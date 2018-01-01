Đỏ mặt, nóng mắt với những màn vũ đạo ‘siêu’ phản cảm của Hồ Ngọc Hà trên sân khấu

Hậu trường 01/01/2018 10:28

Được phong là “Nữ hoàng giải trí”, song Hồ Ngọc Hà rất nhiều lần khiến fan nhức mắt khi diện trang phục ngắn cũn cỡn và thực hiện những động tác nhạy cảm trước bàn dân thiên hạ.

Nhiều người không thích giọng hát khàn đặc trưng của Hồ Ngọc Hà nhưng cũng phải thừa nhận cô rất giỏi vũ đạo. Mỗi lần xuất hiện trên sân khấu, Hà Hồ luôn khiến fan bấn loạn bởi những điệu nhảy "đốt mắt" cùng phong cách trình diễn tự tin.

Tuy nhiên, nếu xem lại những hình ảnh dưới đây có lẽ chính “Nữ hoàng giải trí” cũng không thể ngờ được những màn vũ đạo bốc lửa của mình lại trông phản cảm thế này.

Đỏ mặt, nóng mắt với những màn vũ đạo ‘siêu’ phản cảm của Hồ Ngọc Hà trên sân khấu - Ảnh 1
Động tác vũ đạo khó hiểu của Hồ Ngọc Hà khiến nhiều người đỏ mặt - Ảnh: Internet

Đỏ mặt, nóng mắt với những màn vũ đạo ‘siêu’ phản cảm của Hồ Ngọc Hà trên sân khấu - Ảnh 2

Đỏ mặt, nóng mắt với những màn vũ đạo ‘siêu’ phản cảm của Hồ Ngọc Hà trên sân khấu - Ảnh 3
Diện những bộ đồ ngắn cũn cỡn, mỗi động tác của Hà Hồ đều khiến khán giả “thót tim” - Ảnh: Internet
Đỏ mặt, nóng mắt với những màn vũ đạo ‘siêu’ phản cảm của Hồ Ngọc Hà trên sân khấu - Ảnh 4
Không ai hiểu nổi Hà Hồ thấy bộ trang phục này đẹp ở chỗ nào - Ảnh: Internet

Đỏ mặt, nóng mắt với những màn vũ đạo ‘siêu’ phản cảm của Hồ Ngọc Hà trên sân khấu - Ảnh 5

Đỏ mặt, nóng mắt với những màn vũ đạo ‘siêu’ phản cảm của Hồ Ngọc Hà trên sân khấu - Ảnh 6
Là mỹ nhân nổi tiếng mặc đẹp, tuy nhiên cũng có lúc Hồ Ngọc Hà trông rất khó coi thế này - Ảnh: Internet

Đỏ mặt, nóng mắt với những màn vũ đạo ‘siêu’ phản cảm của Hồ Ngọc Hà trên sân khấu - Ảnh 7

Đỏ mặt, nóng mắt với những màn vũ đạo ‘siêu’ phản cảm của Hồ Ngọc Hà trên sân khấu - Ảnh 8

Đỏ mặt, nóng mắt với những màn vũ đạo ‘siêu’ phản cảm của Hồ Ngọc Hà trên sân khấu - Ảnh 9
Sở hữu thân hình gầy gò nhưng Hà Hồ lại rất thích diện những bộ cánh hở da thịt lên sân khấu - Ảnh: Internet

 

Không hề e ngại, Hồ Ngọc Hà quyết ngồi thẳng vào lòng Kim Lý khiến ai nhìn cũng 'đỏ mặt tía tai'

Không hề e ngại, Hồ Ngọc Hà quyết ngồi thẳng vào lòng Kim Lý khiến ai nhìn cũng 'đỏ mặt tía tai'

Sau khi công khai tình cảm, Kim Lý và Hồ Ngọc Hà khiến nhiều khán giả ghen tỵ khi liên tục chia sẻ những hình ảnh ngọt ngào bên nhau. Thậm chí "Nữ hoàng giải trí" còn không ngại ngồi vào lòng bạn trai đầy tình tứ.

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