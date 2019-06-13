Hết bị đồn cưới chạy bầu lại soi bụng nhỏ to, vợ Đinh Tiến Đạt phản pháo: 'Con em rất khỏe và giờ đạp tung cả bụng'

Hậu trường 13/06/2019 16:43

Bị một số cư dân mạng kém duyên soi mói chuyện bầu bí, bà xã Đinh Tiến Đạt lên tiếng để mọi người khỏi đồn đoán.

Rapper Đinh Tiến Đạt kết hôn với bà xã kém tuổi vào cuối năm 2018. Tuy nhiên việc anh giữ kín mọi thông tin về đám cưới làm dấy lên tin đồn rằng cả hai cưới chạy bầu. Cư dân mạng càng bàn tán rầm rộ khi chỉ ít tháng sau hôn lễ, Lê Thụy Vy báo tin đã mang thai được 14 tuần.

Không chỉ vậy, cô còn liên tục bị soi mói, hỏi chuyện cân nặng, sinh đẻ dù chỉ mang thai được 5 tháng. Trước sự quan tâm thái quá của mọi người, mới đây bà xã Đinh Tiến Đạt đã lên tiếng giải thích.

Hết bị đồn cưới chạy bầu lại soi bụng nhỏ to, vợ Đinh Tiến Đạt phản pháo: 'Con em rất khỏe và giờ đạp tung cả bụng' - Ảnh 1
Lê Thụy Vy lên tiếng về chuyện bầu bí của mình để mọi người khỏi thắc mắc - Ảnh: FBNV

Cô viết: "Kính thưa cộng đồng dân mạng và dân bạn lướt qua Facebook em là em chỉ mới ở tháng thứ 5 và cân nặng chỉ mới lên được 3kg nâng tổng số cân nặng lên 55,5kg nên đừng hỏi nhau em sắp đẻ rồi hả nữa nha... Do em mập mạp tròn trịa sẵn rồi chứ không phải em sắp đẻ đâu. Update để mọi người bớt hoang mang chứ hổng có trách móc gì hết.

Hết bị đồn cưới chạy bầu lại soi bụng nhỏ to, vợ Đinh Tiến Đạt phản pháo: 'Con em rất khỏe và giờ đạp tung cả bụng' - Ảnh 2
Hình ảnh vừa được đăng tải cách đây ít ngày. Bước vào tháng thứ 5 của thai kỳ, vóc dáng cô tròn trịa, mũm mĩm hơn - Ảnh: FBNV

Ăn rồi trên Facebook cứ bị hỏi 'sao nhìn hình trên Facebook thấy bự quá vậy, mấy người hỏi sắp đẻ hả' còn ai gặp ở ngoài thì 'ủa sao 5 tháng mà nhìn nhỏ quá vậy, sợ tăng cân không dám ăn hả' thì thiệt mắc cười hihi từ lúc có bầu tới giờ đây là tấm hình thứ 4 đăng Facebook mà mọi người làm em hoang mang quá.

Báo cáo con em rất khỏe và giờ đạp tung cả bụng, chắc sau này chạy nhiều giống cả ba lẫn mẹ đây".

Dưới phần bình luận, khi được một dân mạng tiếp tục hỏi: "Mới chỉ 5 tháng thôi hả", Thụy Vy lập tức phân trần: "Dạ thông tin cho những ai tới giờ vẫn hỏi em cưới chạy bầu hả, sắp đẻ hả cho mọi người khỏi thắc mắc nữa hihi".

Hết bị đồn cưới chạy bầu lại soi bụng nhỏ to, vợ Đinh Tiến Đạt phản pháo: 'Con em rất khỏe và giờ đạp tung cả bụng' - Ảnh 3
Hình ảnh trong đám cưới Đinh Tiến Đạt và Lê Thụy Vy vào cuối năm 2018 - Ảnh: FBNV

Nhiều người cũng khuyên bà xã Đinh Tiến Đạt cứ sống thoải mái, vui vẻ không nên quan tâm đến những câu hỏi kém duyên của dân mạng.

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Từ khóa:   Đinh Tiến Đạt Lê Thụy Vy cưới chạy bầu

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