Thủy Tiên đốn tim fan với lưng ong gợi cảm không tì vết tại sự kiện

Thủy Tiên khiến nhiều fan ngẩn ngơ khi tung bộ ảnh khoe lưng trần gợi cảm cùng vóc dáng quyến rũ khó cưỡng.
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Mới đây, Thủy Tiên đã tung lên trang cá nhân loạt ảnh được chụp trong sự kiện thời trang diễn ra vào tối 5/1. Nữ ca sĩ diện bộ váy mỏng manh có thiết kế hở trọn phía sau giúp khoe làn da trắng sứ cùng tấm lưng ong gợi cảm đến ngỡ ngàng.
Thời gian gần đây, Thủy Tiên tích cực tham dự các sự kiện của giới giải trí. Có thể thấy, tuy đã bước qua tuổi băm và từng một lần sinh nở nhưng giọng ca Ngôi nhà hạnh phúc vẫn sở hữu gương mặt trẻ trung như gái đôi mươi. Cho đến hiện tại, cô vẫn được xem là mỹ nhân phẫu thuật thẩm mỹ thành công nhất showbiz Việt.
Thủy Tiên được yêu mến qua những bản hit nhẹ nhàng do chính mình sáng tác. Sau khi nên duyên với tiền đạo Công Vinh, nữ ca sĩ vẫn hoạt động nghệ thuật hăng say nhưng ít khi ra sản phẩm mới. Hiện tại, bà mẹ một con đang ấp ủ những dự định mới và hứa hẹn sẽ mang đến những ấn tượng khó quên trong năm 2019 này.