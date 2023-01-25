Dương Cẩm Lynh ‘mở bát’ livestream bán hàng đúng ngày mùng 3 Tết, dù quyết tâm kinh doanh vẫn buồn vì một sự việc không đáng có

Hậu trường 25/01/2023 14:16

Vào mùng 3 Tết vừa qua, Dương Cẩm Lynh đã có buổi livestream bán hàng đầu tiên của năm mới.

Dương Cẩm Lynh trong những ngày cuối năm 2022 vừa qua đã trở thành tâm điểm gây xôn xao mạng xã hội với ồn ào nợ nần. Tất cả bắt nguồn từ đoạn clip một chủ nợ đến gặp Dương Cẩm Lynh đòi tiền. Nữ diễn viên sau đó cũng thừa nhận mình thiếu người trong video trên 300 triệu đồng và đã trả được 190 triệu đồng ở thời điểm đó.

Dương Cẩm Lynh ‘mở bát’ livestream bán hàng đúng ngày mùng 3 Tết, dù quyết tâm kinh doanh vẫn buồn vì một sự việc không đáng có - Ảnh 1

Trước đó, nhờ sự giúp đỡ của khán giả và bạn bè, Dương Cẩm Lynh đã trả hết số nợ khoảng 300 triệu đồng cho người phanh phui vụ ồn ào lên mạng xã hội. Nữ diễn viên chia sẻ: "Hôm nay, Lynh xin gửi lời cảm ơn, tri ân sâu sắc những tấm chân tình của quý khán giả, bạn bè, đồng nghiệp đã dành cho Lynh. Nhờ sự ủng hộ và động viên của mọi người đã giúp Lynh bán được rất nhiều hàng và đã vừa thanh toán hết số tiền cho người đã gây rắc rối và biến cố cho Lynh trong thời gian qua.

Chỉ còn vài ngày nữa là hết năm 2022 Lynh mong mọi thứ dần khép lại cho một năm cũ đầy biến cố, giờ đây Lynh có thể cười với các con để chuẩn bị đón chào một năm mới và tự nhắn nhủ với bản thân là hãy cố gắng hơn nữa để không phụ lòng khán giả, không phụ sự thương yêu của mọi người. Lynh cố gắng làm hết sức để trả được nợ".

Dương Cẩm Lynh ‘mở bát’ livestream bán hàng đúng ngày mùng 3 Tết, dù quyết tâm kinh doanh vẫn buồn vì một sự việc không đáng có - Ảnh 2

Tối ngày 24/1 (tức mùng 3 Tết Nguyên đán), Dương Cẩm Lynh đã khai trương bán hàng online trở lại. Trên sóng livestream, nữ diễn viên khoe nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ ngày đầu năm mới. Sau khi thanh lí hết quần áo, đồ hiệu, mỹ nhân gốc Đồng Nai bắt đầu bán mỹ phẩm. Hai quý tử của Dương Cẩm Lynh cũng lên sóng để chúc Tết khán giả.

Trên sóng livestream, Dương Cẩm Lynh cho biết Tết Nguyên đán 2023 với cô rất đặc biệt. Nữ diễn viên không cần phải mua sắm bất cứ thứ gì vì từ áo dài, thịt kho, bánh mứt đều được bạn bè, đồng nghiệp tặng. Bên cạnh đó, mỹ nhân gốc Đồng Nai còn gửi lời cảm ơn, chúc năm mới an khang đến khán giả.

Dương Cẩm Lynh ‘mở bát’ livestream bán hàng đúng ngày mùng 3 Tết, dù quyết tâm kinh doanh vẫn buồn vì một sự việc không đáng có - Ảnh 3

Dương Cẩm Lynh ‘mở bát’ livestream bán hàng đúng ngày mùng 3 Tết, dù quyết tâm kinh doanh vẫn buồn vì một sự việc không đáng có - Ảnh 4

Tuy nhiên, nữ diễn viên tiết lộ điều khiến cô buồn nhất hiện tại là chưa lấy lại được Facebook cá nhân. Từ lúc bị chặn đường đòi nợ, cô chỉ dùng được fanpage, dẫn đến công việc, liên lạc với đồng nghiệp, đối tác gặp nhiều khó khăn.

Bị dị nghị 'đang nợ 6 tỷ đồng vẫn thực hiện bộ ảnh Tết rực rỡ', Dương Cẩm Lynh lập tức giải thích

Bị dị nghị 'đang nợ 6 tỷ đồng vẫn thực hiện bộ ảnh Tết rực rỡ', Dương Cẩm Lynh lập tức giải thích

Nhiều người không khỏi thắc mắc, dù nợ nần tiền tỷ nhưng Dương Cẩm Lynh vẫn đầu tư bộ ảnh Tết cầu kỳ và sang trọng. Để tránh hiểu lầm, nữ diễn viên đã nhanh chóng giải thích.

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