Nổi tiếng với vóc dáng ‘mình hạc xương mai’, Á hậu Thanh Tú lộ vòng 2 'bất thường’ trước đám cưới

Á hậu Thanh Tú vốn sở hữu thân hình mảnh mai và thon gọn, thế nhưng nhiều người đã tinh mắt phát hiện vòng 2 của người đẹp có điểm “bất thường” trước đám cưới.

Là người kín tiếng trong chuyện tình cảm nên Á hậu Thanh Tú khiến nhiều người bất ngờ trước thông tin cô chuẩn bị lên xe hoa. Được biết, chồng tương lai của Thanh Tú là doanh nhân Nguyễn Thành Phương hơn cô 16 tuổi, đã từng kết hôn và có 2 con riêng.

Sáng 22/11, Á hậu Thanh Tú tổ chức lễ ăn hỏi tại Hà Nội với sự góp mặt của nhiều người đẹp như Hoa hậu Ngọc Hân, Đỗ Mỹ Linh…

Á hậu Thanh Tú xuất hiện rạng rỡ bên cạnh ông xã lớn hơn 16 tuổi - Ảnh: Internet

Lễ ăn hỏi của Á hậu Thanh Tú diễn ra khá kín đáo và riêng tư. Thế nhưng một vài hình ảnh trong đám hỏi của người đẹp và chồng doanh nhân vẫn lộ ra ngoài. Bên cạnh những lời khen ngợi cho đôi "trai tài gái sắc", nhiều cư dân mạng tinh mắt phát hiện điểm bất thường ở vòng 2 của cô.

Á hậu Thanh Tú vốn sở hữu thân hình mảnh mai cùng chiều cao 1m81 và số đo ba vòng cực chuẩn 81-62-99. Tuy nhiên, trong chiếc áo dài trắng tinh khôi được Ngọc Hân thiết kế riêng, nàng hậu xinh đẹp lộ vòng hai nhô cao hơn bình thường ở một số góc quay, góc chụp nghiêng.

Ở những góc chụp nghiêng, có thể thấy vòng hai nhô cao bất thường của Á hậu Thanh Tú - Ảnh: Internet

Trước Thanh Tú, nhiều người đẹp khác như Tú Anh, Diệp Lâm Anh… cũng từng bị "soi" vòng 2 lớn "khó hiểu".

Được biết, ngày cưới của cặp đôi sẽ diễn ra vào đầu tháng 12. Thiệp mời cũng đã được in và chuẩn bị gửi tới người thân, bạn bè của hai gia đình. Trước đó, Á hậu Thanh Tú và chồng doanh nhân đã tới Pháp để chụp ảnh cưới.

Đại gia U40, đã có 2 con riêng “cưa đổ” Á hậu Thanh Tú như thế nào? Mặc dù đã có hơn nửa năm để tìm hiểu nhau nhưng khi đại gia U40 cầu hôn, Á hậu Thanh Tú không lập tức nhận lời.

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