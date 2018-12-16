Danh hài Chiến Thắng gây ‘bão’ MXH khi xuất khẩu thành thơ trước chiến thắng lịch sử của Việt Nam

Hòa chung vào không khí ăn mừng đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup, danh hài Chiến Thắng khiến cư dân mạng “phát sốt” khi viết tặng bài thơ ý nghĩa.
- Sao hai miền Nam - Bắc xuống đường mừng tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup
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Sau chiến thắng thuyết phục trước Malaysia ở trận chung kết lượt về tối qua (15/12), đội tuyển Việt Nam đã bước lên ngôi vô địch AFF Cup sau 10 năm chờ đợi. Ngay khi tiếng còi kết thúc trận đấu vừa vang lên, hàng triệu người hâm mộ bóng đá khắp mọi miền đất nước đã tràn xuống đường ăn mừng.
Ca sĩ Đăng Khôi xuống đường hòa vào dòng người ăn mừng chiến thắng - Ảnh: Internet
Hoàng Bách vui như Tết trước chiến thắng của Việt Nam sau 10 năm chờ đợi mỏi mòn - Ảnh: FBNV
Là một người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt, nghệ sĩ Chiến Thắng đã viết bài thơ dành tặng các cầu thủ Việt Nam vì tinh thần thi đấu hết mình đem vinh quang về cho đất nước. Dùng những câu từ bình dị ca ngợi kỳ tích của bóng đá nước nhà, bài thơ của nam danh hài đã nhận được “cơn mưa” lời khen từ cư dân mạng.
Nguyên Văn bài thơ danh hài Chiến Thắng viết tặng đội tuyển Việt Nam khi đánh bại Malaysia:
“Đêm nay bão về khắp miền
Bão trong cảm xúc phát điên vì mừng
Kéo theo lớp lớp trùng trùng
Vàng sao cờ đỏ tưng bừng kèn loa
Tuyệt vời quá Việt Nam ta
Mười năm chờ đợi thế là đã xong
Chiếc cúp vô địch hằng mong
Chiếc cúp của mỗi tấm lòng chúng ta
Hát vang mãi một bài ca
Việt Nam vô địch bay xa ngàn trùng
Xin cảm ơn những người hùng
Đã đem trái ngọt đến từng trái tim
MaLai giờ đã nằm im
Chắc đang “tránh bão“ chết chìm vì đau
Đá bẩn không thể thắng đâu
Trọng tài thiên vị còn lâu mới tài
Cả trận chỉ có mấy bài
Chuyền xa, đánh nguội, ngã hoài, thế thôi
Thương lắm cầu thủ của tôi
Hở ra dính thẻ bầm môi, tím sườn
Lão trọng tài này rất lươn
Tỏ ra ưu ái cho phường đá thô
Cảm ơn thầy Park Hang Seo
Đưa các cầu thủ đến bờ vinh quang
Lịch sử giờ đã sang trang
Việt Nam đang đứng trên hàng quán quân
Cảm ơn muôn triệu lòng dân
Đem lửa nhiệt huyết tới chân đội mình
Đá bằng tất cả nhiệt tình
Đẹp như thể đã lập trình từ lâu
Hôm nay bão suốt canh thâu
Mong sẽ bão nữa còn lâu mới dừng
Say trong khí thế tưng bừng
Hân hoan, hãnh diện, vui mừng hát ca
Tự hào ôi Việt Nam ta
Tương lai sáng lạn bước xa tận cùng
World cúp ta sẽ ung dung
Ôi Việt Nam chẳng biết chừng... không xa
Giờ cứ vui hết cỡ nha
Việt Nam ta đã thành nhà Quán Quân!”.