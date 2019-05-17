Phát ngôn của ca sĩ Duy Mạnh mới đây về cuộc sống vợ chồng vấp phải nhiều ý kiến tranh cãi trái chiều.

Nếu ai đang theo dõi trang cá nhân của ca sĩ Duy Mạnh sẽ thấy rằng, anh là một người vô cùng thẳng thắn và không kiêng dè bất cứ điều gì. Giọng ca Kiếp đỏ đen cũng là chủ nhân của không ít phát ngôn “sốc tận óc” gây bão mạng.

Cách đây không lâu, Duy Mạnh lại khiến dư luận dậy sóng khi nêu lên quan điểm cá nhân về mối quan hệ vợ chồng. Theo đó, anh cho rằng đàn ông muốn được vợ yêu chiều thì đừng quá nghe lời. Thậm chí, nam ca sĩ còn khuyên đấng mày râu hãy làm trái lời vợ dặn.

Duy Mạnh cho rằng đàn ông muốn được vợ yêu thì đừng nên nghe lời - Ảnh: FBNV

Anh còn đưa ra ví dụ cực sốc trên Facebook cá nhân: "Đàn ông muốn được vợ yêu...! Tốt nhất đừng nghe lời vợ mà trở nên ngoan quá! Đôi lúc hãy làm ngược lại với lời vợ dặn... Ví dụ vợ dặn không được đi với gái. Nhưng thỉnh thoảng đàn ông cũng phải nên đi, để tận hưởng 1 chút ghen tuông từ người bạn đời của mình!!”.

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của Duy Mạnh nhận được vô số bình luận trái chiều.

Tài khoản L.T nhắn nhủ: "Cũng đáng yêu nhưng đừng để người bạn đời của mình phải buồn".

"Tại sao Truyện Kiều lại dùng từ Hoạn Thư nói đến cái tính ghen tuông của người phụ nữ. Haha vợ là nhất, trái ý vợ là trái ý trời chú ạ”, một người khác phản bác.

Anh từng lên tiếng bênh vực Chi Pu khi cô bị đồng nghiệp chỉ trích, quay lưng vì liên tục ra MV ca nhạc - Ảnh: Internet

Dù có nhiều phát ngôn sốc, nhưng Duy Mạnh lại được cộng đồng mạng quan tâm bởi tính cách thẳng thắn, không né tránh những bình luận "nhạy cảm" dù là người của công chúng.

Duy Mạnh trả lời cực chất câu hỏi 'Tiền nhiều để làm gì?' của ông Đặng Lê Nguyên Vũ Những chia sẻ thú vị mới đây của ca sĩ Duy Mạnh về vấn đề "Tiền nhiều để làm gì?" thu hút sự chú ý của dư luận.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duy-manh-gay-tranh-cai-khi-khuyen-dan-ong-nen-di-voi-gai-de-thay-su-ghen-tuong-tu-vo-325128.html