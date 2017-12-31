Không hề e ngại, Hồ Ngọc Hà quyết ngồi thẳng vào lòng Kim Lý khiến ai nhìn cũng 'đỏ mặt tía tai'

Sau một năm miệt mài làm việc và gặt hái được không ít thành công trong sự nghiệp và chuyện tình cảm cá nhân, Hồ Ngọc Hà đã tự thưởng cho mình một ngày cuối năm ấm áp, tràn ngập tiếng cười bên những người bạn thân thiết.

Trên trang Facebook cá nhân, “Nữ hoàng giải trí” vừa chia sẻ hình ảnh tân gia nhà mới của Lý Quí Khánh và tụ họp bạn bè cuối năm kèm dòng trạng thái khá hào hứng: “Cuối năm không một ngày nghỉ... hôm nay xong sớm ghé qua nhà mới của thằng em Lý Quí Khánh... Siêu đẹp, đồ ăn siêu ngon, bạn bè siêu vui... Tất niên.. Tất nhiên rất vui”.