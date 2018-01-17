Khoe ảnh mông to phải dùng hai tay đỡ, Angela Phương Trinh khiến fan tá hỏa với bàn tay dài ‘gấp rưỡi’ người thường

Hậu trường 17/01/2018 13:54

Loạt ảnh Angela Phương Trinh diện bikini nhỏ xíu, khoe vòng 3 khủng trên bãi biển khiến nhiều người "nghẹt thở". Tuy nhiên, chi tiết bàn tay dị dạng của cô nàng bị nghi đã có sự can thiệp bởi phần mềm chỉnh sửa ảnh.

Được mệnh là "mỹ nhân siêu vòng 3" của showbiz, Angela Phương Trinh thường xuyên "đốt mắt" fan với những bộ bikini nóng đến nghẹt thở. Mới đây, “Bà mẹ nhí” lại tiếp tục gây choáng khi diện bộ áo tắm một mảnh có thiết gợi cảm, khoe trọn vòng mông siêu khủng trên bãi biển.

 

Khoe ảnh mông to phải dùng hai tay đỡ, Angela Phương Trinh khiến fan tá hỏa với bàn tay dài ‘gấp rưỡi’ người thường - Ảnh 1
Angela Phương Trinh khoe vẻ đẹp 'nóng bỏng' trên bãi biển - Ảnh: Internet

Sở hữu những đường cong thiêu đốt, Hạ Quyên của Glee thu hút mọi ánh nhìn trong bộ bikini màu cam, kết hợp với băng đô cùng màu. Nhiều người đùa vui, có lẽ mông của Algela Phương Trinh quá khủng nên không có bộ đồ thiết kế sẵn nào có thể che trọn.

Trong một vài bức ảnh, "Bà mẹ nhí" không ngại quay lưng về phía màn hình và dùng tay đỡ cặp mông để trêu ghẹo fan. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ nhiều người tá hỏa với chi tiết bàn tay đặt dưới phần mông bên trái của Angela Phương Trinh đã bị biến dạng. Có lẽ, vì muốn chỉnh sửa một chút cho mông tròn hơn nên người đẹp sinh năm 1995 đã vô tình khiến bức ảnh trở nên méo mó.

Khoe ảnh mông to phải dùng hai tay đỡ, Angela Phương Trinh khiến fan tá hỏa với bàn tay dài ‘gấp rưỡi’ người thường - Ảnh 2
Bức ảnh người đẹp dùng hai tay đỡ mông 'gây bão' mạng xã hội - Ảnh: Internet
Khoe ảnh mông to phải dùng hai tay đỡ, Angela Phương Trinh khiến fan tá hỏa với bàn tay dài ‘gấp rưỡi’ người thường - Ảnh 3
Tuy nhiên, nhiều người phát hiện ra Angela Phương Trinh đã chỉnh ảnh hơi quá đà, dẫn đến bàn tay dài bất thường, các ngón tay nhỏ xíu - Ảnh: Internet
Khoe ảnh mông to phải dùng hai tay đỡ, Angela Phương Trinh khiến fan tá hỏa với bàn tay dài ‘gấp rưỡi’ người thường - Ảnh 4
Angela Phương Trinh là tín đồ của mốt thời trang hở bạo - Ảnh: Internet
Khoe ảnh mông to phải dùng hai tay đỡ, Angela Phương Trinh khiến fan tá hỏa với bàn tay dài ‘gấp rưỡi’ người thường - Ảnh 5
Theo “Bà mẹ nhí”, thân hình lý tưởng này là kết quả của quá trình khổ luyện trên sàn tập nhiều tháng trời - Ảnh: Internet
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