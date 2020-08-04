MC Thành Trung khoe ảnh 3 con, gây chú ý nhất là vẻ đáng yêu của cặp song sinh

Thấy cảnh các con hòa thuận vui vẻ khi gặp nhau, MC Thành Trung vô cùng xúc động. Với anh, đây là khoảnh khắc đẹp đáng được lưu lại đến suốt đời.

MC Thành Trung từng đổ vỡ cuộc hôn nhân đầu tiên với ca sĩ Thu Phượng. Họ có chung một bé gái, hiện đang ở cùng mẹ. Sau khi "đường ai nấy đi", nam MC vẫn sống tại Hà Nội, còn vợ cũ đưa con gái vào Sài Gòn định cư.

MC Thành Trung và con gái - Ảnh: FB

Mới đây, bé Zon - con gái Thành Trung đã xin phép mẹ ra Bắc chơi với ba. Trên trang cá nhân, chàng MC họ Võ hạnh phúc chia sẻ bức ảnh bé Zon gặp và chơi với hai em trai.

Thành Trung chia sẻ: "Có những khoảnh khắc sẽ là mãi mãi và ghi dấu đến hết cuộc đời, ba tưởng mình sẽ không cầm được nước mắt nhưng có lẽ niềm vui, nụ cười phù hợp và xứng đáng với hạnh phúc hơn các con ạ. Ba mong các con sẽ luôn kết nối với nhau sau hôm nay, ít nhất là bằng suy nghĩ, tình cảm và tâm trí dành cho nhau. Hai ông em hơn 7 tháng tuổi đón chị về nhà chơi và cùng chị thắp hương cho ông bà nội như người lớn. Yêu các con".

Thành Trung không kìm được cảm xúc khi các con yêu thương nhau - Ảnh: FB

Dưới bài viết, bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ chúc mừng hạnh phúc của Thành Trung: "Tuyệt vời quá, các con được sum họp cùng nhau", "Em chúc mừng anh nha. 3 cháu cưng quá", "Ba chị em yêu thế! Giống nhau lắm! Gia tài của ba Trung"...

Đặc biệt, mọi người cũng dành lời khen cho sự đáng yêu của cặp song sinh nhà MC Thành Trung. Tuy chỉ mới 7 tháng tuổi nhưng hai "hoàng tử bé" đã lớn phổng phao, gương mặt phúng phính làm dân mạng "tan chảy".

Vẻ mũm mĩm của hai nhóc tỳ song sinh gây chú ý - Ảnh: FB

Hiện Thành Trung và vợ cũ đều đã có được hạnh phúc riêng. Không ồn ào đấu tố, họ tìm được tiếng nói chung trong việc nuôi dạy và chăm sóc con gái sau khi "đường ai nấy đi".

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mc-thanh-trung-khoe-anh-3-con-gay-chu-y-nhat-la-ve-dang-yeu-cua-cap-song-sinh-374502.html