Hồng Đào rạng rỡ đọ sắc cùng hai con, 'công chúa' út gây chú ý vì đã xinh đẹp lại còn cao như người mẫu

Hậu trường 04/08/2020 15:00

Hiện nghệ sĩ Hồng Đào đang ở Mỹ. Ngoài việc đảm bảo an toàn mùa dịch, nữ nghệ sĩ tận hưởng cuộc sống bình yên bên hai cô con gái cưng.

Sau khi ly hôn Quang Minh, cuộc sống của nghệ sĩ Hồng Đào nhận được sự quan tâm nhiều hơn. Bên cạnh công việc, nữ nghệ sĩ dành thời gian chăm sóc bản thân, đi chơi, du lịch cùng bạn bè.

Hiện tại, nữ danh hài đang ở Mỹ. Dù dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại xứ sở cờ hoa nhưng Hồng Đào vẫn biết cách tìm niềm vui cho bản thân. Mới đây, cô vừa có chuyến đi Santa Barbara thăm người thân. Hai cô con gái Sophia Minh Châu và Vicky Phương Vân đi cùng mẹ. 3 mẹ con Hồng Đào đã có màn đọ sắc khiến dân mạng thích thú.

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Cuộc sống bình yên của nữ nghệ sĩ bên các con tại Mỹ - Ảnh: FB
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Hậu ly hôn, Hồng Đào tìm niềm vui bên bạn bè và chăm sóc 2 con - Ảnh: FB

Hồng Đào viết: "Family họp mặt con cháu tại Santa Barbara. Trốn đi chơi nhưng vẫn... trong vòng lễ giáo, luôn luôn mask, rửa tay và social distancing với người chưa quen". Theo đó, dù đi chơi nhưng nữ nghệ sĩ vẫn chú ý an toàn cho chính mình và mọi người.

Dưới bài viết, nhiều người dành lời khen trước màn đọ sắc "đỉnh cao" của 3 mẹ con. Đặc biệt, con gái út của Hồng Đào thu hút sự chú ý hơn cả. Dù chỉ mới 18 tuổi nhưng Sophia Minh Châu đã sở hữu chiều cao 1m7. Diện đồ đơn giản, để mặt mộc nhưng nhan sắc "không phải dạng vừa" của con gái Quang Minh khiến ai nấy xuýt xoa. Không chỉ xinh đẹp, Sophia Minh Châu còn vừa tốt nghiệp cấp 3 tại Mỹ với thành tích xuất sắc.

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Hai cô con gái xinh đẹp của Hồng Đào (ở giữa) sở hữu chiều cao nổi bật cùng nhan sắc xinh đẹp - Ảnh: FB
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Sophia Minh Châu có màn dậy thì thành công, ra dáng thiếu nữ xinh đẹp - Ảnh: FB

Cô con gái lớn của Hồng Đào cũng rất xinh đẹp và giỏi giang. Được biết, Vicky Phương Vân vừa tốt nghiệp đại học ở một trường danh tiếng tại Mỹ vào năm ngoái.

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Từ khóa:   Hồng Đào con gái Hồng Đào Hồng Đào và Quang Minh

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