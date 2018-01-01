Đỏ mặt, nóng mắt với những màn vũ đạo ‘siêu’ phản cảm của Hồ Ngọc Hà trên sân khấu

Được phong là “Nữ hoàng giải trí”, song Hồ Ngọc Hà rất nhiều lần khiến fan nhức mắt khi diện trang phục ngắn cũn cỡn và thực hiện những động tác nhạy cảm trước bàn dân thiên hạ.
Nhiều người không thích giọng hát khàn đặc trưng của Hồ Ngọc Hà nhưng cũng phải thừa nhận cô rất giỏi vũ đạo. Mỗi lần xuất hiện trên sân khấu, Hà Hồ luôn khiến fan bấn loạn bởi những điệu nhảy "đốt mắt" cùng phong cách trình diễn tự tin.
Tuy nhiên, nếu xem lại những hình ảnh dưới đây có lẽ chính “Nữ hoàng giải trí” cũng không thể ngờ được những màn vũ đạo bốc lửa của mình lại trông phản cảm thế này.