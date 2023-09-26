Diệp Lâm Anh suy sụp sau phiên xử 'chia con', nói lời ruột gan: 'Tôi không mong bất kể người phụ nữ nào sẽ trải qua những điều như tôi đã từng'

Những chia sẻ của Diệp Lâm Anh sau phiên xét xử phúc thẩm vụ ly hôn giữa cô và chồng cũ, ông Phạm Nghiêm Đức, thu hút sự chú ý.

Ngày 25/9 vừa qua, sau nhiều lần tạm dừng phiên tòa, Tòa gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) đã tuyên án cuối cùng vụ ly hôn giữa Diệp Lâm Anh và chồng cũ là doanh nhân Nghiêm Đức. Theo HĐXX, cả ông Nghiêm Đức và bà Diệp Lâm Anh đều có công việc và thu nhập ổn định, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho 2 con. Vì vậy, HĐXX quyết định giữ nguyên Bản án sơ thẩm. Diệp Lâm Anh tại phiên xử Theo đó, Diệp Lâm Anh sẽ nuôi bé gái, thiếu gia Nghiêm Đức sẽ chăm sóc bé trai. Hai bên được quyền thăm nuôi con mà không ai được phép cản trở. Đồng thời, tòa cũng ghi nhận sự tự nguyện của ông Nghiêm Đức về việc chu cấp cho con gái mỗi tháng 50 triệu đồng.

Chia sẻ sau phiên toà, Diệp Lâm Anh khẳng định tạm khép lại hành trình đầy phiền muộn. Cô nói bản thân luôn muốn mình sống để làm được điều gì đó có ý nghĩa. Giúp đỡ được ít nhất là những người xung quanh mình. "Nếu tôi chưa có một cuộc đời rực rỡ tôi sẽ mơ ước về điều đó. Cơ hội luôn ở phía trước. Ngồi trước gương, hai mắt trũng sâu…Tôi nhận ra rằng có bao nhiêu mỹ phẩm đắt tiền đối với phụ nữ cũng không thể bằng được một giấc ngủ ngon. Tôi mong tất cả phụ nữ chúng ta sẽ luôn có một giấc ngủ ngon. Phụ nữ ơi. Hãy yêu thương, bảo vệ và nâng đỡ nhau. Tôi không mong bất kể người phụ nữ nào sẽ trải qua những điều như tôi đã từng, còn nếu có tôi hy vọng chị em phụ nữ đều có được sức mạnh, sự can trường để vượt qua tất cả". Trước khi tan vỡ, cặp đôi từng khiến CĐM ngưỡng mộ vì chuyện tình cảm đẹp như cổ tích Diệp Lâm Anh cũng gởi lời cảm ơn sâu sắc tới những người anh, người chị đã sẵn sàng ở bên cạnh cô mọi lúc mọi nơi dù cô không mang lại lợi ích gì cho họ.

Về quyết định chu cấp cho con gái của chồng cũ, Diệp Lâm Anh cho biết: "Tại phiên toà phúc thẩm ngày 18/9, cả hai đều không yêu cầu quyền cấp dưỡng. Nhưng đến hôm nay, việc anh Đức mong muốn chu cấp cho con gái là đến từ việc tự nguyện của hai bên. Thời gian qua, tôi và anh Đức không có bất kì sự liên kết hay trò chuyện gì với nhau cả. Cứ đến đúng lịch, đúng giờ tôi sẽ phải đưa con về nhà nội, chỉ vậy thôi". Hiện, cựu mẫu tập trung lo cho con và sự nghiệp Cựu người mẫu cho biết thêm: "Bản án phúc thẩm này nó cũng tương tự như bản án sơ thẩm. Thời gian để theo sự việc này cũng đã quá dài rồi, tôi chỉ muốn nhanh chóng kết thúc. Ai cũng có cuộc sống riêng, việc cứ đi lên đi xuống toà án hoài cũng khiến cho tinh thần của tôi bị mệt mỏi".

Diễn biến mới vụ ly hôn giữa vợ chồng Diệp Lâm Anh: Thất bại trong việc giành quyền nuôi con trai Tòa gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM), đã tuyên án đối với vụ án ly hôn giữa Diệp Lâm Anh và chồng cũ là doanh nhân Nghiêm Đức.

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