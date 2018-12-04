Dự tiệc cưới đạo diễn Lê Minh, Ngân Khánh bất ngờ trúng quà trị giá 100 triệu cùng số vàng 'khủng'

Cùng chồng đến chúc mừng hôn lễ của đạo diễn Lê Minh, Ngân Khánh vỡ òa khi may mắn được gọi tên lên sân khấu nhận phần quà có giá trị cao.
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Mới đây, diễn viên Ngân Khánh khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ việc nhận được món quà làm đẹp có giá trị 100 triệu đồng cùng 1 chỉ vàng SJC khi tham dự đám cưới của đạo diễn Lê Minh.
"Nhờ đám cưới của ông anh chơi với nhau hơn chục năm mà mấy anh chị em nghệ sỹ mới có dịp được chụp hình chung nè. Đám cưới rất đông đủ, các anh chị em như thế thì hạnh phúc nhỉ? Chứng tỏ ông dữ mà ông có chữ trong lòng mọi người lắm.
Đang ngồi tám rôm rả với Dương Cẩm Lynh thì đùng cái nghe đọc tên trúng thưởng giải đặc biệt. Hú hồn! Đi đám cưới xong còn được 100 triệu quà tặng làm đẹp miễn phí và 1 chỉ vàng SJC nữa, sướng tê tái, đạo diễn Lê Minh ạ”, nữ diễn viên hào hứng chia sẻ.
Dưới bài viết, Ngân Khánh nhận được vô số lời hỏi thăm và chúc mừng. Đáng chú ý, khi được một người quen hỏi: “Chỉ vàng đâu”, nữ diễn viên hào hứng chia sẻ: “Mọi chi tiết xin liên hệ Lê Minh". Ngay sau đó, nam đạo diễn 41 tuổi cho biết số vàng đã được diễn viên Lê Khánh tặng lại. Anh trả lời hài hước: “Tặng lại rồi, cô ấy là du học sinh giàu lắm, không thèm một chỉ vàng nhỏ nhoi”.
Tối 2/12, nhiều sao Việt đình đám như: Dương Cẩm Lynh, Quốc Thái, Nam Cường, Trịnh Kim Chi… đã có mặt tại TP. HCM để chúc mừng cho hôn lễ của đạo diễn Lê Minh và bà xã Mai Chi. Là một người khá kín tiếng trong cuộc sống đời tư, hôn lễ của anh cũng được tổ chức khá đơn giản và ấm áp.
Xuất thân là một diễn viên nhưng cái tên Lê Minh lại thành công và được biết đến nhiều với vai trò là một đạo diễn “mát tay”. Sau nhiều năm làm nghề, anh khá thành công khi cho ra rất nhiều phim truyền hình chất lượng và được khán giả đón nhận như: Hận thù hóa giải, Dốc sương mù, Bí mật chôn vùi…