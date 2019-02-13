'Gan to' như Công Vinh, ngày đầu năm đã công khai ý định muốn lấy thêm vợ bé

Thương Thủy Tiên vất vả vì phải lo toan việc nhà dịp Tết, Công Vinh hài hước chia sẻ về ý định muốn lấy thêm vợ bé để phụ bà xã.

Là một trong những cặp đôi kín tiếng nhất nhì làng giải trí Việt, Thủy Tiên - Công Vinh hiếm khi nói về cuộc sống hôn nhân riêng tư của mình với công chúng. Thế nhưng mới đây, đôi vợ chồng "ca sĩ - cầu thủ" lại bất ngờ chia sẻ bài viết hài hước về chuyện vợ chồng sau Tết Nguyên đán vừa qua.

Công Vinh khéo khoe bà xã đảm đang kèm dòng trạng thái hài hước - Ảnh: FBNV

Cụ thể, trên trang Facebook cá nhân, Công Vinh vừa đăng tải hình ảnh bà xã Thủy Tiên đang tất bật nấu ăn trong bếp kèm dòng chú thích đầy hài hước khiến người hâm mộ thích thú. Cầu thủ gốc Nghệ An viết: “Tết nhất… giúp việc về quê, vợ vừa đi làm về là lại loay hoay 1 mình nấu nướng tẩm bổ cho 2 ba con rồi dọn dẹp, lau chùi nhà cửa... thấy vợ cực quá chồng thương và xót lắm... nhiều lúc muốn lấy thêm vợ bé về để cho vợ đỡ vất vả nhưng không dám nói ra sợ bị đánh í”.

Do người giúp việc về quê ăn Tết nên Thủy Tiên phải một mình lo toan hết công việc bếp núc nhà cửa - Ảnh: FBNV

Giọng ca Nói em nghe mãi mãi là bao xa nhận được nhiều lời khen vì khéo lo chuyện bếp núc, vun vén hạnh phúc gia đình - Ảnh: FBNV

Trái ngược với ánh hào quang trên sân khấu, khi trở về nhà Thủy Tiên sống bình dị và làm tròn trách nhiệm của một người mẹ hiền, vợ đảm - Ảnh: FBNV

Sau đó, cựu tiền đạo mang áo số 9 còn hào hứng tag tên bà xã Thủy Tiên vào bài viết. Dưới phần bình luận, nhiều dân mạng tỏ ý khen ngợi sự vui tính cũng như khả năng "nịnh đầm" của Công Vinh.

Con gái Thủy Tiên mang hết tiền lì xì phân phát cho người nghèo Theo ý bé Gạo, Thủy Tiên sẽ mang toàn bộ số tiền lì xì hơn 10 triệu đồng của con để phát lại cho người nghèo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gan-to-nhu-cong-vinh-ngay-dau-nam-da-cong-khai-y-dinh-muon-lay-them-vo-be-314939.html