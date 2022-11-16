Elly Trần lần đầu trải lòng về những ngày tăm tối của cuộc hôn nhân: Tự tử 2 lần không thành, im lặng chịu đựng suốt thời gian qua vì con

Hậu trường 16/11/2022 19:22

"Nhiều năm qua, tôi vốn im lặng chịu đựng vì con. Suốt thời gian đó, mỗi ngày của tôi đều bắt đầu bằng nước mắt. Tôi cố nuốt những nỗi đau vào trong. Không ngày nào tôi không đày đọa bản thân mình" - Elly Trần kể. 

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao khi Elly Trần tố chồng Tây ngoại tình. Dù hiện đã ly thân, đưa ra yêu cầu cô cho là "vô nhân tính" liên quan đến hai con Cadie Mộc Trà và Alfie Túc Mạch. Cô viết: "Chồng hợp pháp ép buộc tôi phải cho Cadie và Alfie gặp và ngủ lại cùng nhân tình của anh ta nếu không sẽ không đóng tiền học cho hai đứa. Cái chuyện vô nhân tính như vậy mà họ cũng dám làm. 3 mẹ con mình phải làm sao đây?". Sau đó Elly Trần tuyên bố công khai một số thông tin cuộc sống hôn nhân giữa cô và chồng Tây khi còn sống chung. Elly Trần cho biết từng bị chồng đe dọa dùng tiền để chèn ép. 

Elly Trần lần đầu trải lòng về những ngày tăm tối của cuộc hôn nhân: Tự tử 2 lần không thành, im lặng chịu đựng suốt thời gian qua vì con - Ảnh 1
Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao khi Elly Trần tố chồng Tây ngoại tình - Ảnh: Internet

Mới đây, chia sẻ với VietNamNet, Elly Trần trải lòng về những ngày tăm tối nhất trong đời mình. Hôn nhân của chị bắt đầu xảy ra trục trặc vào năm 2019. Vốn định giữ kín mọi chuyện cho đến khi 2 con đủ 18 tuổi, mọi thứ bỗng đi qua giới hạn chịu đựng của chị khiến "giọt nước tràn ly". Do vậy, hot girl quyết định công khai câu chuyện đời tư lên mạng xã hội.

"Nhiều năm qua, tôi vốn im lặng chịu đựng vì con. Suốt thời gian đó, mỗi ngày của tôi đều bắt đầu bằng nước mắt. Tôi cố nuốt những nỗi đau vào trong. Không ngày nào tôi không đày đọa bản thân mình" - Elly Trần kể. 

Đỉnh điểm, hot girl từng 2 lần nảy sinh ý định tự tử. Chị mua thuốc ngủ, cầm sẵn nắm thuốc trên tay nhưng nghĩ đến cuộc sống của 2 con khi thiếu vắng mẹ lại buông xuôi. Chị nói: "Giới hạn để một người nghĩ đến chuyện kết thúc cuộc đời mình không hề đơn giản".

Elly Trần lần đầu trải lòng về những ngày tăm tối của cuộc hôn nhân: Tự tử 2 lần không thành, im lặng chịu đựng suốt thời gian qua vì con - Ảnh 2
Elly Trần cho biết: "Nhiều năm qua, tôi vốn im lặng chịu đựng vì con" - Ảnh: Internet

Sau khi công khai chuyện cá nhân lên mạng xã hội, Elly Trần khẳng định không hối hận. Bên cạnh đó, hot girl nhận được rất nhiều sự chia sẻ, cảm thông từ khán giả. Điều này có ý nghĩa động viên tinh thần rất lớn với người đẹp. 

Không chỉ vậy, Elly Trần còn được nhiều người giúp đỡ, trong đó có Hương Baby - vợ ca sĩ Tuấn Hưng. Dù chưa từng gặp nhau ngoài đời, Hương Baby đã chủ động tâm sự, chia sẻ với những gì Elly Trần trải qua. 

Chị kể: "Cô ấy nhắn rằng rất đồng cảm với những gì tôi đang chịu đựng. Hương Baby còn mời tôi quảng cáo sản phẩm của cô ấy. Sự động viên, giúp đỡ của Hương khiến tôi thấy rất ấm lòng, xúc động".

Elly Trần lần đầu trải lòng về những ngày tăm tối của cuộc hôn nhân: Tự tử 2 lần không thành, im lặng chịu đựng suốt thời gian qua vì con - Ảnh 3
Sau khi công khai chuyện cá nhân lên mạng xã hội, Elly Trần khẳng định không hối hận - Ảnh: Internet

Hiện tại, Elly Trần quan tâm nhất tương lai của 2 con Cadie (sinh năm 2014) và Alfie (sinh năm 2015). Hai bé học tại một trường quốc tế có mức học phí cao hàng đầu Việt Nam. Theo chị, có thể 2 bé sẽ phải rời trường quốc tế để học trường công. 

Elly Trần được một số trường liên hệ đề nghị hỗ trợ trường hợp của 2 bé. Chị đang tìm hiểu, cân nhắc môi trường học phù hợp cho các con. Hotgirl khẳng định mình đủ khả năng làm việc kiếm tiền nuôi con: "Tôi có thể rách rưới nhưng 2 con phải sống đủ đầy dù có thể khổ hơn một chút so với trước đây".

Elly Trần lần đầu trải lòng về những ngày tăm tối của cuộc hôn nhân: Tự tử 2 lần không thành, im lặng chịu đựng suốt thời gian qua vì con - Ảnh 4
Chị cũng được bố mẹ đẻ hỗ trợ kinh tế trong giai đoạn này - Ảnh: Internet

Chị cũng được bố mẹ đẻ hỗ trợ kinh tế giai đoạn này. Ông bà ngoại Cadie và Alfie hiện tại đã về hưu, sống bằng lương hưu và tiền cho thuê nhà. Ông bà đã giúp đỡ ngay khi biết con gái gặp khó khăn. 

Elly bảo các con chị không biết tiếng Việt nên không tiếp cận các nội dung ồn ào liên quan cha mẹ trên internet. "Hai bé vẫn rất ngây thơ nhưng luôn yêu thương và ủng hộ mẹ. Có lần thấy tôi buồn, các bé đến làm trò vui chọc mình cười mà tôi bật khóc. Hôn nhân của tôi có thể thất bại nhưng sinh được 2 bé chính là thành công lớn" - hot girl tâm sự.  

Hiện vụ đấu tố ngoại tình của Elly Trần vẫn thu hút nhiều sự quan tâm và ủng hộ từ người hâm mộ.

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Câu chuyện liên quan đến Elly Trần và chồng Tây vẫn đang chưa có dấu hiệu đi xuống khi những tình tiết mới không khỏi khiến netizen cảm thấy vô cùng bất ngờ.

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