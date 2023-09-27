Diệp Lâm Anh cho biết cô từng rất chần chừ, sợ những việc cá nhân sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng tiết mục ở "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng".

Sau nhiều lần tạm dừng phiên tòa, ngày 25/9 vừa qua, Tòa gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) đã tuyên án cuối cùng vụ ly hôn giữa Diệp Lâm Anh và chồng cũ là doanh nhân Nghiêm Đức. Theo HĐXX, cả ông Nghiêm Đức và bà Diệp Lâm Anh đều có công việc và thu nhập ổn định, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho 2 con. Vì vậy, HĐXX quyết định giữ nguyên Bản án sơ thẩm. Cụ thể, Diệp Lâm Anh sẽ nuôi bé gái, thiếu gia Nghiêm Đức sẽ chăm sóc bé trai. Hai bên được quyền thăm nuôi con mà không ai được phép cản trở. Đồng thời, tòa cũng ghi nhận sự tự nguyện của ông Nghiêm Đức về việc chu cấp cho con gái mỗi tháng 50 triệu đồng. Sau phiên tòa, nữ người mẫu cho biết có chút thất vọng vì không giành được quyền nuôi cả hai con.

Kết quả ly hôn cuối cùng là Diệp Lâm Anh sẽ nuôi bé gái, thiếu gia Nghiêm Đức sẽ chăm sóc bé trai. Hai bên được quyền thăm nuôi con mà không ai được phép cản trở Mới đây, trên trang cá nhân, ngày 26/9, Diệp Lâm Anh bất ngờ xác nhận tham gia "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" bản Việt mùa đầu tiên. Người đẹp chia sẻ trước khi nhận lời mời tham gia chương trình, cô đã phải cân nhắc rất kỹ. Hiện tại ngoài việc chăm sóc con, Diệp Lâm Anh còn bận rộn với công việc kinh doanh. Cô sợ điều đó làm ảnh hưởng đến chất lượng các tiết mục mà mình tham gia. Mới đây, trên trang cá nhân, ngày 26/9, Diệp Lâm Anh bất ngờ xác nhận tham gia "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" bản Việt mùa đầu tiên Sau khi cân nhắc, Diệp Lâm Anh quyết định góp mặt trong chương trình khi xem đây là cơ hội để tự chữa lành cho bản thân sau những sóng gió. Diệp Lâm Anh nói không ngại khi tham gia ở tuổi ngoài 30. Cựu người mẫu cho hay có những chị đẹp khác lớn hơn mình về tuổi đời, tuổi nghề vẫn sẵn sàng góp mặt trong chương trình.

Sau khi cân nhắc, Diệp Lâm Anh quyết định góp mặt trong chương trình khi xem đây là cơ hội để tự chữa lành cho bản thân sau những sóng gió Thông tin Diệp Lâm Anh tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng khiến nhiều khán giả ủng hộ. Diệp Lâm Anh từng là trưởng nhóm của nhóm nhảy Big Toe nổi tiếng tại đất Hà Thành và tham gia showbiz với nhiều vai trò khác nhau như: Người mẫu, diễn viên, ca sĩ, người dẫn chương trình. Thông tin Diệp Lâm Anh tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng khiến nhiều khán giả ủng hộ Sau những biến cố cuộc sống, Diệp Lâm Anh đang dần lấy lại cân bằng. Hơn 2 năm qua trở về cuộc sống độc thân, cô thuê nhà ở riêng, nỗ lực làm việc, trở lại làng giải trí để có thu nhập nuôi 2 con.

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