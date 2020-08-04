Ca sĩ Nhật Tinh Anh quyết sang Mỹ giữa 'tâm bão' dịch Covid-19, lý do phía sau thật sự xúc động

Hậu trường 04/08/2020 16:08

Hiện tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến khó lường tại Mỹ, thế nhưng ca sĩ Nhật Tinh Anh vẫn đến xứ sở cờ hoa lúc này khiến dân mạng tò mò về lý do.

Cách đây ít giờ, ca sĩ Nhật Tinh Anh hạnh phúc chia sẻ hình ảnh đoàn tụ người thân tại Mỹ. Anh vừa đáp chuyến bay từ Việt Nam đến xứ sở cờ hoa cách đây ít ngày. Quyết định đi Mỹ của cựu thành viên nhóm 1088 giữa thời điểm này khiến nhiều người ngạc nhiên. Bởi, hiện tại dịch Covid-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp, Mỹ là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

ca si nhat tinh anh
Sau khi sang Mỹ, cả nhà đã tổ chức chuyến đi chơi cùng nhau - Ảnh: FB
ca si nhat tinh anh 1
Nhật Tinh Anh đã định cư ở Mỹ từ năm 2011. Dù vẫn đi về liên tục giữa hai nước, nhưng đây là lần đầu tiên anh xa gia đình lâu đến vậy - Ảnh: FB
ca si nhat tinh anh 2
Gia đình anh không quên mang khẩu trang ở nơi đông người - Ảnh: FB

Không ít ý kiến cho rằng, Nhật Tinh Anh đã mạo hiểm khi sang Mỹ thời điểm này. Tuy nhiên, giọng ca "Vầng trăng khóc" vẫn muốn ở bên bố mẹ lúc này, bởi ông bà đã lớn tuổi và mong ngóng con trai từng ngày. Anh chia sẻ: "Trong những khoảnh khắc này thì 'Gia đình là số 1', cuộc sống mong manh không biết thế nào, bên nhau lúc này là ấm áp nhất".

ca si nhat tinh anh 3
Nam ca sĩ chia sẻ hình ảnh trên máy bay, khoang thương gia rất ít khách để đảm bảo an toàn - Ảnh: FB
ca si nhat tinh anh 4
Nhật Tinh Anh quyết định sang Mỹ dù dịch đang bùng phát vì muốn đoàn tụ gia đình - Ảnh: FB

Để tìm được một tấm vé máy bay sang Mỹ lúc này là rất khó khăn. Nhưng cuối cùng, anh cũng đến nơi an toàn và vui vẻ thông báo để mọi người biết tin.

Anh viết: "Đã đến Mỹ an toàn rồi cả nhà yêu nhé. Cảm ơn đã yêu thương và quan tâm mình. Tình hình là chuyến đi này vẫn ổn như các chuyến bay Mỹ trước đây. Mặc dù rất lo nhưng tình hình máy bay thì ít người, sân bay thì 'vườn không nhà trống' nên cũng khá yên tâm".

Con trai ca nương Kiều Anh: Mới 3 tuổi nhưng liên tục phải chuyển lớp, nguyên nhân thật sự khiến ai cũng kinh ngạc

Con trai ca nương Kiều Anh: Mới 3 tuổi nhưng liên tục phải chuyển lớp, nguyên nhân thật sự khiến ai cũng kinh ngạc

Cậu bé Soup đã phải chuyển lớp vì một nguyên nhân rất đặc biệt. Điều này khiến gia đình vừa mừng vừa lo.

Xem thêm
Từ khóa:   Nhật Tinh Anh Nhật Tinh Anh sang Mỹ sao Việt tại Mỹ

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026