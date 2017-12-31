Không hề e ngại, Hồ Ngọc Hà quyết ngồi thẳng vào lòng Kim Lý khiến ai nhìn cũng 'đỏ mặt tía tai'

Hậu trường 31/12/2017 11:05

Sau khi công khai tình cảm, Kim Lý và Hồ Ngọc Hà khiến nhiều khán giả ghen tỵ khi liên tục chia sẻ những hình ảnh ngọt ngào bên nhau. Thậm chí 'Nữ hoàng giải trí' còn không ngại ngồi vào lòng bạn trai đầy tình tứ.

Sau một năm miệt mài làm việc và gặt hái được không ít thành công trong sự nghiệp và chuyện tình cảm cá nhân, Hồ Ngọc Hà đã tự thưởng cho mình một ngày cuối năm ấm áp, tràn ngập tiếng cười bên những người bạn thân thiết.

Trên trang Facebook cá nhân, “Nữ hoàng giải trí” vừa chia sẻ hình ảnh tân gia nhà mới của Lý Quí Khánh và tụ họp bạn bè cuối năm kèm dòng trạng thái khá hào hứng: “Cuối năm không một ngày nghỉ... hôm nay xong sớm ghé qua nhà mới của thằng em Lý Quí Khánh... Siêu đẹp, đồ ăn siêu ngon, bạn bè siêu vui... Tất niên.. Tất nhiên rất vui”.

Không hề e ngại, Hồ Ngọc Hà quyết ngồi thẳng vào lòng Kim Lý khiến ai nhìn cũng 'đỏ mặt tía tai' - Ảnh 1

Trong bài viết của mình, giọng ca Cả một trời thương nhớ còn tag cả tên Kim Lý, đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ làm điều này với bạn trai - Ảnh: FBNV

Không hề e ngại, Hồ Ngọc Hà quyết ngồi thẳng vào lòng Kim Lý khiến ai nhìn cũng 'đỏ mặt tía tai' - Ảnh 2

Ngay sau đó, trên trang cá nhân, NTK Lý Quí Khánh cũng đăng hình ảnh vui vẻ bên đồng nghiệp nhưng vô tình lộ khoảnh khắc cặp đôi Hà Hồ và Kim Lý đang ngồi chung ghế vô cùng tình cảm - Ảnh: FBNV

Đặc biệt, Hồ Ngọc Hà cũng khéo khoe nhà mới được thiết kế sang trọng với nội thất tiện nghi của người bạn lâu năm Lý Quí Khánh.

Không hề e ngại, Hồ Ngọc Hà quyết ngồi thẳng vào lòng Kim Lý khiến ai nhìn cũng 'đỏ mặt tía tai' - Ảnh 3

Không gian nhà mới của NTK Lý Quí Khánh - Ảnh: FBNV

Không hề e ngại, Hồ Ngọc Hà quyết ngồi thẳng vào lòng Kim Lý khiến ai nhìn cũng 'đỏ mặt tía tai' - Ảnh 4

Phòng khách được thiết kế khá ấm áp với tone màu khá nhẹ nhàng - Ảnh: FBNV

Không hề e ngại, Hồ Ngọc Hà quyết ngồi thẳng vào lòng Kim Lý khiến ai nhìn cũng 'đỏ mặt tía tai' - Ảnh 5

Lý Quí Khánh tự tay vào bếp chuẩn bị mọi thứ để tiếp đón bạn bè - Ảnh: FBNV

Không hề e ngại, Hồ Ngọc Hà quyết ngồi thẳng vào lòng Kim Lý khiến ai nhìn cũng 'đỏ mặt tía tai' - Ảnh 6

Ngoài cặp đôi Kim Lý - Hà Hồ thì La Quốc Hùng và Dương Triệu Vũ cũng có mặt tại nhà Lý Quí Khánh - Ảnh: FBNV

Hồ Ngọc Hà khiến khán giả Hà Nội đỏ mặt khi khoe loạt vũ đạo nóng bỏng trong thời tiết se lạnh

Hồ Ngọc Hà khiến khán giả Hà Nội đỏ mặt khi khoe loạt vũ đạo nóng bỏng trong thời tiết se lạnh

“Nữ hoàng giải trí” Hồ Ngọc Hà khiến khán giả Hà Nội đỏ mặt khi diện trang phục bốc lửa, nhảy táo bạo tại đêm chung kết cuộc thi The Beauty 2017.

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