'Gan to' như Công Vinh, ngày đầu năm đã công khai ý định muốn lấy thêm vợ bé

Thương Thủy Tiên vất vả vì phải lo toan việc nhà dịp Tết, Công Vinh hài hước chia sẻ về ý định muốn lấy thêm vợ bé để phụ bà xã.
- Lần đầu lộ mặt, con gái Thủy Tiên gây 'sốt’ với nhiều nét giống bố y đúc, chiều cao vượt trội
- Thủy Tiên đốn tim fan với lưng ong gợi cảm không tì vết tại sự kiện
Là một trong những cặp đôi kín tiếng nhất nhì làng giải trí Việt, Thủy Tiên - Công Vinh hiếm khi nói về cuộc sống hôn nhân riêng tư của mình với công chúng. Thế nhưng mới đây, đôi vợ chồng "ca sĩ - cầu thủ" lại bất ngờ chia sẻ bài viết hài hước về chuyện vợ chồng sau Tết Nguyên đán vừa qua.
Cụ thể, trên trang Facebook cá nhân, Công Vinh vừa đăng tải hình ảnh bà xã Thủy Tiên đang tất bật nấu ăn trong bếp kèm dòng chú thích đầy hài hước khiến người hâm mộ thích thú. Cầu thủ gốc Nghệ An viết: “Tết nhất… giúp việc về quê, vợ vừa đi làm về là lại loay hoay 1 mình nấu nướng tẩm bổ cho 2 ba con rồi dọn dẹp, lau chùi nhà cửa... thấy vợ cực quá chồng thương và xót lắm... nhiều lúc muốn lấy thêm vợ bé về để cho vợ đỡ vất vả nhưng không dám nói ra sợ bị đánh í”.
Sau đó, cựu tiền đạo mang áo số 9 còn hào hứng tag tên bà xã Thủy Tiên vào bài viết. Dưới phần bình luận, nhiều dân mạng tỏ ý khen ngợi sự vui tính cũng như khả năng "nịnh đầm" của Công Vinh.