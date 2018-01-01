Đỏ mặt, nóng mắt với những màn vũ đạo ‘siêu’ phản cảm của Hồ Ngọc Hà trên sân khấu

Nhiều người không thích giọng hát khàn đặc trưng của Hồ Ngọc Hà nhưng cũng phải thừa nhận cô rất giỏi vũ đạo. Mỗi lần xuất hiện trên sân khấu, Hà Hồ luôn khiến fan bấn loạn bởi những điệu nhảy "đốt mắt" cùng phong cách trình diễn tự tin.

Tuy nhiên, nếu xem lại những hình ảnh dưới đây có lẽ chính “Nữ hoàng giải trí” cũng không thể ngờ được những màn vũ đạo bốc lửa của mình lại trông phản cảm thế này.