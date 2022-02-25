Đời tư đầy trắc trở của nam diễn viên Vbiz nổi tiếng: Lỡ '3 lần đò', từng muốn tự tử vì cứ kinh doanh là phá sản

Hậu trường 25/02/2022 10:34

Sự nghiệp diễn xuất rực rỡ là thế nhưng đời tư của diễn viên Tùng Dương đã phải trải qua không ít trái đắng trong cuộc sống.

Nam diễn viên Tùng Dương là gương mặt quen thuộc đối với khán giả yêu thích phim truyền hình. Anh từng góp mặt trong nhiều bộ phim như Đàn Trời, Mạch Ngầm Vùng Biên Ải, Khi Đàn Chim Trở Về,... Tuy nhiên, sự nghiệp diễn xuất thành công là vậy nhưng chuyện đời tư của Tùng Dương lại khá trắc trở. Theo đó, anh đã trải qua 3 "lần đò" và có 4 người con gái lại từng phải chịu 3 lần kinh doanh thất bại khiến anh suýt nghĩ đến việc tự tử.

Theo thông tin của Doanh nghiệp và Tiếp thị, được biết, Tùng Dương kết hôn với người vợ đầu tiên khi chỉ mới 25 tuổi và có với nhau một cô con gái. Khi cuộc hôn nhân đầu còn chưa chấm dứt, anh gặp nữ diễn viên Hoa Thúy khi tham gia chung dự án phim Sống Mãi Với Thủ Đô và cả 2 nảy sinh tình cảm và quyết định tiến đến với nhau sau 10 tháng hẹn hò.

Đời tư đầy trắc trở của nam diễn viên Vbiz nổi tiếng: Lỡ '3 lần đò', từng muốn tự tử vì cứ kinh doanh là phá sản - Ảnh 1
Diễn viên Tùng Dương (áo xanh) ghi dấu với nhiều vai diễn phản diện trên các bộ phim truyền hình - Ảnh: Internet

Lúc này Hoa Thúy mới 18 tuổi còn Tùng Dương đã gần 30. Đến khi Tùng Dương và Hoa Thúy có con với nhau, thủ tục ly dị với người vợ đầu tiên mới được hoàn tất. Ngỡ rằng, lần hôn nhân này sẽ khiến nam diễn viên có thể ổn định hạnh phúc gia đình nhưng sau đó, cặp đôi chỉ sống chung được với nhau 7 năm rồi lại "đường ai nấy đi". Cuộc hôn nhân của Tùng Dương và Hoa Thúy kết thúc trong êm đẹp và cả hai vẫn giữ lại những điều tốt về nhau.

Trải qua nhiều sóng gió hôn nhân, duyên số lại đưa anh gặp Trang Nhung sau hơn 3 năm sống độc thân. Khi ấy, anh đã 38 tuổi còn cô mới ngoài đôi mươi. Cả hai quyết định kết hôn sau 1 năm tìm hiểu. Và sau 2 năm chung sống, cả hai có chung 2 cô con gái. Tuy nhiên, cho đến năm 2020, Tùng Dương và vợ thứ 3 lại quyết định chấm dứt hôn nhân.

Đời tư đầy trắc trở của nam diễn viên Vbiz nổi tiếng: Lỡ '3 lần đò', từng muốn tự tử vì cứ kinh doanh là phá sản - Ảnh 2
Diễn viên Tùng Dương và người vợ thứ 3 tưởng chừng đã được hạnh phúc viên mãn - Ảnh: Internet

Không chỉ trắc trở tình duyên mà việc kinh doanh cũng từng khiến Tùng Dương lao đao. Từ việc mở sân bóng nhân tạo, quán bida đến bất động sản đều không thành công mà còn làm anh rơi vào biến cố kinh tế. Cuộc đời trải qua nhiều trái đắng, Tùng Dương từng tâm sự: "Tôi từng mất tất cả, trong tay không còn gì: tình cảm, tiền bạc, sự nghiệp. Lúc đó không hẳn suy sụp đến mức muốn tự tử nhưng cũng định buông xuôi, "thôi kệ, muốn đến đâu thì đến", tôi nhủ thế. Nhưng rồi ngẫm lại, đàn ông mà thế thì hèn quá, phải đứng lên làm lại từ đầu. Đến giờ ngẫm lại, tôi không hiểu sao mình có thể vượt qua được những lúc đó".

Đời tư đầy trắc trở của nam diễn viên Vbiz nổi tiếng: Lỡ '3 lần đò', từng muốn tự tử vì cứ kinh doanh là phá sản - Ảnh 3
Hiện tại, Tùng Dương làm ông bố đơn thân và tập trung vào việc diễn xuất, làm biên kịch, đào tạo diễn viên - Ảnh: Internet

Hiện tại, anh chủ yếu làm nghệ thuật, mở lớp đào tạo diễn viên, viết kịch bản. Sau ly hôn với người vợ thứ 3, Tùng Dương đang làm ông bố đơn thân và chăm sóc con gái Út. Nam diễn viên tiết lộ, con gái chính là động lực để anh cố gắng mỗi ngày.

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