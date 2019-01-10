Lần đầu lộ mặt, con gái Thủy Tiên gây 'sốt’ với nhiều nét giống bố y đúc, chiều cao vượt trội

Khoe ảnh hạnh phúc bên cạnh chồng và con gái, ca sĩ Thủy Tiên lần đầu để lộ gương mặt thanh tú, đáng yêu của bé Bánh Gạo.

Thủy Tiên – Công Vinh là một trong những cặp đôi nổi tiếng của showbiz được công chúng và truyền thông săn đón. Dù vậy, đôi vợ chồng “ca sĩ - cầu thủ” luôn muốn giữ gia đình bình lặng, không thích ồn ào và phô trương. Cả hai rất hiếm khi chia sẻ về cuộc sống hôn nhân với công chúng. Đặc biệt, vợ chồng Thủy Tiên quyết định giữ bí mật về con gái và chưa một lần để lộ gương mặt bé Bánh Gạo trên mạng xã hội.

Thủy Tiên sinh con gái đầu lòng vào năm 2013...

...đến nay, bé Bánh Gạo đã được 6 tuổi nhưng vẫn chưa một lần được lộ mặt - Ảnh: FBNV

Thế nhưng mới đây, Thủy Tiên lại bất ngờ chia sẻ ảnh chính diện của “tiểu công chúa”. Hình ảnh được chụp trong chuyến du lịch gia đình. Trong ảnh, bé Bánh Gạo diện váy xinh xắn, đội nón lưỡi trai để che đi nửa gương mặt. Dù cố giấu nhưng với hình ảnh này, công chúng vẫn chiêm ngưỡng được vẻ đáng yêu của cô bé với gương mặt thanh tú, mũi cao và miệng nhỏ chúm chím. Đặc biệt, cô bé sở hữu chiều cao vượt trội cùng đôi chân dài thừa hưởng từ bố mẹ.

Thủy Tiên khoe ảnh gia đình trong chuyến du lịch mới đây. Cô cho con gái đội nón để che đi nửa gương mặt khi chụp ảnh gia đình - Ảnh: FBNV

Dù không lộ hết toàn bộ, nhưng với hình ảnh này công chúng vẫn thấy được một vài đường nét trên gương mặt Bánh Gạo. Cô bé được khen đáng yêu và có nhiều nét giống bố Công Vinh - Ảnh: FBNV

Trong một hình ảnh khác, cô bé chụp cùng bố mẹ nhưng đã bị che toàn gương mặt - Ảnh: Internet

Cuộc sống giàu sang, hạnh phúc của Công Vinh - Thủy Tiên luôn được mọi người quan tâm, ngưỡng mộ - Ảnh: FBNV

Trước đó, khi được hỏi về lý do luôn giấu kín gương mặt con gái, Thủy Tiên cho biết cô không muốn bé Bánh Gạo bị chú ý quá nhiều gây ảnh hưởng đến tính cách và sự phát triển sau này. Bà xã Công Vinh còn chia sẻ, việc nổi tiếng quá sớm có thể mang đến nhiều hậu quả khó lường. Nhiều người tỏ ra đồng cảm với quan điểm của Thủy Tiên.

Thủy Tiên đốn tim fan với lưng ong gợi cảm không tì vết tại sự kiện Thủy Tiên khiến nhiều fan ngẩn ngơ khi tung bộ ảnh khoe lưng trần gợi cảm cùng vóc dáng quyến rũ khó cưỡng.

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