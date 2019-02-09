Con gái Thủy Tiên mang hết tiền lì xì phân phát cho người nghèo

Theo ý bé Gạo, Thủy Tiên sẽ mang toàn bộ số tiền lì xì hơn 10 triệu đồng của con để phát lại cho người nghèo.

Mới đây, Thuỷ Tiên gây chú ý khi đăng tải lên trang cá nhân bức ảnh chụp tiền lì xì năm mới của con gái. Có thể thấy, “tổng thu nhập” trong mấy ngày Tết Kỷ Hợi của bé Bánh Gạo khá nhiều, chủ yếu là các tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng. Nếu cộng lại cũng khoảng hơn 10 triệu.

Vì thấy tiền lì xì của con nhỉnh hơn mọi năm nên Thuỷ Tiên liền thăm dò ý cô bé muốn dùng để làm gì. Bất ngờ thay, Bánh Gạo nhắn mẹ rằng hãy đem toàn bộ đi biếu những người nghèo. Giọng ca Một giờ sáng cho biết, cho dù con có đưa ra mong muốn khác thì cô cũng không đồng ý.

Thủy Tiên chia sẻ ảnh tiền lì xì và đoạn hội thoại giữa hai mẹ con - Ảnh: FBNV

Đoạn hội thoại của hai mẹ con Thuỷ Tiên nhận được hàng chục ngàn lượt like và bình luận khen ngợi. Tấm lòng bao dung và lương thiện của bé Bánh Gạo khiến nhiều người phải cảm động. Đa phần trẻ con đều muốn dùng tiền lì xì để bỏ heo hay mua quần áo mới. Tuy nhiên con gái Thuỷ Tiên lại muốn làm từ thiện là một điều hiếm thấy.

Tính sơ sơ, 'tổng thu nhập' Tết Kỷ Hợi của bé Gạo hơn 10 triệu đồng - Ảnh: FBNV

Con gái Thủy Tiên - Công Vinh đã lớn và sở hữu vẻ ngoài phổng phao - Ảnh: FBNV

Con gái Thuỷ Tiên và Công Vinh khá giống bố mẹ ở tính cách bao dung và quan tâm mọi người. Từ nhỏ, bé đã có tâm hồn hướng thiện, yêu thương động vật và hay giúp đỡ người nghèo. Có lần đang ngồi trên xe ô tô, cô bé đã xin mẹ xuống xe để cho một bà cụ 50 ngàn đồng khiến ai cũng xúc động.

Lần đầu lộ mặt, con gái Thủy Tiên gây 'sốt’ với nhiều nét giống bố y đúc, chiều cao vượt trội Khoe ảnh hạnh phúc bên cạnh chồng và con gái, ca sĩ Thủy Tiên lần đầu để lộ gương mặt thanh tú, đáng yêu của bé Bánh Gạo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-gai-thuy-tien-mang-het-tien-li-xi-phan-phat-cho-nguoi-ngheo-314589.html