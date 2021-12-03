Nguyên Vũ tiếp tục 'đại chiến' Mỹ Lệ, quyết 'bênh' Đỗ Thị Hà bằng mọi giá: 'Bạn muốn xúc phạm mình... chắc do tính nết bạn rồi'

Những ngày vừa qua, liên quan đến chuyến chinh chiến trên đấu trường sắc đẹp quốc tế của nàng hậu Đỗ Thị Hà , ca sĩ Nguyên Vũ và Mỹ Lệ đã khiến cả showbiz Việt bùng nổ khi liên tục khẩu chiến qua lại.

Cả hai liên tục có những àn tranh cãi, "cà khịa" nhau không ai nhún nhường. Mới đây, Nguyên Vũ tiếp tục lên tiếng phản pháo khi bị Mỹ Lệ mắng là đồ vô duyên.

Giọng ca "Phố kỷ niệm" gay gắt bày tỏ: "Gửi bạn nè, bạn nói khi nào mình lên tiếng về xã hội, về bạn bè thì bạn mới nể vậy thì bạn thua rồi. Vũ luôn lên tiếng nhưng có chọn lựa suy nghĩ đắn đo sao cho hợp với tính cách và uy tín của 1 người làm nghệ thuật và phù hợp với sự giáo dục của gia đình và xã hội.

Bài đăng mới nhất của Nguyên Vũ - Ảnh chụp màn hình

Tất cả những gì bạn nói Vũ đã từng lên tiếng hết rồi, vậy bạn nể mình đi! Mình lên tiếng vì thấy buồn khi đàn chị là 1 ca sĩ dè bỉu một người con gái mới 19 tuổi chứ không có ý xúc phạm bạn, còn bạn muốn xúc phạm mình thì cứ việc vì chắc do tính nết bạn rồi".

Trước đó, khi Nguyên Vũ cho rằng Mỹ Lệ "vô duyên vô cớ" chê bai đàn em, nữ ca sĩ đã thẳng thắn đáp lại: "Tui thấy việc nhận xét về trang phục của một người đại diện cho nước nhà đi thi là bình thường, Hoa hậu mặc gì, nói gì, hát hò gì thì cũng là đại diện cho quốc gia, nên tất cả người dân có quyền đánh giá và nhận xét. Nghe đâu Hoa hậu chọn một bài hát gây lên phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng hải ngoại và đông đảo người dân có tự trọng trong nước, người phản đối rần rần trên mạng mấy ngày nay!".

Đỗ Hà trong trang phục chinh chiến đấu trường nhan sắc quốc tế - Ảnh: Internet

Hiện, cuộc khẩu chiến xoay quanh sắc đẹp của Đỗ Hà vẫn đang thu hút sự quan tâm của dư luận.