Hình ảnh diva Hồng Nhung 'đầu bù tóc rối' ngồi xổm giặt đồ trong khu cách ly, bất ngờ với mặt mộc của cô

Hiện diva Hồng Nhung và hai con song sinh đang cách ly 14 ngày tại Quảng Ninh. Cuộc sống của mẹ con "cô Bống" thu hút sự quan tâm của mọi người.

Sau hơn 5 tháng bị kẹt ở Mỹ, ngày 29/7 vừa qua, diva Hồng Nhung cùng hai con Tôm và Tép đã về đến Việt Nam. Vừa xuống máy bay, nữ ca sĩ được đưa đến khu cách ly tập trung trong vòng 14 ngày tại doanh trại quân đội ở Quảng Ninh. Trên mạng xã hội, Hồng Nhung liên tục cập nhật về cuộc sống bên trong khu cách ly. Dù thay đổi môi trường sống nhưng mẹ con "nàng Bống" thích ứng rất nhanh. Cô xem đây như một cơ hội để 2 bé có nhiều trải nghiệm mới.

Con Hồng Nhung phong '5 sao' cho khu cách ly tập trung - Ảnh: FB Hình ảnh bình yên của nữ ca sĩ bên 2 con Tôm và Tép - Ảnh: FB Mới đây, hình ảnh đời thường gần gũi của Hồng Nhung được chia sẻ khiến nhiều người thích thú. Trong ảnh, bà mẹ hai con mang dép kẹp, diện trang phục đời thường bình dị. Điều khiến mọi người chú ý nhất là mái tóc rối cùng gương mặt mộc của nữ ca sĩ. Ở tuổi 50 và làm mẹ của hai con nhỏ, nhưng nhan sắc của giọng ca “Papa” vẫn được khen ngợi hết lời. Hồng Nhung được khen ngợi khi để mặt mộc, đầu tóc rối bời giặt quần áo - Ảnh: FB Trước đó, nữ ca sĩ cũng gây xúc động khi đăng tải bài viết về Đà Nẵng. Hồng Nhung chia sẻ nhiều kỷ niệm tươi đẹp với Đà Nẵng và cầu mong dịch bệnh sớm qua.

Hồng Nhung viết: "Ngay lúc này đây, cả nước hướng về Đà Nẵng, tôi bỗng nhớ về ngày xa xưa tuổi thần tiên ca hát đã gắn bó với đất biển và gần đây nhất là những chương trình tại các Lễ hội thi bắn pháo hoa nghệ thuật Quốc tế. Là công dân, chẳng làm được điều gì lớn lao, tôi nguyện bản thân và gia đình thực hiện đúng và triệt để các nội quy về giữ gìn an toàn xã hội, bảo vệ bản thân và mọi người xung quanh. Tôi tin tưởng mỗi người dân cùng tự giác chống dịch, thì không chỉ Đà Nẵng, mà mọi thành phố thân thương trên đất Việt sẽ đứng lên, khởi sắc, chiến thắng đại dịch như là chính hơn 100 triệu con cái của mẹ Âu Cơ đã từng chứng minh cách đây không lâu”.

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