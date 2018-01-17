Khoe ảnh mông to phải dùng hai tay đỡ, Angela Phương Trinh khiến fan tá hỏa với bàn tay dài ‘gấp rưỡi’ người thường

Được mệnh là "mỹ nhân siêu vòng 3" của showbiz, Angela Phương Trinh thường xuyên "đốt mắt" fan với những bộ bikini nóng đến nghẹt thở. Mới đây, “Bà mẹ nhí” lại tiếp tục gây choáng khi diện bộ áo tắm một mảnh có thiết gợi cảm, khoe trọn vòng mông siêu khủng trên bãi biển.

Angela Phương Trinh khoe vẻ đẹp 'nóng bỏng' trên bãi biển - Ảnh: Internet

Sở hữu những đường cong thiêu đốt, Hạ Quyên của Glee thu hút mọi ánh nhìn trong bộ bikini màu cam, kết hợp với băng đô cùng màu. Nhiều người đùa vui, có lẽ mông của Algela Phương Trinh quá khủng nên không có bộ đồ thiết kế sẵn nào có thể che trọn.

Trong một vài bức ảnh, "Bà mẹ nhí" không ngại quay lưng về phía màn hình và dùng tay đỡ cặp mông để trêu ghẹo fan. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ nhiều người tá hỏa với chi tiết bàn tay đặt dưới phần mông bên trái của Angela Phương Trinh đã bị biến dạng. Có lẽ, vì muốn chỉnh sửa một chút cho mông tròn hơn nên người đẹp sinh năm 1995 đã vô tình khiến bức ảnh trở nên méo mó.