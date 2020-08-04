Ca sĩ Nhật Tinh Anh quyết sang Mỹ giữa 'tâm bão' dịch Covid-19, lý do phía sau thật sự xúc động

Hiện tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến khó lường tại Mỹ, thế nhưng ca sĩ Nhật Tinh Anh vẫn đến xứ sở cờ hoa lúc này khiến dân mạng tò mò về lý do.
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Cách đây ít giờ, ca sĩ Nhật Tinh Anh hạnh phúc chia sẻ hình ảnh đoàn tụ người thân tại Mỹ. Anh vừa đáp chuyến bay từ Việt Nam đến xứ sở cờ hoa cách đây ít ngày. Quyết định đi Mỹ của cựu thành viên nhóm 1088 giữa thời điểm này khiến nhiều người ngạc nhiên. Bởi, hiện tại dịch Covid-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp, Mỹ là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Không ít ý kiến cho rằng, Nhật Tinh Anh đã mạo hiểm khi sang Mỹ thời điểm này. Tuy nhiên, giọng ca "Vầng trăng khóc" vẫn muốn ở bên bố mẹ lúc này, bởi ông bà đã lớn tuổi và mong ngóng con trai từng ngày. Anh chia sẻ: "Trong những khoảnh khắc này thì 'Gia đình là số 1', cuộc sống mong manh không biết thế nào, bên nhau lúc này là ấm áp nhất".
Để tìm được một tấm vé máy bay sang Mỹ lúc này là rất khó khăn. Nhưng cuối cùng, anh cũng đến nơi an toàn và vui vẻ thông báo để mọi người biết tin.
Anh viết: "Đã đến Mỹ an toàn rồi cả nhà yêu nhé. Cảm ơn đã yêu thương và quan tâm mình. Tình hình là chuyến đi này vẫn ổn như các chuyến bay Mỹ trước đây. Mặc dù rất lo nhưng tình hình máy bay thì ít người, sân bay thì 'vườn không nhà trống' nên cũng khá yên tâm".