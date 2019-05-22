Mang thai hơn 4 tháng, bà xã Tiến Đạt bất ngờ tiết lộ thói quen thay đổi sau khi tăng cân

Hậu trường 22/05/2019 16:49

Sau khi xác nhận mang thai con đầu lòng, những thông tin về Thụy Vy – bà xã rapper Tiến Đạt luôn được công chúng quan tâm.

Tiến Đạt kết hôn với Thụy Vy vào cuối năm 2018 sau 1 năm hẹn hò. Được biết, bà xã của nam ca sĩ sinh năm 1991 và làm trong lĩnh vực truyền thông. Đám cưới của cặp đôi nhận được nhiều sự chúc phúc của bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ.

Mang thai hơn 4 tháng, bà xã Tiến Đạt bất ngờ tiết lộ thói quen thay đổi sau khi tăng cân - Ảnh 1
Đám cưới của cặp đôi được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh - Ảnh: Internet

Đầu tháng 5, Thụy Vy bất ngờ thông báo “tin vui” đến công chúng và cho biết vợ chồng cô vô cùng hạnh phúc khi sắp đón chào thành viên mới. Chia sẻ về tình trạng sức khỏe trong những tháng đầu thai kỳ, Thụy Vy cho biết cô thường xuyên mệt mỏi vì ốm nghén. Tuy nhiên, ông xã Tiến Đạt luôn quan tâm, chăm sóc và giúp cô vượt qua giai đoạn này.

Mang thai hơn 4 tháng, bà xã Tiến Đạt bất ngờ tiết lộ thói quen thay đổi sau khi tăng cân - Ảnh 2
Thụy Vy bị ốm nghén khi mang thai con đầu lòng - Ảnh: Internet

Trên trang Facebook cá nhân, những bức ảnh gần đây được Thụy Vy đăng tải cho thấy cô bắt đầu có dấu hiệu tăng cân. Nếu so với những hình ảnh trước đây, có thể dễ dàng nhận thấy gương mặt cô trở nên mũm mĩm hơn.

Mang thai hơn 4 tháng, bà xã Tiến Đạt bất ngờ tiết lộ thói quen thay đổi sau khi tăng cân - Ảnh 3
Gương mặt cô tròn trĩnh hơn trước khá nhiều - Ảnh: Internet

Mới đây, Thụy Vy hài hước chia sẻ trên Facebook cá nhân việc mang thai đã làm cô thay đổi thói quen chụp ảnh: "Ngày xưa chụp hình focus cái mặt. Giờ chụp hình chắc focus cái... bụng!".

Mang thai hơn 4 tháng, bà xã Tiến Đạt bất ngờ tiết lộ thói quen thay đổi sau khi tăng cân - Ảnh 4
Bài chia sẻ của bà xã Tiến Đạt - Ảnh: Internet

Chia sẻ chân thật này của cô khiến nhiều người tỏ ra thích thú và yêu cầu cô khoe bụng. Thế nhưng, bà xã Tiến Đạt cho biết mình vẫn "chưa có bụng".

Hiện tại, Thụy Vy đã nghỉ công việc hành chính để có thời gian ở nhà phụ giúp ông xã kinh doanh cũng như dưỡng thai.

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Sau 5 tháng lên xe hoa, Lê Thụy Vy - vợ rapper Đinh Tiến Đạt hạnh phúc tiết lộ đang mang thai con đầu lòng.

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