Đỗ Thị Hà 'đốt nóng' MXH đầu Xuân Nhâm Dần bằng loạt ảnh 'đẹp miễn chê', hứa hẹn 2022 'chuyển mình' thành công và rực rỡ

Lựa chọn concept đỏ rực rỡ đậm chất Á Đông, nàng hậu Đỗ Thị Hà đẹp miễn chê trong tạo hình áo yếm khoe trọn làn da trắng cùng tấm lưng quyến rũ

Đầu xuân năm mới, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã tung bộ ảnh đỏ rực, khoe nhan sắc hút hồn để chào đón điều may mắn trong năm 2022 khiến fan không thể rời mắt.

Được biết, đây cũng chính là món quà gửi tới những khán giả, bạn bè, người thân đã luôn đồng hành, ủng hộ cô trong suốt chặng đường vừa qua.

Lựa chọn concept đỏ rực rỡ đậm chất Á Đông, nàng hậu đẹp miễn chê trong tạo hình áo yếm khoe trọn làn da trắng cùng tấm lưng quyến rũ. Đỗ Thị Hà chọn lối trang điểm nổi bật với màu son ấn tượng. Cô trải lòng trên trang cá nhân: "Một sắc đỏ đón năm mới 2022 Nhâm Dần.

Cùng mong ước cho năm tới mọi thứ sẽ khởi sắc hơn, bạn bè, gia đình khoẻ mạnh bình an và sự nghiệp rực rỡ hơn nhé. Hà cảm ơn mọi người vì năm qua dù nhiều khó khăn vẫn luôn bên cạnh và ủng hộ Hà".

2021, Đỗ Thị Hà cũng khá gian nan tại chặng đường chinh phục vương miện Miss World. Đấu trường nhan sắc lớn nhất nhì hành tinh phải tạm hoãn vì đại dịch COVID-19. Đỗ Thị Hà cũng không may nhiễm SARS-CoV-2, tuy nhiên, đến hiện tại nàng hậu đã hoàn toàn hồi phục và sẵn sàng cho những dự án sắp tới.

Ảnh: FBNV

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