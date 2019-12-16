Dự tiệc sinh nhật bạn thân, vợ chồng rapper Đinh Tiến Đạt vô tình để lộ mặt quý tử

Hậu trường 16/12/2019 15:53

Sau thời gian giấu kín, hình ảnh cận mặt con trai rapper Tiến Đạt - bé Finn bất ngờ bị rò rỉ khiến nhiều người thích thú.

Tháng 12/2018, đám cưới của rapper Đinh Tiến Đạt và Thụy Vy diễn ra trong sự chúc phúc của bạn bè và người hâm mộ. Sau gần 1 năm kết hôn, cặp đôi hạnh phúc đón quý tử đầu lòng. Được biết, con trai rapper Tiến Đạt có tên thân mật là Finn và nay đã gần 2 tháng tuổi.

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Cặp đôi hạnh phúc trong ngày cưới - Ảnh: FB

Khá kín tiếng trong chuyện đời tư, vợ chồng Tiến Đạt rất ít khi tiết lộ về cuộc sống hôn nhân. Trên mạng xã hội, bà xã Tiến Đạt chỉ thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh của quý tử nhưng đều khéo léo che mặt.

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Bà xã Tiến Đạt thường đăng ảnh che mặt con - Ảnh: FB

Tuy nhiên, mới đây hình ảnh cận mặt quý tử nhà Đinh Tiến Đạt bất ngờ bị rò rỉ khi cặp đôi tham dự bữa tiệc sinh nhật của MC Yumi Dương.

Cụ thể, qua loạt khoảnh khắc được Yumi Dương chia sẻ trên trang cá nhân, nhiều người tinh ý phát hiện bà xã Tiến Đạt đang bế con trên tay. Kèm theo bức ảnh, Yumi Dương hài hước viết: “Cho Finn lên sóng 1 chút xíu xiu”.

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Tiến Đạt và vợ ăn mặc giản dị xuất hiện tại tiệc sinh nhật Yumi Dương – Ảnh: FB

Được biết, đây là lần đầu tiên con trai Tiến Đạt lộ mặt trước công chúng. Nhiều người hâm mộ tỏ ra vô cùng thích thú và để lại bình luận khen ngợi vẻ đáng yêu của bé Finn.

Sau gần 1 năm kết hôn, bà xã Đinh Tiến Đạt chính thức khoe ảnh quý tử đầu lòng

Sau gần 1 năm kết hôn, bà xã Đinh Tiến Đạt chính thức khoe ảnh quý tử đầu lòng

Trên trang cá nhân, Thụy Vy - bà xã Đinh Tiến Đạt bất ngờ gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh con trai 20 ngày tuổi đến người hâm mộ.

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