Drama được mong đợi nhất 24h qua: Hà Hồ tuyên bố ‘bóc phốt’ kẻ giả tạo, dân mạng đoán là người quen showbiz

Trên trang cá nhân, dòng trạng thái mới nhất của Hà Hồ gây chú ý khi cô tuyên bố sẽ “bóc phốt” một người quen trước nay luôn tỏ ra tử tế.

Được mệnh danh là “Nữ hoàng giải trí” của Vbiz, nhất cử nhất động của Hà Hồ luôn nhận được sự quan tâm của công chúng. Mới đây trên Facebook cá nhân, Hồ Ngọc Hà đã đăng tải một dòng trạng thái thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Cụ thể, nữ ca sĩ tuyên bố sẽ "bóc phốt" một người luôn tỏ ra tử tế nhưng đằng sau lại hoàn toàn trái ngược: “Đã đến lúc mọi người nên biết sự thật về một người bấy lâu nay cứ nghĩ là tử tế rồi. Im lặng không còn là cách hay”.

Bài đăng gây chú ý của Hà Hồ - Ảnh: Internet Vốn là người nổi tiếng khéo léo trong cách hành xử và biết cách giữ mối quan hệ tốt đẹp với nhiều nghệ sĩ, động thái này của Hà Hồ được cho là “tức nước vỡ bờ”. Nhiều người cho rằng cô đã phải chịu đựng suốt một thời gian dài trước khi đi đến quyết định "tung hê" tất cả. Liệu showbiz Việt lại có một drama mới? - Ảnh: Internet Dưới bài đăng của Hồ Ngọc Hà, nhiều đồng nghiệp, bạn bè và người hâm mộ để lại bình luận thể hiện sự quan tâm đến câu chuyện của nữ ca sĩ. Số khác thì lại “lót dép” hóng drama mới của Vbiz và yêu cầu cô mau chóng tiết lộ sự thật.

Cư dân mạng vô cùng tò mò về nhân vật bí ẩn được Hà Hồ nhắc đến - Ảnh: Internet Danh sách bạn thân trước đây của Hà Hồ được chú ý - Ảnh: Internet Câu hỏi được đặt ra là: Liệu nhân vật bí ẩn mà “Nữ hoàng giải trí” nhắc đến có thuộc làng giải trí hay không? Ngay lập tức, hội “chị em bạn dì” từng chơi thân với Hà Hồ được dân mạng đưa vào danh sách nghi vấn. Bên cạnh đó, chi tiết “đã đến lúc mọi người nên biết sự thật về một người bấy lâu nay cứ nghĩ là tử tế” khiến cư dân mạng đoán rằng nhân vật này được khá nhiều người biết đến và là người quen của showbiz.

Vừa để lộ ngày trọng đại, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý tiếp tục bị fan soi ra bằng chứng sắp ‘về chung một nhà’ Sau tin đồn Hồ Ngọc Hà và Kim Lý kết hôn vào tháng 12, người hâm mộ tiếp tục soi ra bằng chứng cả hai thực sự sắp “về chung một nhà”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/drama-duoc-mong-doi-nhat-24h-qua-ha-ho-tuyen-bo-boc-phot-ke-gia-tao-dan-mang-doan-la-nguoi-quen-showbiz-329860.html