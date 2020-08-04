Ca sĩ Nhật Tinh Anh quyết sang Mỹ giữa 'tâm bão' dịch Covid-19, lý do phía sau thật sự xúc động

Cách đây ít giờ, ca sĩ Nhật Tinh Anh hạnh phúc chia sẻ hình ảnh đoàn tụ người thân tại Mỹ. Anh vừa đáp chuyến bay từ Việt Nam đến xứ sở cờ hoa cách đây ít ngày. Quyết định đi Mỹ của cựu thành viên nhóm 1088 giữa thời điểm này khiến nhiều người ngạc nhiên. Bởi, hiện tại dịch Covid-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp, Mỹ là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Sau khi sang Mỹ, cả nhà đã tổ chức chuyến đi chơi cùng nhau - Ảnh: FB

Nhật Tinh Anh đã định cư ở Mỹ từ năm 2011. Dù vẫn đi về liên tục giữa hai nước, nhưng đây là lần đầu tiên anh xa gia đình lâu đến vậy - Ảnh: FB

Gia đình anh không quên mang khẩu trang ở nơi đông người - Ảnh: FB

Không ít ý kiến cho rằng, Nhật Tinh Anh đã mạo hiểm khi sang Mỹ thời điểm này. Tuy nhiên, giọng ca "Vầng trăng khóc" vẫn muốn ở bên bố mẹ lúc này, bởi ông bà đã lớn tuổi và mong ngóng con trai từng ngày. Anh chia sẻ: "Trong những khoảnh khắc này thì 'Gia đình là số 1', cuộc sống mong manh không biết thế nào, bên nhau lúc này là ấm áp nhất".