Bố mẹ Dương Cẩm Lynh đau xót, không cam tâm khi nhìn con gái lâm vào cảnh nợ nần

Hậu trường 19/01/2023 20:13

Trong chia sẻ mới nhất của mình, Dương Cẩm Lynh cho biết bố mẹ của cô cũng buồn phiền nhiều khi con gái bị tổn thương bởi quá nhiều chuyện trong thời gian gần đây.

Dịp cuối năm của Dương Cẩm Lynh không được trọn vẹn bởi những lùm xùm nợ nần của nữ diễn viên. Dù đã lên tiếng và khẳng định trả hết một phần nợ nhưng vận đen đến với nữ diễn viên vẫn chưa hết.

Bố mẹ Dương Cẩm Lynh đau xót, không cam tâm khi nhìn con gái lâm vào cảnh nợ nần - Ảnh 1

Trong buổi phỏng vấn với Bảo Vệ Công Lý mới đây, Dương Cẩm Lynh cho biết bản thân vẫn lạc quan vì tin chắc những điều tốt đẹp vẫn đang chờ mình phía trước: "Tôi luôn tin rằng những gì xấu, tệ nhất đến với tôi chắc chắn tiếp theo đó sẽ là điều tốt đẹp đến phía sau. Không thể nào một bản đồ hình sin cứ như vậy hoài nó phải có lúc lên lúc xuống. Đó là sự rèn luyện cho mọi thứ nếu như chưa tốt, đúng trong quyết định, suy nghĩ, sau những biến cố sẽ rèn luyện cho bản thân mạnh mẽ, cứng rắn, tỉnh táo hơn".

Cũng trong buổi trò chuyện này, Dương Cẩm Lynh đã chia sẻ nhiều về sự nghiệp, công việc hiện tại cũng như chuyện gia đình mình. Trong đó, cô tiết lộ bố mẹ rất đau lòng khi thấy con gái mình bị tổn thương.

Bố mẹ Dương Cẩm Lynh đau xót, không cam tâm khi nhìn con gái lâm vào cảnh nợ nần - Ảnh 2

"Dĩ nhiên bố mẹ phải đau lòng nhưng biết sao giờ. Bố mẹ cũng buồn phiền, trách móc, không cam tâm vì nhìn thấy con mình bị tổn thương. Nhưng tôi cố gắng cho bố mẹ thấy cuộc đời này chưa chắc gì thấy vậy như sẽ vậy. Tôi sẽ có nhiều thứ khác hơn, sự cứng cỏi trong những quyết định, mạnh mẽ để nuôi con." - Dương Cẩm Lynh tâm sự.

Ngoài ra, Dương Cẩm Lynh cho biết, cô cũng không ngại việc nhiều người nhìn mình với ánh mắt thương hại. Theo nữ diễn viên, chỉ cần kiếm ra tiền thì không có việc gì phải thẹn với người ngoài cả vì bản thân cô đã từng làm làm chuyện tệ hại hơn như không có tiền bạc, nợ nần.

Bố mẹ Dương Cẩm Lynh đau xót, không cam tâm khi nhìn con gái lâm vào cảnh nợ nần - Ảnh 3

"Tôi chỉ ngại mình không có tài, kiếm ra tiền, đứng dậy nổi sẽ mắc cỡ với người ta. Tôi từng có những chuyện tệ hại hơn như không có tiền bạc, nợ nần. Cuộc sống này mình càng đối diện nhiều thứ, vượt lên nhiều cái sẽ cảm thấy tất cả đều là bề ngoài. Tôi chỉ trân trọng những người trân trọng, trân quý mình thực sự, cho dù mình có làm gì, là ai trong mắt của họ tôi vẫn là Dương Cẩm Lynh mà họ biết." - Dương Cẩm Lynh bọc bạch.

Thực hư thông tin Dương Cẩm Lynh nhờ đỡ đồng nghiệp giữa ồn ào nợ nần tiền tỷ

Thực hư thông tin Dương Cẩm Lynh nhờ đỡ đồng nghiệp giữa ồn ào nợ nần tiền tỷ

Nhiều đồn đoán cho rằng, nhờ có sự giúp đỡ của đồng nghiệp mà Dương Cẩm Lynh mới có thể trả nhanh khoản nợ trong thời gian ngắn.

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