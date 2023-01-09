Dương Cẩm Lynh bị hủy 2 hợp đồng vì lùm xùm đòi nợ, sự nghiệp 15 năm có nguy cơ sụp đổ chỉ vì một video

Chiều 9/1, Dương Cẩm Lynh phát trực tiếp trên fanpage, phân trần về việc bị người phụ nữ tên T. - bên cho vay - chặn đường đòi nợ. Nữ diễn viên cho hay việc các clip đòi nợ bị phát tán khiến cô bị hủy 2 hợp đồng. Người đẹp khóc nức nở, nói: "Đúng ra, tôi sẽ được đoàn phim trả tiền vào chiều 9/1. Tuy nhiên, thay vì nhận tiền, tôi đã nhận thông báo hủy hợp đồng vì những lùm xùm trên mạng".

"Thay vì để tôi làm việc kiếm tiền, họ cố ý phát tán video đòi nợ khiến tôi bị hủy 2 hợp đồng, thiệt hơn 200 triệu đồng. Tôi phải làm thế nào để có tiền trả nợ cho họ đây? Tôi tin họ muốn triệt đường sống của mình. Nếu muốn quỵt nợ, tôi đã không trả tiền từ đầu. Trong khi đó, tôi đã trả 190 triệu đồng trong tổng số 300 triệu đồng, vẫn làm việc như bình thường, lý do gì họ cho rằng tôi trốn nợ để hành xử như vậy?" - Dương Cẩm Lynh nói trong nước mắt.

Dương Cẩm Lynh khẳng định không trách đoàn phim vì nhà sản xuất có quyền hủy hợp đồng nếu diễn viên vướng scandal. Ngoài hợp đồng phim trị giá hơn 100 triệu, cô cũng bị một đơn vị tổ chức hủy hợp đồng biểu diễn ở sự kiện trị giá 60 triệu đồng. Tổng số tiền cô chịu thiệu hại hơn 200 triệu đồng.

Cũng trong buổi livestream này, Dương Cẩm Lynh nhấn mạnh vẫn sẽ trả tiền cho cô T. trong 2 tháng sau Tết Nguyên đán như dự kiến. Cô gửi lời xin lỗi người hâm mộ, khán giả vì để xảy ra ồn ào này. "15 năm sự nghiệp, tôi sợ nhất rơi vào scandal như thế này. Và điều đó đã diễn ra", diễn viên nói.

Trước đó, vào trưa ngày 9/1, Dương Cẩm Lynh xác nhận với Zing chuyện mình bị chủ nợ chặn đường đòi tiền là hoàn toàn có thật.

Nữ diễn viên giải thích hiện cô nợ khoảng 6 tỷ đồng từ nhiều người. Riêng người xuất hiện trong đoạn video đang lan truyền, Dương Cẩm Lynh vay 300 triệu đồng. Nữ diễn viên đã trả cho người này 190 triệu đồng và hiện còn nợ 110 triệu đồng. Hàng tháng cô phải cho chủ nợ 20 triệu đồng, tuy nhiên tháng này cô trả chậm 5 ngày nên bị đòi nợ.

“Tôi trả cho người này nhiều tháng qua. Nhưng tháng này, tôi bị chậm 5 ngày. Tôi không hề trốn nợ mà vẫn livestream bán hàng, nghe điện thoại đàng hoàng. Vừa rồi, tôi trả chậm gốc lẫn lãi vì chưa xoay kịp. Lúc đó, họ đến nhà tôi và giả vờ là giao hàng để gọi tôi xuống. Tôi vừa xuống, họ giữ tay chân. Lúc đó, tôi đưa ra cam kết và bằng chứng chuyển khoản hàng tháng nên công an phường 12, quận 10 hòa giải. Hôm nay, tôi đã chuyển khoản xong tiền cho họ nhưng tôi không ngờ họ đăng hình ảnh tôi lên mạng xã hội như vậy", Dương Cẩm Lynh nói.

Dương Cẩm Lynh sinh năm 1982, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh phía Nam. Cô từng đoạt giải Á hậu Điện ảnh 1999 và vào top 22 Hoa hậu Toàn quốc Báo Tiền Phong năm 2000. Diễn viên ghi dấu ấn trong những bộ phim như: Hoa dại, Có lẽ nào ta yêu nhau, Những ông bố độc thân, Tiệm ăn dì ghẻ, Bánh mì ông Màu... Mới đây nhất, nhờ vai diễn trong Lỗi đạo cang thường, Dương Cẩm Lynh được đề cử 2 hạng mục Nữ diễn viên truyền hình được yêu thích nhất và Nữ diễn viên xuất sắc tại giải thưởng Ngôi sao xanh 2022.