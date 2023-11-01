Diệp Lâm Anh hạnh phúc tổ chức sinh nhật đơn sơ cho hai con tại gia

Năm nay không có gì cầu kỳ, mẹ muốn tặng chị Boorin 1 con mèo như con mơ ước. Và cậu tặng Bboy 1 con cún con để 2 con học cách yêu thương nhiều hơn nhé!".

Vào tối 31/10 vừa qua, Diệp Lâm Anh đã đăng tải hình ảnh ghi lại loạt khoảnh khắc nhân dịp sinh nhật Boorin tròn 5 tuổi và B.Boy được 4 tuổi. Cô hạnh phúc chia sẻ: IHalloween 5 năm trước còn kịp đi coi bộ phim xong hôm sau sinh Boorin, thế là thành bà mẹ 1 con. Halloween 4 năm trước thì đang định đi xem phim thì Bboy đòi dự thôi nôi chị Boorin thế là thành mẹ 2 con. Happy birthday Boorin & Bboy. Mẹ yêu 2 con!

Diệp Lâm Anh tổ chức sinh nhật đơn sơ cho hai con tại nhà.

Nếu những lần trước tiệc mừng tuổi mới của 2 chị em Boorin - B.Boy đều diễn ra ở nhà hàng, trang trí cầu kỳ và có nhiều khách tham dự thì năm nay, Diệp Lâm Anh tổ chức sinh nhật đơn sơ cho hai con tại nhà với bánh kem và một số món ăn các bé thích như pizza, gà rán.

Diệp Lâm Anh tiết lộ Boorin và B.Boy rất tình cảm, cách nhau một tuổi nên cả hai rất thích chơi đùa, quấn quýt bên nhau. Tuy nhiên, từ khi bố mẹ 'đường ai nấy đi', theo phán quyết của tòa, bé B.Boy về ở với bố còn Boorin sống cùng mẹ. Chỉ cuối tuần hai chị em mới được gặp nhau.

Cách nhau một tuổi nên cả hai rất thích chơi đùa, quấn quýt bên nhau.

Cuối tuần hai chị em mới được gặp nhau.

Hiện tại nữ ca sĩ được mẹ ruột đỡ đần, hỗ trợ trông nom con khi cô bận bịu với việc kinh doanh và hoạt động nghệ thuật.

Diệp Lâm Anh sinh năm 1989 tại Hà Nội. Trước khi trở thành ca sĩ, diễn viên, cô có 6 năm là thành viên nhóm nhảy Big Toe. Năm 2012, cô tham gia cuộc thi Hoa khôi Thể thao nhưng không đoạt giải. Năm 2013, cô giành quán quân chương trình Cuộc đua kỳ thú. Năm 2018, cô kết hôn với doanh nhân Nghiêm Đức ở TP HCM. Từ khi 'yên bề gia thất', cô ít hoạt động showbiz, chủ yếu kinh doanh cửa hàng trà sữa, thời trang.

Diệp Lâm Anh sinh năm 1989 tại Hà Nội.

Năm 2018, cô kết hôn với doanh nhân Nghiêm Đức ở TP HCM.

Tháng 1/2022, Diệp Lâm Anh xác nhận đã ly thân chồng và dọn ra ngoài ở riêng sau 2 năm chung sống. Cô từng tâm sự rằng sau khi kết thúc vụ ly hôn kéo dài hai năm, cô cảm thấy nhẹ nhõm, tinh thần thoải mái hơn. Hiện tại, Diệp Lâm Anh đang tham gia show 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng' phiên bản Việt.