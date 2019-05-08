Hari Won còn mải thanh minh chuyện bầu bí, vợ Đinh Tiến Đạt báo tin bị nghén dữ dội sau 5 tháng kết hôn

Hậu trường 08/05/2019 14:20

Sau 5 tháng lên xe hoa, Lê Thụy Vy - vợ rapper Đinh Tiến Đạt hạnh phúc tiết lộ đang mang thai con đầu lòng.

Cuối tháng 12/2018, thông tin Đinh Tiến Đạt kết hôn khiến công chúng vô cùng bất ngờ. Dù nam rapper sinh năm 1981 cố gắng giữ bí mật về hôn lễ nhưng một số hình ảnh trong đám cưới vẫn bị rò rỉ. Hôn lễ của tình cũ Hari Won được tổ chức long trọng, với sự góp mặt và chúc phúc của người thân và bạn bè thân thiết.

Sau 5 tháng về chung nhà, mới đây, bà xã Đinh Tiến Đạt vừa xác nhận thông tin đang mang thai con đầu lòng được 14 tuần. Thụy Vy cho biết, dù chuẩn bị tâm lý trước nhưng cô cũng hơi bất ngờ vì không nghĩ rằng sẽ có "tin vui" nhanh như vậy. Riêng Đinh Tiến Đạt, anh khá thoải mái khi cùng vợ chuẩn bị mọi thứ, thay đổi thói quen sinh hoạt để em bé trong bụng phát triển an toàn và khỏe mạnh nhất.

Hari Won còn mải thanh minh chuyện bầu bí, vợ Đinh Tiến Đạt báo tin bị nghén dữ dội sau 5 tháng kết hôn - Ảnh 1
Cuối năm 2018, Đinh Tiến Đạt tổ chức đám cưới với bà xã kém tuổi - Ảnh: Internet
Hari Won còn mải thanh minh chuyện bầu bí, vợ Đinh Tiến Đạt báo tin bị nghén dữ dội sau 5 tháng kết hôn - Ảnh 2
Sau 5 tháng 'về chung nhà', cặp đôi chuẩn bị đón thành viên mới ra đời - Ảnh: FBNV

Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Thụy Vy cho biết đang bị nghén nặng: "Tôi ốm nghén dữ lắm và hiện tại cũng chưa có dấu hiệu thuyên giảm, ăn xong là nôn hết mà không ăn cũng nôn. Cuộc sống mỗi ngày giờ chỉ thu nhỏ trong 2 hoạt động nôn và buồn ngủ".

Dù cơ thể có nhiều thay đổi ở tháng thứ 3 của thai kỳ nhưng nhờ có sự quan tâm chăm sóc của chồng, Thụy Vy vui vẻ và khỏe khoắn hơn. Đinh Tiến Đạt hướng dẫn bà xã cách thở, ngồi thiền, tập thể dục nhẹ nhàng để giải tỏa căng thẳng. Nam rapper còn tìm đọc nhiều sách hướng dẫn chăm sóc mẹ bầu và thai nhi để hỗ trợ vợ trong giai đoạn thai nghén.

Hari Won còn mải thanh minh chuyện bầu bí, vợ Đinh Tiến Đạt báo tin bị nghén dữ dội sau 5 tháng kết hôn - Ảnh 3
Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của cặp đôi nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng - Ảnh: FBNV

Trong khi đó, ca sĩ Hari Won cũng đang vướng nghi án bầu bí khi chia sẻ trên trang cá nhân một loạt các triệu chứng: "Mắc ói, chóng mặt. Ôi, mệt quá". Thế nhưng ít giờ trước, cô nàng đã lên tiếng giải thích đây chỉ là do say xe, phủ nhận tin đồn mang thai. Người hâm mộ đang rất mong vợ chồng Trấn Thành - Hari Won sẽ sớm có "tin vui".

Nhờ vợ chăm tốt, Tiến Đạt thay đổi diện mạo khó nhận ra

Nhờ vợ chăm tốt, Tiến Đạt thay đổi diện mạo khó nhận ra

Không khó để nhận ra sự thay đổi ngoại hình của rapper Đinh Tiến Đạt sau khi kết hôn. Có lẽ, được bà xã khéo chăm mà rapper này ngày càng trẻ trung và có da có thịt hơn trước.

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