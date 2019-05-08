Hari Won còn mải thanh minh chuyện bầu bí, vợ Đinh Tiến Đạt báo tin bị nghén dữ dội sau 5 tháng kết hôn

Cuối tháng 12/2018, thông tin Đinh Tiến Đạt kết hôn khiến công chúng vô cùng bất ngờ. Dù nam rapper sinh năm 1981 cố gắng giữ bí mật về hôn lễ nhưng một số hình ảnh trong đám cưới vẫn bị rò rỉ. Hôn lễ của tình cũ Hari Won được tổ chức long trọng, với sự góp mặt và chúc phúc của người thân và bạn bè thân thiết.

Sau 5 tháng về chung nhà, mới đây, bà xã Đinh Tiến Đạt vừa xác nhận thông tin đang mang thai con đầu lòng được 14 tuần. Thụy Vy cho biết, dù chuẩn bị tâm lý trước nhưng cô cũng hơi bất ngờ vì không nghĩ rằng sẽ có "tin vui" nhanh như vậy. Riêng Đinh Tiến Đạt, anh khá thoải mái khi cùng vợ chuẩn bị mọi thứ, thay đổi thói quen sinh hoạt để em bé trong bụng phát triển an toàn và khỏe mạnh nhất.