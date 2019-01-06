Thủy Tiên đốn tim fan với lưng ong gợi cảm không tì vết tại sự kiện

Hậu trường 06/01/2019 16:00

Thủy Tiên khiến nhiều fan ngẩn ngơ khi tung bộ ảnh khoe lưng trần gợi cảm cùng vóc dáng quyến rũ khó cưỡng.

Mới đây, Thủy Tiên đã tung lên trang cá nhân loạt ảnh được chụp trong sự kiện thời trang diễn ra vào tối 5/1. Nữ ca sĩ diện bộ váy mỏng manh có thiết kế hở trọn phía sau giúp khoe làn da trắng sứ cùng tấm lưng ong gợi cảm đến ngỡ ngàng.

Thời gian gần đây, Thủy Tiên tích cực tham dự các sự kiện của giới giải trí. Có thể thấy, tuy đã bước qua tuổi băm và từng một lần sinh nở nhưng giọng ca Ngôi nhà hạnh phúc vẫn sở hữu gương mặt trẻ trung như gái đôi mươi. Cho đến hiện tại, cô vẫn được xem là mỹ nhân phẫu thuật thẩm mỹ thành công nhất showbiz Việt.

Thủy Tiên đốn tim fan với lưng ong gợi cảm không tì vết tại sự kiện - Ảnh 1
Thủy Tiên khoe lưng ong gợi cảm đốn tim fan tại sự kiện - Ảnh: FBNV
Thủy Tiên đốn tim fan với lưng ong gợi cảm không tì vết tại sự kiện - Ảnh 2
Thủy Tiên trông trẻ trung như gái đôi mươi dù đã một lần sinh con - Ảnh: FBNV
Thủy Tiên đốn tim fan với lưng ong gợi cảm không tì vết tại sự kiện - Ảnh 3
Thủy Tiên đốn tim fan với lưng ong gợi cảm không tì vết tại sự kiện - Ảnh 4
Bà xã Công Vinh dường như càng ngày càng trẻ đẹp - Ảnh: FBNV
Thủy Tiên đốn tim fan với lưng ong gợi cảm không tì vết tại sự kiện - Ảnh 5
Vóc dáng quyến rũ với ba vòng cân đối không chút mỡ thừa của Thủy Tiên - Ảnh: FBNV

Thủy Tiên được yêu mến qua những bản hit nhẹ nhàng do chính mình sáng tác. Sau khi nên duyên với tiền đạo Công Vinh, nữ ca sĩ vẫn hoạt động nghệ thuật hăng say nhưng ít khi ra sản phẩm mới. Hiện tại, bà mẹ một con đang ấp ủ những dự định mới và hứa hẹn sẽ mang đến những ấn tượng khó quên trong năm 2019 này.

Thủy Tiên - Công Vinh làm sinh nhật 'gói ghém' cho con gái cưng, bé Bánh Gạo lớn phổng phao khó nhận ra

Thủy Tiên - Công Vinh làm sinh nhật 'gói ghém' cho con gái cưng, bé Bánh Gạo lớn phổng phao khó nhận ra

Không đãi tiệc linh đình hay mời bạn bè rình rang, vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh trang trí không gian đơn giản, ấm cúng tại nhà để mừng sinh nhật con gái cưng.

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