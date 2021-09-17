Gần 1 ngày trước giờ 'thiêng' sao kê, động thái 'gắt' của Thủy Tiên hút trọn 'lượt hóng' từ bàn dân thiên hạ

Hậu trường 17/09/2021 07:15

Mọi động thái của Thủy Tiên thời điểm này đều hút sự chú ý cực gắt của khán giả.

Trên trang cá nhân, Công Vinh gây chú ý khi công bố bảng tổng hợp các khoản chi cho các tỉnh miền Trung có giấy đính kèm của địa phương. Kèm theo đó, ông xã Thủy Tiên chia sẻ: “Thời gian qua, cảm ơn mọi người đã dành nhiều quan tâm cho vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên. Đồng thời, Công Vinh cũng muốn gửi lời cảm ơn những nhà hảo tâm đã tin tưởng, cùng lời xin lỗi vì ít nhiều khiến mọi người phải phiền lòng. Hiện tại, thành phố đã nới lỏng giãn cách tại một số quận vì vậy Vinh sẽ trực tiếp đến ngân hàng sao kê”.

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Thủy Tiên đang khiến khán giả quan tâm suốt thời gian qua sao khi bị một vị đại gia 'réo' tên yêu cầu sao kê

Bên cạnh đó, trên trang cá nhân, Thuỷ Tiên cũng khẳng định chỉ dùng duy nhất 1 tài khoản để kêu gọi từ thiện cho đợt lũ miền Trung năm ngoái. Cô còn nhấn mạnh nếu ai có bằng chứng cô dùng tài khoản khác thì ra ngân hàng đối chứng cùng với cô.

Sau khi dân mạng liên tục đưa ra nghi vấn tố Thủy Tiên có 3 tài khoản, bài đăng của nữ ca sĩ ngay lập tức khóa tính năng bình luận bằng hình ảnh. Dân mạng liền kéo qua trang của Công Vinh thắc mắc và thả bình luận rôm rả.

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Chia sẻ gây chú ý của nữ ca sĩ
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Gần 1 ngày trước giờ 'thiêng' sao kê, động thái 'gắt' của Thủy Tiên hút trọn 'lượt hóng' từ bàn dân thiên hạ - Ảnh 4

Dù bên trang Thủy Tiên khóa bình luận hình ảnh, dân mạng cũng tràn qua trang cá nhân Công Vinh thả ảnh thắc mắc

Trước đó, cặp đôi đình đám showbiz từng bác bỏ những thông tin không đúng về việc ăn chặn tiền từ thiện. Cầu thủ điển trai từng khẳng định ngay sau ngày 15/9, thời điểm TP.HCM bớt giãn cách, vợ chồng anh sẽ ra ngân hàng sao kê đầy đủ cũng như livestream cho tất cả mọi người cùng theo dõi. Link sao kê online cũng sẽ được công khai.

Thủy Tiên cũng từng livestream giải thích rằng "Ai cho cô trái bầu cô sẽ cho lại trái bí". Điều đáng chú ý là Công Vinh cũng xuất hiện trong livestream này và ra sức bênh vợ khi thấy nữ ca sĩ khóc sướt mướt. Anh còn nhiều lần ngăn vợ giải thích và còn gọi thẳng tên bà Hằng trong live "nóng" của ca sĩ Thủy Tiên.

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Cả hai từng lên sóng live giải thích về sao kê trước đó

Chưa kể, Thủy Tiên còn tâm sự thêm rằng do số giấy tờ sao kê quá lớn nên cũng đã từng mong khán giả thông cảm là không in ra hết được vì không muốn làm khó ngân hàng.

Ảnh: Tổng hợp

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