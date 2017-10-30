Đưa Subeo đi chơi bằng siêu xe 7 tỷ, Hồ Ngọc Hà giật mình trước phản ứng 'khó đỡ' của con trai

Tranh thủ khoảng thời gian rảnh rỗi eo hẹp, Hồ Ngọc Hà đã cùng con trai Subeo đi chơi và thang lang trên phố cuối tuần bằng chiếc siêu xe người đẹp vừa tậu. Không chỉ có thời gian vui vẻ bên con, "Nữ hoàng giải trí" còn phải giật mình và không thể nhịn cười trước lời nói cũng như phản ứng của Subeo khi được đi xe xịn của mẹ.

Khi được ngồi lên xe hơi sang trọng, Subeo đã tự nhận nó là của mình và yêu cầu mẹ nên đi xe cũ. Nghe lời bộc bạch đáng yêu của Subeo, Hồ Ngọc Hà chỉ biết gật đầu bởi với cô hạnh phúc của con trai là quan trọng nhất.

Cụ thể, Hà Hồ viết trên trang cá nhân: "Chiều cuối tuần lang thang phố với cậu. Cậu: Mẹ đi xe to kia 'match' hơn xe này của con. Mẹ: Dạ, của con hết, mẹ có cậu là quá hạnh phúc rồi. Cậu: Hôn tay mẹ. - cậu vẫn luôn ngọt ngào".

Những bức ảnh và lời chia sẻ dễ thương của bà mẹ một con Hồ Ngọc Hà nhận được nhiều sự ngưỡng mộ từ khán giả cùng như các ca sĩ nổi tiếng khác.

Dương Triệu Vũ để lại bình luận: "Dễ thương hết nấc...", hay ca sĩ Thanh Thảo viết: "Hạnh phúc vô biên. Chị cảm nhận được".