi Việt Nam ta

Tương lai sáng lạn bước xa tận cùng

World cúp ta sẽ ung dung

Ôi Việt Nam chẳng biết chừng... không xa

Giờ cứ vui hết cỡ nha

Việt Nam ta đã thành nhà Quán Quân!”.

Việt Nam vô địch, Hoài Linh viết lời cảm động cho thầy trò HLV Park Hang Seo, nhắc tên bầu Đức

Việt Nam vô địch, Hoài Linh viết lời cảm động cho thầy trò HLV Park Hang Seo, nhắc tên bầu Đức

Nghệ sĩ Hoài Linh gửi lời cảm ơn đến đội tuyển Việt Nam, bầu Đức và mọi người trong ban huấn luyện vì đã giúp hàng triệu trái tim người Việt Nam vỡ òa trong hạnh phúc.

Xem thêm
Từ khóa:   Việt Nam vô địch AFF Cup danh hài Chiến Thắng sao Việt mừng chiến thắng của Việt Nam

TIN MỚI NHẤT

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 1 giờ 46 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 2 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 5 giờ 19 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 5 giờ 49 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 6 giờ 24 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 6 giờ 49 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 7 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42