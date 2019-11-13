Sau gần 1 năm kết hôn, bà xã Đinh Tiến Đạt chính thức khoe ảnh quý tử đầu lòng

Hậu trường 13/11/2019 16:44

Trên trang cá nhân, Thụy Vy - bà xã Đinh Tiến Đạt bất ngờ gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh con trai 20 ngày tuổi đến người hâm mộ.

Cuối năm 2018, rapper Đinh Tiến Đạt kết hôn với Thụy Vy sau 1 năm hẹn hò. Thời điểm đó, đám cưới của cặp đôi nhận được nhiều lời chúc phúc của bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ.

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Cặp đôi kết hôn vào ngày 30/12/2018 - Ảnh: Internet

Từ sau khi "về chung một nhà", cặp đôi khá kín tiếng trong chuyện đời tư và hiếm khi chia sẻ thông tin đến công chúng. Tuy nhiên mới đây, bà xã Đinh Tiến Đạt bất ngờ khoe ảnh con trai đầu lòng trên trang cá nhân.

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Hình ảnh đầu tiên của quý tử nhà Đinh Tiến Đạt - Ảnh: Internet

Cụ thể, Thụy Vy đăng tải ảnh chụp đôi bàn chân của quý tử kèm hashtag #20daysofhappiness #Finn. Theo đó, nhiều người cho rằng con trai của cặp đôi đã được 20 ngày tuổi và có tên thân mật là Finn. Được biết, đây là lần đầu tiên bà xã Tiến Đạt chia sẻ hình ảnh của thiên thần nhỏ đến mọi người.

Dưới bài đăng của bà xã nam rapper, nhiều bạn bè và người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng đến vợ chồng Đinh Tiến Đạt. Bên cạnh đó, một số cư dân mạng còn bày tỏ mong muốn sớm được chiêm ngưỡng nhan sắc của cậu bé.

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Từ khóa:   rapper Tiến Đạt bà xã Tiến Đạt Đinh Tiến Đạt

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