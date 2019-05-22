Mang thai hơn 4 tháng, bà xã Tiến Đạt bất ngờ tiết lộ thói quen thay đổi sau khi tăng cân

Tiến Đạt kết hôn với Thụy Vy vào cuối năm 2018 sau 1 năm hẹn hò. Được biết, bà xã của nam ca sĩ sinh năm 1991 và làm trong lĩnh vực truyền thông. Đám cưới của cặp đôi nhận được nhiều sự chúc phúc của bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ.

Đám cưới của cặp đôi được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh - Ảnh: Internet

Đầu tháng 5, Thụy Vy bất ngờ thông báo “tin vui” đến công chúng và cho biết vợ chồng cô vô cùng hạnh phúc khi sắp đón chào thành viên mới. Chia sẻ về tình trạng sức khỏe trong những tháng đầu thai kỳ, Thụy Vy cho biết cô thường xuyên mệt mỏi vì ốm nghén. Tuy nhiên, ông xã Tiến Đạt luôn quan tâm, chăm sóc và giúp cô vượt qua giai đoạn này.