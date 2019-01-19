Bị chỉ trích khi chê bai người khác đi máy bay mà chân bẩn, Duy Mạnh lên tiếng giải thích cực 'bá đạo'

Hậu trường 19/01/2019 11:55

Trước phản ứng quá dữ dội của cư dân mạng, ca sĩ Duy Mạnh một lần nữa lên tiếng giải thích về hành động của mình.

Là một người khá thẳng tính và không ngại "đụng chạm", Duy Mạnh nhiều lần công khai đấu khẩu với anti-fan. Thậm chí, anh không ngại dùng những từ ngữ "thô tục", không kiêng nể bất cứ ai xúc phạm đến mình. Bên cạnh một số lời nhắc nhở nam ca sĩ về cách nói chuyện, không ít cư dân mạng tỏ ra thích thú vì cho rằng anh sống chân thật, nghĩ gì nói đó.

Mới đây, Duy Mạnh lại một lần nữa gây tranh cãi khi chia sẻ bức ảnh ngồi trên máy bay, phía sau là bàn chân của một vị khách lạ. Chuyện không có gì đáng nói nếu anh không đăng kèm dòng chú thích: “Đi máy bay mà chân tay bẩn...".

Bị chỉ trích khi chê bai người khác đi máy bay mà chân bẩn, Duy Mạnh lên tiếng giải thích cực 'bá đạo' - Ảnh 1
Duy Mạnh gây tranh cãi khi đăng ảnh kèm lời chê bai - Ảnh: FBNV

Dòng trạng thái của Duy Mạnh đã châm ngòi cho một cuộc tranh cãi gay gắt. Dưới phần bình luận, có hai luồng ý kiến trái chiều. Bên cạnh một vài ý kiến cho rằng vị khách kia không biết giữ ý tứ thì số đông lại chỉ trích giọng ca Kiếp đỏ đen. Nhiều người “ném đá” Duy Mạnh vì cho rằng anh đã cư xử thiếu tôn trọng với người lớn tuổi khi đi máy bay.

Bị chỉ trích khi chê bai người khác đi máy bay mà chân bẩn, Duy Mạnh lên tiếng giải thích cực 'bá đạo' - Ảnh 2
Bên cạnh những ý kiến bênh vực...
Bị chỉ trích khi chê bai người khác đi máy bay mà chân bẩn, Duy Mạnh lên tiếng giải thích cực 'bá đạo' - Ảnh 3
...Duy Mạnh bị nhiều dân mạng chỉ trích - Ảnh: Facebook

Trước phản ứng dữ dội của dư luận, Duy Mạnh vừa lên tiếng giải thích. Anh không ngần ngại đáp trả trên trang cá nhân: “Mình đăng cái hình bàn chân bẩn lên để chém gió, và nhắc nhở về ý thức đi máy bay. Khi tớ phải hít mùi thối của bàn chân suốt chuyến bay. Mà thế nào bọn anh hùng bàn phím nó nhìn bàn chân và xem bói giỏi thật.

Bọn nó bảo rằng bàn chân đó là bàn chân của 1 cụ bà 70-80 tuổi, bàn chân 1 nắng 2 sương, bàn chân khô nám vẻ đẹp của người lao động. Rồi trắng trợn đặt điều phân biệt giàu nghèo. Hehe! Thế các người có biết cụ bà của các người là một phụ nữ trung niên hơn mình cùng lắm là 4-5 tuổi không. Rồi các người bảo mình thiếu tôn trọng người già. Thế mình là một ông già năm nay 44 tuổi... mà mấy người kém mình đến 10-20 tuổi rồi chửi mình.

Nếu vậy thôi mình xin rút lại lời chê chân bẩn nhé!! Thế thì khen chân đẹp, chân thơm cho mấy người hài lòng nhé!! Từ nay cứ thế mà cổ vũ cho hành động gác chân thối lên người khác khi đi máy bay nhé!”.

Bị chỉ trích khi chê bai người khác đi máy bay mà chân bẩn, Duy Mạnh lên tiếng giải thích cực 'bá đạo' - Ảnh 4
Duy Mạnh giải thích, anh đăng tải hình ảnh chỉ muốn nhắc nhở ý thức mọi người khi đi máy bay - Ảnh: FBNV

Trước đó, Duy Mạnh cũng nhiều lần gây sốc với những phát ngôn thẳng thắn của mình. Không cần giữ gìn hình ảnh như những nghệ sĩ khác, anh sẵn sàng "xù lông" đáp trả những thông tin bất lợi về mình.

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