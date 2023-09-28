Sau phiên xử 'chia con' khép lại, hội bạn thân ra sức an ủi, động viên Diệp Lâm Anh: 'Sóng cao tới đâu thì mình đạp tới đó'

Sau khi phiên tòa xét xử tranh chấp ly hôn giữa Diệp Lâm Anh và chồng cũ chính thức khép lại, cựu người mẫu đã nhận được nhiều lời an ủi từ bạn bè, đồng nghiệp.

Sau nhiều lần tạm dừng phiên tòa, ngày 25/9 vừa qua, Tòa gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) đã tuyên án cuối cùng vụ ly hôn giữa Diệp Lâm Anh và chồng cũ là doanh nhân Nghiêm Đức. Theo HĐXX, cả ông Nghiêm Đức và bà Diệp Lâm Anh đều có công việc và thu nhập ổn định, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho 2 con. Vì vậy, HĐXX quyết định giữ nguyên Bản án sơ thẩm. Kết quả ly hôn cuối cùng là Diệp Lâm Anh sẽ nuôi bé gái, thiếu gia Nghiêm Đức sẽ chăm sóc bé trai. Hai bên được quyền thăm nuôi con mà không ai được phép cản trở Cụ thể, Diệp Lâm Anh sẽ nuôi bé gái, thiếu gia Nghiêm Đức sẽ chăm sóc bé trai. Hai bên được quyền thăm nuôi con mà không ai được phép cản trở. Đồng thời, tòa cũng ghi nhận sự tự nguyện của ông Nghiêm Đức về việc chu cấp cho con gái mỗi tháng 50 triệu đồng. Sau phiên tòa, nữ người mẫu cho biết có chút thất vọng vì không giành được quyền nuôi cả hai con.

Hai bên được quyền thăm nuôi con mà không ai được phép cản trở. Đồng thời, tòa cũng ghi nhận sự tự nguyện của ông Nghiêm Đức về việc chu cấp cho con gái mỗi tháng 50 triệu đồng Sau biến cố hôn nhân, Diệp Lâm Anh nhận được nhiều lời an ủi từ bạn bè, đồng nghiệp. Mới đây trên tài khoản cá nhân, siêu mẫu Minh Triệu đã đăng tải khoảnh khắc vui đùa bên cô bạn thân kèm lời nhắn nhủ: "Không mạnh mẽ thì biết làm gì hơn? Cũng không than vãn vì sau mưa trời sẽ lại sáng. Chúng tôi những người phụ nữ luôn mang tiếng cười lại cho nhau, bớt mang muộn phiền". Ngoài ra cô còn gửi lời chúc Diệp Lâm Anh sẽ gặt hái nhiều thành công trong lần tái xuất Vbiz sắp tới. Siêu mẫu Minh Triệu đã đăng tải khoảnh khắc vui đùa bên cô bạn thân kèm lời nhắn nhủ: "Không mạnh mẽ thì biết làm gì hơn?..." Trước đó, Đàm Thu Trang cũng đăng dòng trạng thái động viên và ủng hộ tinh thần Diệp Lâm Anh: "Bạn tớ… Lúc nào cũng tự mình đương đầu với "sóng gió"… Thôi thì sóng cao tới đâu thì mình đạp tới đó… Cú nào ra cú đó cho tớ xem nào…". Dưới phần bình luận, Đàm Thu Trang còn khẳng định sẽ bồng bế hai con nhỏ của mình để hò reo, cổ vũ cho cô bạn thân.

Trước đó, Đàm Thu Trang cũng đăng dòng trạng thái động viên và ủng hộ tinh thần Diệp Lâm Anh: "Bạn tớ… Lúc nào cũng tự mình đương đầu với "sóng gió" Ngoài ra, MC Hoàng Oanh cũng dành cho Diệp Lâm Anh cái ôm bày tỏ sự đồng cảm sau khi cựu người mẫu nhận kết quả cuối cùng về quyền nuôi con. MC Hoàng Oanh cũng dành cho Diệp Lâm Anh cái ôm bày tỏ sự đồng cảm Vừa qua, Diệp Lâm Anh bất ngờ xác nhận tham gia "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" bản Việt mùa đầu tiên. Người đẹp chia sẻ trước khi nhận lời mời tham gia chương trình, cô đã phải cân nhắc rất kỹ. Hiện tại ngoài việc chăm sóc con, Diệp Lâm Anh còn bận rộn với công việc kinh doanh. Sau khi cân nhắc, Diệp Lâm Anh quyết định góp mặt trong chương trình khi xem đây là cơ hội để tự chữa lành cho bản thân sau những sóng gió. Diệp Lâm Anh nói không ngại khi tham gia ở tuổi ngoài 30. Vừa qua, Diệp Lâm Anh bất ngờ xác nhận tham gia "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" bản Việt mùa đầu tiên. Người đẹp chia sẻ trước khi nhận lời mời tham gia chương trình, cô đã phải cân nhắc rất kỹ Thông tin Diệp Lâm Anh tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng khiến nhiều khán giả ủng hộ. Diệp Lâm Anh từng là trưởng nhóm của nhóm nhảy Big Toe nổi tiếng tại đất Hà Thành và tham gia showbiz với nhiều vai trò khác nhau như: Người mẫu, diễn viên, ca sĩ, người dẫn chương trình.

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