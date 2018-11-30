Trước thềm hôn lễ với chồng hơn 16 tuổi, lộ ảnh Thanh Tú diện váy cưới dài 4m, đính 10.000 viên pha lê

Được biết, trong ngày trọng đại của mình cùng chồng đại gia, Á hậu Thanh Tú sẽ diện 3 mẫu váy cưới lộng lẫy, đẹp hút hồn.

Sau lễ ăn hỏi vào ngày 22/11 vừa qua, hiện Thanh Tú và chồng đại gia hơn 16 tuổi đang tất bật chuẩn bị cho ngày trọng đại diễn ra vào tối 2/12 tới. Vài ngày sau khi công khai thiệp cưới được thiết kế với phong cách đơn giản nhưng tinh tế, cặp đôi lại khiến công chúng "đứng ngồi không yên" khi tiết lộ về váy cưới.

Được biết, trong ngày lên xe hoa, chân dài sinh năm 1994 sẽ diện 3 mẫu váy cưới được thiết kế riêng. Trong đó, một chiếc đầm cưới nhẹ nhàng, tinh tế dành cho tiệc rượu, bộ váy thứ 2 dùng để chụp ảnh kỷ niệm và thiết kế đặc biệt nhất dài 4m được cô dâu diện khi bước lên lễ đường.

Theo thông tin ban đầu, chiếc váy đặc biệt nhất được Thanh Tú diện khi sánh bước bên chú rể điển trai bước vào lễ đường được đầu tư vô cùng tỉ mỉ suốt nhiều tháng trời. Với tone màu trắng tinh khôi làm chủ đạo và được đính đến 10.000 viên pha lê lấp lánh, thiết kế này sẽ giúp cô dâu trở thành một nàng công chúa xinh đẹp và nổi bật.

Sau lễ đính hôn vào ngày 22/11, lần đầu lộ ảnh Á hậu Thanh Tú diện váy cô dâu lộng lẫy hút mọi ánh nhìn - Ảnh: Internet

Chiếc đầm được thiết kế công phu có độ phồng phù hợp. Đáng chú ý nhất là phần trễ vai sẽ tôn lên được nét đẹp quyến rũ của tân nương - Ảnh: Internet

Ngoài ra, váy cưới được đính kết 10.000 viên pha lê lấp lánh - Ảnh: Internet

Chiếc đầm thứ 2 được làm vô cùng tỉ mỉ và hoàn toàn thủ công. Một phần vì vóc dáng thanh mảnh và chiều cao vượt trội 1m80 của cô dâu nên ekip đã làm việc cật lực để giúp nàng Á hậu tỏa sáng nhất trong ngày đặc biệt của mình - Ảnh: Internet

Thanh Tú xinh đẹp, hút mọi ánh nhìn khi diện lên người chiếc váy cưới tinh khôi, lộng lẫy - Ảnh: Internet

Trong tiệc rượu, Á hậu Thanh Tú sẽ diện chiếc váy ngọt ngào được kết hoa 3D tạo nên sự quyến rũ tuyệt vời - Ảnh: Internet

Giàu có, là CEO nổi tiếng, vì sao đại gia U40 vẫn bị gia đình Á hậu Thanh Tú phản đối? Chị ruột Thanh Tú - Á hậu Ngô Trà My đã thẳng thắn chia sẻ cô và bố ruột từng không đồng ý với chàng rể đại gia, ở độ tuổi 40.

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