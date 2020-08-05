'Đỏ mặt' với màn khoe ngực ngồn ngộn của Phi Thanh Vân, nhưng nhan sắc của cô mới là tâm điểm

Diện váy hai dây gợi cảm, "nữ hoàng dao kéo" Phi Thanh Vân khiến nhiều người "đỏ mặt" bởi vòng 1 căng đầy, gợi cảm trước ống kính.

Phi Thanh Vân luôn là cái tên nhận được sự quan tâm của đông đảo dân mạng. Không phải vì khả năng diễn xuất hay các hoạt động nghệ thuật, "nữ hoàng dao kéo" được chú ý bởi những phát ngôn sốc, gu thời trang táo bạo.

Tuy không phải là chân dài sở hữu sắc vóc quá nổi trội của showbiz nhưng Phi Thanh Vân lại có độ tự tin "thượng thừa" không kém cạnh bất kỳ mỹ nhân đình đám nào. Sau hơn 20 lần phẫu thuật thẩm mỹ, nữ diễn viên "Cô gái xấu xí" vô cùng hài lòng với body nóng bỏng, số đo 3 vòng "khủng".

Đi chơi cùng hội bạn, cô cũng chăm diện đầm khoét sâu khoe ngực - Ảnh: FB

Mỗi khi xuất hiện, Phi Thanh Vân thường khiến dân tình "đỏ mặt tía tai" bởi sự gợi cảm của mình. Bất kể là trên thảm đỏ hay đi chơi cùng hội bạn, nữ doanh nhân họ Nguyễn thường chọn những bộ cánh sexy nhất, khoe ngực đầy, eo thon và vòng 3 chạm ngưỡng 100cm.

Mới đây, diễn viên Phi Thanh Vân vừa chia sẻ hình ảnh gợi cảm với đầm ôm body lên trang cá nhân. Diện thiết kế 2 dây, bà mẹ đơn thoải mái tạo dáng, khoe ngực ngồn ngộn trước ống kính.

Nữ diễn viên được khen ngày càng xinh, nhưng đôi chân lại bị kéo hơi lố tay - Ảnh: FB

Cô nằm tạo dáng, khoe body quyến rũ - Ảnh: FB

Trước đó, Phi Thanh Vân nhiều lần bị chê bai vì thẩm mỹ quá đà khiến gương mặt thay đổi khó nhận ra. Tuy nhiên lần này, cô được mọi người khen ngợi vì nhan sắc rạng rỡ, tươi tắn.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/do-mat-voi-man-khoe-nguc-ngon-ngon-cua-phi-thanh-van-nhung-nhan-sac-cua-co-moi-la-tam-diem-374620.html