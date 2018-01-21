'Đứng hình' với màn tỏ tình táo bạo của Angela Phương Trinh với thủ môn Bùi Tiến Dũng

Hậu trường 21/01/2018 15:32

Ngất ngây trước màn trình diễn tuyệt vời của Bùi Tiến Dũng, Angela Phương Trinh bất ngờ tỏ tình với chàng thủ môn điển trai sau khi trận đấu với U23 Iraq kết thúc.

Tối qua (20/1), khán giả cả nước vỡ òa khi đội tuyển U23 Việt Nam giành chiến thắng lịch sử trước Iraq và hiên ngang tiến vào bán kết giải U23 châu Á.

Chiến thắng này không chỉ khiến người hâm mộ phát sốt mà nhiều tên tuổi trong làng giải trí Việt cũng ngất ngây vì hạnh phúc. Trong lúc nhiều nghệ sĩ đăng status chúc mừng, Angela Phương Trinh lại bất ngờ tỏ tình với thủ môn Bùi Tiến Dũng, người góp công rất lớn vào chiến thắng của đội tuyển.

Nữ diễn viên xinh đẹp chia sẻ hình ảnh của Bùi Tiến Dũng kèm dòng trạng thái táo bạo: “Anh gì ơi, làm người yêu em coi!”.

'Đứng hình' với màn tỏ tình táo bạo của Angela Phương Trinh với thủ môn Bùi Tiến Dũng - Ảnh 1

Tiến Dũng sinh năm 1997 tại Thanh Hóa - Ảnh: FBNV

'Đứng hình' với màn tỏ tình táo bạo của Angela Phương Trinh với thủ môn Bùi Tiến Dũng - Ảnh 2

'Đứng hình' với màn tỏ tình táo bạo của Angela Phương Trinh với thủ môn Bùi Tiến Dũng - Ảnh 3

Chưa rõ Tiến Dũng sẽ phản ứng thế nào trước lời tỏ tình dễ thương của "Bà mẹ nhí" - Ảnh: FBNV

'Đứng hình' với màn tỏ tình táo bạo của Angela Phương Trinh với thủ môn Bùi Tiến Dũng - Ảnh 4

Trương Quỳnh Anh cũng gửi lời chúc mừng đến đội tuyển U23 Việt nam - Ảnh: FBNV

'Đứng hình' với màn tỏ tình táo bạo của Angela Phương Trinh với thủ môn Bùi Tiến Dũng - Ảnh 5

Nghệ sĩ Chiều Xuân háo hức chia sẻ cảnh người dân Hà Nội ăn mừng chiến thắng - Ảnh: FBNV

Trong khi cả thiên hạ hò reo mừng chiến thắng của đội U23, ông bố này chọn cách hô hào trong "câm nín" vì con đang ngủ

Trong khi cả thiên hạ hò reo mừng chiến thắng của đội U23, ông bố này chọn cách hô hào trong "câm nín" vì con đang ngủ

Khoảnh khắc ông bố trẻ cổ vũ bóng đá cuồng nhiệt nhưng vẫn cố gắng im lặng vì sợ con thức giấc khiến dân mạng thích thú, đặc biệt là hội bỉm sữa.

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