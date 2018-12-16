Danh hài Chiến Thắng gây ‘bão’ MXH khi xuất khẩu thành thơ trước chiến thắng lịch sử của Việt Nam

Sau chiến thắng thuyết phục trước Malaysia ở trận chung kết lượt về tối qua (15/12), đội tuyển Việt Nam đã bước lên ngôi vô địch AFF Cup sau 10 năm chờ đợi. Ngay khi tiếng còi kết thúc trận đấu vừa vang lên, hàng triệu người hâm mộ bóng đá khắp mọi miền đất nước đã tràn xuống đường ăn mừng.

Hoàng Bách vui như Tết trước chiến thắng của Việt Nam sau 10 năm chờ đợi mỏi mòn - Ảnh: FBNV

Ca sĩ Đăng Khôi xuống đường hòa vào dòng người ăn mừng chiến thắng - Ảnh: Internet

Tùng Dương gọi các cầu thủ trẻ là những người hùng - Ảnh: FBNV

Là một người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt, nghệ sĩ Chiến Thắng đã viết bài thơ dành tặng các cầu thủ Việt Nam vì tinh thần thi đấu hết mình đem vinh quang về cho đất nước. Dùng những câu từ bình dị ca ngợi kỳ tích của bóng đá nước nhà, bài thơ của nam danh hài đã nhận được “cơn mưa” lời khen từ cư dân mạng.

Danh hài Chiến Thắng làm thơ ý nghĩa mừng kỳ tích của thầy trò HLV Park Hang Seo - Ảnh: FBNV

Sau khi đánh bại Malaysia, đội tuyển Việt Nam nâng cup vô địch trước người hâm mộ trên sân Mỹ Đình - Ảnh: Internet

Nguyên Văn bài thơ danh hài Chiến Thắng viết tặng đội tuyển Việt Nam khi đánh bại Malaysia:

“Đêm nay bão về khắp miền

Bão trong cảm xúc phát điên vì mừng

Kéo theo lớp lớp trùng trùng

Vàng sao cờ đỏ tưng bừng kèn loa

Tuyệt vời quá Việt Nam ta

Mười năm chờ đợi thế là đã xong

Chiếc cúp vô địch hằng mong

Chiếc cúp của mỗi tấm lòng chúng ta

Hát vang mãi một bài ca

Việt Nam vô địch bay xa ngàn trùng

Xin cảm ơn những người hùng

Đã đem trái ngọt đến từng trái tim

MaLai giờ đã nằm im

Chắc đang “tránh bão“ chết chìm vì đau

Đá bẩn không thể thắng đâu

Trọng tài thiên vị còn lâu mới tài

Cả trận chỉ có mấy bài

Chuyền xa, đánh nguội, ngã hoài, thế thôi

Thương lắm cầu thủ của tôi

Hở ra dính thẻ bầm môi, tím sườn

Lão trọng tài này rất lươn

Tỏ ra ưu ái cho phường đá thô

Cảm ơn thầy Park Hang Seo

Đưa các cầu thủ đến bờ vinh quang

Lịch sử giờ đã sang trang

Việt Nam đang đứng trên hàng quán quân

Cảm ơn muôn triệu lòng dân

Đem lửa nhiệt huyết tới chân đội mình

Đá bằng tất cả nhiệt tình

Đẹp như thể đã lập trình từ lâu

Hôm nay bão suốt canh thâu

Mong sẽ bão nữa còn lâu mới dừng

Say trong khí thế tưng bừng

Hân hoan, hãnh diện, vui mừng hát ca

Tự hào ôi Việt Nam ta

Tương lai sáng lạn bước xa tận cùng

World cúp ta sẽ ung dung

Ôi Việt Nam chẳng biết chừng... không xa

Giờ cứ vui hết cỡ nha

Việt Nam ta đã thành nhà Quán Quân!”.